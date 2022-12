Globalna ekonomija ušla u novu fazu, tempo rasta kamatnih stopa usporava

Velike svjetske središnje banke trebale bi ovog tjedna ući u novu fazu rasta nižih kamatnih stopa dok se inflacija polako smiruje.

No, potaknuti strahovima da će inflacija u SAD-u, Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu ostati znatno iznad cilja, kreatori monetarne politike signaliziraju da i dalje planiraju nastaviti podizati stope ne bi li inflaciju vratili na razine prije pandemije.

I dok su ovotjedna očekivana povećanja stopa od 0,5 posto u sve tri regije ispod nedavnih povećanja od 0,75 posto, bit će veća od povećanja stopa koje su izvršile središnje banke SAD-a, Europe i Ujedinjenog Kraljevstva prije ovogodišnjeg porasta inflacije, objavio je Financial Times.

Najsporiji rast inflacije u SAD-u od 2021.

Ipak, čini se da su stroge monetarne mjere američkih Federalnih rezervi o povećavanju kamatnih stopa nakon više od pola godine konačno počele djelovati. Inflacija u SAD-u pala je na najnižu razinu u godinu dana, i to više nego što se očekivalo.

Naime, godišnji indeks potrošačkih cijena (Consumer Price Index) pao je u studenom na 7,1 posto, sa 7,7 posto u listopadu, a to je niži rezultat od 7,3 posto koje su predviđali ekonomisti. Također, najniža je to razina od prosinca 2021. godine, prenosi Financial Times.

Jennifer McKeown, glavna globalna ekonomistica u Capital Economicsu, rekla je da, iako će inflacija vjerojatno pasti ‘puno niže‘ tijekom sljedeće godine, postoje veliki upitnici hoće li se cjenovni pritisci smanjiti u skladu s ciljevima središnjih banaka od oko dva posto.

Temeljna inflacija u eurozoni koja isključuje promjene u cijenama energije, hrane i duhana, ostala je na najvišoj razini svih vremena od pet posto u studenom. U SAD-u, temeljna mjera pala je za samo 0,3 postotna boda na 6,3 posto u studenom, s najviše razine u 40 godina u prethodnom mjesecu.

Nathan Sheets, globalni glavni ekonomist u Citiju, rekao je da bi stalna inflacija u uslužnom sektoru, u kombinaciji s održivim, iako sporijim, rastom stopa i recesijom, bila ‘loša vijest za sljedeću godinu‘.

Održavanje monetarnog pooštravanja pokazalo bi se sve većim komunikacijskim izazovom za čelnike središnjih banaka kako se gospodarstva s obje strane Atlantika smanjuju, dijelom i zbog ogromnih porasta stopa koje su središnje banke napravile tijekom 2022. godine.

Europa će usporiti tempo rasta svojih kamata

Čini se da su dužnosnici sada više upućeni u rizike povezane s agresivnim stiskanjem gospodarstva. Jay Powell, predsjedavajući, rekao je da, iako će Federalne rezerve učiniti sve što je potrebno da inflaciju vrate na svoj dugogodišnji cilj od dva posto, središnja banka ne želi pretjerano smanjiti potražnju i tjerati američko gospodarstvo u recesiju.

- Moji kolege i ja ne želimo previše zatezati - rekao je na događaju koji je krajem prošlog mjeseca organizirao think-tank Brookings Instituta.

Očekuje se da će druge velike središnje banke, uključujući Englesku Banku (BoE) i Europsku središnju banku (ECB), također usporiti tempo rasta svojih kamata kasnije ovog tjedna, ali će i dalje biti ozbiljne u pogledu stavljanja inflacije pod kontrolu.

BoE bi u četvrtak trebao podići kamatne stope za 0,5 postotnih bodova na 3,5 posto, signalizirajući da borba protiv rasta cijena i plaća još nije završena.

Nekoliko članova upravnog vijeća ECB-a izjavilo je posljednjih tjedana da očekuju da će se u četvrtak dogovoriti o porastu od 0,5 postotnih bodova, ne samo zato što je gospodarstvo eurozone na rubu recesije, nego jer su i kamatne stope su već na najvišoj razini od financijske krize 2008.