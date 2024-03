DHL: Globalizacija i dalje rekordno visoka, dobavni lanci se ne skraćuju

Glasine o krahu globalizacije i njegove zamjene regionalizacijom uvelike su pretjerane. Barem tako proizlazi iz DHL-ova Izvješća o globalnoj povezanosti 2024., čiji su autori, a po narudžbi vodećeg svjetskog pružatelja logističkih usluga, Steven A. Altman i Caroline R. Bastian sa Škole Stern School of Business Sveučilišta u New Yorku. Zaključak Izvješća glasi: Unatoč pandemiji i geopolitičkom sukobu, globalizacija je na rekordno visokoj razini.

Izvješće tako pokazuje da predviđanja da će doći do skraćivanja globalnih dobavnih lanaca, odnosno do prelaska globalizacije na regionalizaciju nisu (barem ne još) potvrđena u obrascima međunarodnih tokova. Zapravo, većina međunarodnih tokova odvija se na stabilnim ili čak većim udaljenostima, pri čemu do pada dolazi unutar glavnih geografskih regija. U području trgovine jasan pomak prema regionaliziranijim trgovinskim obrascima pokazuje samo Sjeverna Amerika.

- Deglobalizacija je i dalje samo rizik, a ne trenutačna stvarnost. Geopolitičke prijetnje i promjene javne politike dovele su do toga da su mnogi predvidjeli lomljenje svjetskog gospodarstva po geografskim ili geopolitičkim linijama, ili čak povlačenje iz međunarodnog u domaće poslovanje. Međutim, najnoviji podaci i dalje pokazuju da međunarodni tokovi rastu i da nema mnogo zemalja koje prekidaju veze sa svojim tradicionalnim partnerima. Važno je prepoznati otpornost globalnih tokova jer bi neujednačena fokusiranost na prijetnje globalizaciji mogla deglobalizaciju učiniti proročanstvom koje sluti na najgore - pojasnio je Steven Altman.

Rast trgovine će se ubrzati

Izvješće otkriva da je globalizacija dosegla rekordnu razinu 2022. godine i zadržala sličnu razinu tijekom 2023. i to unatoč nizu globalnih šokova koji su se događali tijekom proteklog desetljeća, uključujući pandemiju Covid-19, ratove u Ukrajini i Gazi, trgovinski sukob SAD-a i Kine te povlačenje Ujedinjenog Kraljevstva iz EU-a. Dokazi snažno opovrgavaju ideju da je došlo do preokreta u rastu globalnih tokova. Rast trgovine odigrao je ključnu ulogu u jačanju globalne povezanosti. Udio globalne proizvodnje kojim se trgovalo na međunarodnoj razini vratio se na rekordno visoku razinu 2022. godine. Nakon usporavanja 2023. godine, predviđa se da će se u 2024. rast trgovine ubrzati. Globalizacija protoka informacija posebno je snažna u posljednja dva desetljeća, iako najnoviji podaci pokazuju zastoj u njihovom rastu, djelomično zbog manje istraživačke suradnje između SAD-a i Kine. Korporativna globalizacija raste, a tvrtke šire svoju međunarodnu prisutnost i ostvaruju veće prodajne rezultate u inozemstvu.

- Najnoviji rezultati DHL-ovog Izvješća o globalnoj povezanosti nedvosmisleno odbacuju ideju da globalizacija mijenja smjer. Kako ne bi ostala obična poštapalica, globalizacija je postala utjecajna sila koja je suštinski preoblikovala naš svijet te i dalje ima velik potencijal. Širenje tržišta i poticanje prilika omogućuju pojedincima, tvrtkama i čitavim narodima da ostvaruju napretke na vrlo jedinstvene načine. Ako prigrlimo globalizaciju, to će omogućiti i nama i našim kupcima da stvorimo budućnost koja obećava, te razvijemo svijet koji će biti sve povezaniji i prosperitetniji za sve,svijet spreman za daljnji rast - izjavio je John Pearson, izvršni direktor DHL Expressa, prigodom predstavljanja DHL-ovog Izvješća o globalnoj povezanosti

Izvješće potvrđuje da je nastavak rasta globalnih tokova vrlo izvjestan. Trenutačnu razinu globalizacije u svijetu procjenjuje na samo 25 posto, na ljestvici od 0 (što znači da nema tokova koji prelaze nacionalne granice) do 100 posto (granice i udaljenosti više ne igraju nikakvu ulogu).

Singapur, pa Nizozemska i Irska

Ugledno DHL-ovo Izvješće o globalnoj povezanosti (prethodno DHL-ov Indeks globalne povezanosti) redovito se objavljuje od 2011. godine, te daje pouzdane zaključke o globalizacijskim trendovima analizirajući 15 tipova međunarodne trgovine, kapitala, informacija i tokova ljudi. Izdanje iz 2024. temelji se na gotovo devet milijuna podatkovnih točaka. Rangira povezanost 181 zemlje, što čini 99,7 posto svjetskog bruto domaćeg proizvoda i 98,7 posto stanovništva. Zbirka koja se sastoji od 181 jednostraničnog profila zemalja objedinjuje jezgrovite sažetke globalizacijskih obrazaca pojedinih zemalja.

Najglobaliziranija zemlja svijeta je Singapur, a slijede ga Nizozemska i Irska. Po Izvješću, u prošloj su godini 143 zemlje postale globalno povezanije, dok je samo 38 zemalja zabilježilo pad razine povezanosti. Daljnji dokazi pokazuju da je Europa regija s najvećom globalnom povezanošću na svijetu, a slijede je Sjeverna Amerika te Bliski istok i Sjeverna Afrika.

- Singapur je mnogo uložio u jačanje fizičke i digitalne povezanosti sa svijetom jer je trgovina naša životna snaga. Nastavljamo poboljšavati našu povezanost i trgovinske veze kako bismo ostali kritično i pouzdano čvorište u globalnim lancima opskrbe, olakšavajući međunarodnu trgovinu i tokove kapitala, informacija i talenata. Veselimo se partnerstvu s globalnim tvrtkama koje traže odskočnu dasku za rast poslovanja i širenje lanca opskrbe u azijsko-pacifičkoj regiji i šire - rekao je Ih-Ming Chan, izvršni potpredsjednik singapurskog Odbora za gospodarski razvoj.

Kina i SAD najpovezaniji su par

DHL-ovo Izvješće o globalnoj povezanosti također pokazuje da odnosi SAD-a i Kine nastavljaju slabjeti, pri čemu se udjeli tokova obiju zemalja od 2016. godine smanjuju za otprilike jednu četvrtinu. Međutim, obje zemlje ostaju značajno povezane, pokazujući veće tokove od gotovo bilo kojeg drugog para zemalja. Rusija i Europa su se razdvojile, što je rezultiralo padom povezanosti bez presedana, više nego dvostruko većim od bilo kojeg prethodno zabilježenog pada među 20 najvećih svjetskih gospodarstava. Istovremeno, analiza podataka pokazuje da ne postoji šira podjela svjetskog gospodarstva između suparničkih geopolitičkih blokova.