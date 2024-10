Fortenova će ponovno produljiti financijski angažman s HPS-om

Kao što se već i ranije nagađalo, Fortenova ni ove godine na međunarodnom financijskom tržištu nije uspjela naći financijera kod kojeg bi se zadužila pod povoljnijim uvjetima kako bi mogla refinancirati postojeću obveznicu u iznosu od 1,22 milijarde eura čiji rok naplate dospijeva za mjesec dana. Srećom po Fortenovu čini se da je sadašnji većinski kreditor, investicijsko društvo HPS Investment Partners, još jednom spreman produljiti rok dospijeća obveznice. Zasad u javnost jedino još nije procurila informacija pod kojim će to uvjetima i po kojoj cijeni biti.

Fortenova grupa upravo je izvijestila javnost da je danas poslala poziv imateljima depozitarnih potvrda za skupštinu koja će se održati 4. studenoga 2024. godine i na kojoj će imatelji depozitarnih potvrda glasati o prijedlogu Fortenova grupe da se postojeća obveznica refinancira do iznosa od 1,22 milijarde eura s HPS-om, na razdoblje do kraja prvog kvartala 2026. Kako je Pavao Vujnovac imatelj više od 90 posto depozitarnih potvrda, sasvim je sigurno da će taj prijedlog biti glatko izglasan.

Podsjetimo, obveznica je prvobitno izdana s rokom isplate početkom rujna prošle godine. No kako se Fortenova, u to vrijeme još snažno opterećena sankcioniranim ruskim bankama u njezinoj vlasničkoj strukturi, nije mogla ni na kojem drugom mjestu zadužiti u tom iznosu, morala je pristati na produljenje roka dospijeća obveznice za 15 mjeseci i to po izuzetno visokoj cijeni od 18 posto te niz drugih uvjeta. Najvažniji među njima bio je uvjet da se proda Fortenovin poljoprivredni biznis, što je u međuvremenu i učinjeno.

Iako su u zadnje vrijeme iz Fortenove stizale poruke iz kojih se moglo zaključiti da je postupak refinanciranja duga od 1,22 milijarde eura ‘pod kontrolom‘ te da se pregovara s više potencijalnih financijera, u današnjoj objavi Fortenova je morala priznati da novog financijera ipak nije pronašla. Obrazloženo je to skraćenim rokovima (jer je vlasnička transformacija u kojoj su izbačeni sankcionirani udjelničari okončana tek u srpnju ove godine), tržišnim kretanjima te ‘SBK Art-ovog (tvrtka čiji je navodni vlasnik Saif Alketbi, državljanin UAE, nap.a.) obijesnog parničenja povezanog s pokušajima ometanja i zastrašivanja financijskih institucija‘ zbog čega refinanciranje s komercijalnim bankama nije realizirano te je imateljima depozitarnih potvrda na glasanje predloženo privremeno produljenje aranžmana s HPS fondovima, koje se u ovim okolnostima pokazalo najboljim rješenjem za Fortenova grupu.

- Zahvaljujući vlasničkoj transformaciji i isključivanju sankcioniranih dioničara iz vlasničke strukture, a usprkos svim poteškoćama, uspjeli smo ovim aranžmanom ipak smanjiti efektivni godišnji trošak financiranja, kao i diskont na izdavanje obveznice. Najvažnije je da su produljenjem aranžmana s HPS-om stvoreni preduvjeti da u 2025. Fortenova grupa dobije kreditni rejting te u sljedećem koraku refinancira HPS s tradicionalnim financijskim institucijama - rekao je Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe.