Ivan Čulo: Predstoji nam ozbiljno kadrovsko i organizacijsko restrukturiranje

Hrvatska pošta u proteklih je nekoliko godina prošla kroz nekoliko tranzicija i reorganizacija paralelno - unutarnju sistematizaciju rada i praćenja produktivnosti, digitalizaciju, akvizicije i najveće investicije u povijesti poslovanja. Na čelu tih procesa sjedio je Ivan Čulo, kojem je nedavno izglasan novi mandat predsjednika Uprave i koji je ekskluzivno za Lider najavio nove projekte koji će utjecati i na zaposlenike Hrvatske pošte, na njezine korisnike, ali i na konkurenciju koja posluje na hrvatskom tržištu.

Izglasan vam je novi mandat predsjednika Uprave. Što biste naveli kao najveće izazove prošlog mandata i koliko ste zacrtanih planova stigli realizirati?

Ostvarili smo kompletnu strategiju koju smo postavili na samom početku prethodnog mandata, čak i više od toga. Infrastruktura, digitalizacija, rebranding, redefiniranje paketskog biznisa, značajan iskorak u zeleno poslovanje, ali i pozicioniranje u regionalnom i europskom kontekstu, poboljšanje uvjeta rada na operativnim radna mjesta i bolje iskustvo korisnika. Tako bih sažeo učinjeno, unatoč brojnim izazovima, a od kojih svakako mogu istaknuti pandemiju i potrese te njihove posljedice na poslovne aspekte.

Kakvi su trenutno trendovi u paketnom biznisu?

U prošloj godini ostvarili smo 235 milijuna poštanskih usluga te dostavili 10 milijuna paketa. Paketsko tržište naša je budućnost, a broj paketa bio je 15 posto veći nego lani što znači da rastemo čak i brže od tržišta. Danas imamo naš najjači brend Paket24, paketomate, web trgovinu Žuti klik, jedini imamo e-delivery certifikat, Locodels platformu, sortirne centre, više od 200 električnih vozila, Akademiju Hrvatske pošte. Naši partneri su danas Amazon, About You, Zalando, dakle ozbiljni e-commerce igrači. Prije samo nekoliko godina mi nismo imali infrastrukturu koju bismo im mogli uopće ponuditi, a danas smo članovi svih relevantnih i probranih organizacija našeg sektora na EU i svjetskoj razini – IPC (International Post Corporation), PostEurop (Europska udruga poštanskih operatora), UPU (Svjetska poštanska unija). Mnogi danas, osim naše geostrateške pozicije koja je za Hrvatsku uvijek benefit, vide i naše konkretne kapacitete. Veliki je zaokret napravljen i sad predstoji ono što je najvažnije - snažan fokus na ljude i održivost.

Jesu li to projekti na kojima će se zasnivati vaš novi mandat?

Sve što ćemo raditi mora biti usmjereno na ljude i održivo. Customer centric mora biti u strateškom fokusu svake tvrtke koja pruža usluge. Drago mi je što smo uz sve nužne investicije u logistiku i infrastrukturu uspjeli podići primanja na operativnim radnim mjestima za više od 27 posto u prethodnom mandatu, radnike smo nagrađivali i kroz varijabilni dio koji se veže isključivo na individualan mjesečni učinak, ali i kroz godišnju nagradu koja se veže uz ukupnu ocjenu svakog pojedinca. Prije nekoliko tjedana smo objaviti da podižemo plaće na operativnim radnim mjestima za dodatnih 20 posto i to je značajno jer se radi o 8.000 ljudi i njihovim obiteljima. Mi kao tvrtka doista činimo što možemo da gradimo što bolju radnu atmosferu i da se radnike nagradi kad god je to moguće. Jasno je da tvrtke koje imaju tako velik broj zaposlenih te velik broj lokacija, imaju i izuzetno viske fiksne troškove. Da bi povećanje plaća koje smo obznanili bilo dugoročno održivo, čeka nas predan i ozbiljan posao. Prihodi od pisama i još nekih usluga kontinuirano padaju, tako da su područja na kojima baziramo rast logistika i paketski biznis. Bit će prijeko potrebno donositi brze i efikasne poslovne odluke. To će uključivati i daljnje smanjenje administracije i rad na fleksibilnijem sustavu koji će brže odgovarati potrebama poslovanja. Predstoji nam ozbiljno kadrovsko i organizacijsko restrukturiranje da bi Hrvatska pošta kao tvrtka dalje rasla, razvijala se u smjeru u kojem treba da bi zadržala lidersku poziciju na tržištu, kako hrvatskom, tako i okruženju.

Što od novih projekata mogu očekivati vaši korisnici?

Ono što je našim korisnicima sigurno najzanimljivije je nastavak širenja mreže paketomata, kojih je već postavljeno 150 diljem Hrvatske, a ukupno ćemo ih postaviti 300. Kroz projekt paketomata najbolje se vidi naša usmjerenost na korisnika. Danas možete slati i primati pakete 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, na lokaciji koja vam najviše odgovara. Velika je to promjena u odnosu na do sad dostupne kanale isporuke jer više ne morate razmišljati o tome kad vam paketi stižu niti prilagođavati vaše planove kako biste dočekali dostavljača kod kuće. Paketomati su jednostavna i brza usluga, u potpunosti prilagođena potrebama modernih korisnika i oni su iz dana u dan naš sve popularniji kanal.

