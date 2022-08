INA: Vanđelić izvrće činjenice, nikad nije glasao protiv odluka donesenih na Nadzornom odboru

Damir Vanđelić iznio u gostovanju na N1 televiziji. Ina ne podržava pokušaje političkog poentiranja na istrazi pokrenutoj u vezi prodaje plina, a izvrtanje činjenica u svoju korist može djelovati zavaravajuće na javnost. U šest godina koje je proveo na čelu Nadzornog odbora Ine, g. Vanđelić nikada nije glasao protiv odluka koje su donesene na tom tijelu, a koje su se odnosile na rad Uprave Ine te poslovanje kompanije, stoji u reagiranju najveće hrvatske naftne kompanije na tvrdnje koje je danas bivši predsjednik Nadzornog odboraiznio u gostovanju na N1 televiziji.

Prenosimo ostatak njihovog priopćenja:

Nadalje, g. Vanđelić nije nikada na sjednicama Nadzornog odbora izjavio, niti je poslao mail koji bi ukazivao na to da Ina gubi novac, kako to tvrdi danas. G. Vanđelić svoje insinuacije danas pokušava nevješto potkrijepiti mailovima kao navodnim dokazima. Tako tvrdi da je u mailu poslanom u srpnju 2021. ukazivao na to da Ina gubi novac za razliku od MOL-a.

Grafovi koji su poslani prikazuju poslovanje navedenih kompanija u 2020. godini, dakle više od godinu dana prije potpisivanja plinskih ugovora koji su sada pod istragom. U njima se uspoređuje povrat na imovinu i povrat na kapital MOL-a i Ine što je zbog različitog poslovnog portfelja kompanija neusporedivo. Nadalje, novčani gubici koje spominje u kontekstu sumnje na neovlaštenu prodaju plina odnosili su se na gubitke Ine iz 2020. godine do kojih je došlo uslijed „zastoja“ koje je uzrokovala pandemija koronavirusa.

G. Vanđelić također izvrće činjenice oko otkaza i postavljanja novih menadžera u Ini. Kao predsjednik Nadzornog odbora doista je mailom u svibnju 2021. tražio nadopunu sjednice točkom o menadžerima koji su napustili kompaniju, pri čemu je važno napomenuti da je dio njih to učinio na vlastiti zahtjev. Kao i u ostalim slučajevima glasanja g. Vanđelić je i na ovoj sjednici podržao odluke Uprave bez daljnjih pitanja i zahtjeva.

Podsjetimo, Vanđelić je danas izjavio kako je primijetilo da Ina negdje konzistentno gubi novac. - Uputili smo mail svim članovima NO-a da poslovanje Ine zaostaje i da godišnje gubimo 200 milijuna eura, očito postoji problem. Poslao sam mail svim članovima Uprave i NO-a i kopiju ministru Ćoriću – objasnio je Vanđelić.

Od Ćorića nije dobio odgovore već ga je pozvao na sastanak, rekao da 'politizira' i da se bavi nekim drugim poslom. Vanđelić je napomenuo da se na tom sastanku nije spominjalo Škugorovo ime te da ga on ne poznaje.