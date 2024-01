Izvještaj o franšizama u RH: Franšiznih 248 sustava zapošljava 20 tisuća ljudi

U Hrvatskoj je u 2023. poslovalo 248 franšiznih sustava na 4.500 lokacija s oko 20 tisuća izravno zaposlenih, a od ukupnog broja franšiza gotovo 30 posto su hrvatske, ističu iz Hrvatske udruge za franšizno poslovanje u prvom izvještaju o franšiznom poslovnom sektoru ‘Croatia Franchise Report 2023.‘.

Taj je izvještaj pokazao i da se u Hrvatskoj zadnje tri i pol godine povećalo tržište franšiza, što je po franšiznoj udruzi znak da se to tržište konačno konsolidira, a kao model rasta postaje i vrlo interesantan i hrvatskim poduzetnicima. Croatia Franchise Report 2023. predstavlja sveobuhvatnu analizu franšiznog sektora u Hrvatskoj, ali pokazuje i budući smjer i trendove razvoja, po kojima će u 2024. i u tom segmentu biti ključne tehnološke inovacije, automatizacija i umjetna inteligencija.

Očekuje se i rast izvaninstitucionalnih edukacija za djecu i sektora wellnessa, kao i rast domaćih te ulazak novih stranih franšiza, dok sve veća svijest o održivosti otvara potencijal za nove franšize koje primjenjuju održive prakse, naglašava se u izvještaju.

Podsjeća se i na osnove franšiznog poslovnog modela koji je primjenjiv u raznim djelatnostima, kao i za postojeće i nove poduzetnike, uz relativno male početne investicije i podjelu rizika davatelja i primatelja franšize, a ključ uspjeha je njihova suradnja u razvoju poslovanja i brenda.

Izvješće donosi i podatke o tom sustavu u nekoliko zemalja, među kojima primjerice susjedne Hrvatskoj Mađarske i Italije, koje u usporedbi s Hrvatskom imaju i više franšiza i više zaposlenih - Mađarska 300 franšiza, od kojih 210 domaćih, na ukupno 20.000 lokacija i 100 tisuća zaposlenih, a Italija 1.000 franšiza, od kojih čak 960 domaćih, na ukupno 60.000 lokacija i sa 200 tisuća zaposlenih.

S te strane, iz udruge komentiraju kako u Hrvatskoj zasigurno postoji puno veći potencijal od trenutnog stanja franšiznog poslovanja te vjeruju da će se rast i razvoj tog segmenta nastaviti, čemu u prilog ide i rast i inozemni iskoraci domaćih franšiza poput edukativne Tinker Laba, Muzeja iluzija, Carwiz rent a cara, Fast Reviewa u IT sektoru, Surf‘n‘friesa i drugih koji su u zadnjih nekoliko godina znatno proširili i povećali kvalitetu ponude svojih franšiznih sustava.

Trenutno stanje franšiznog sektora u Hrvatskoj

Franšizno poslovanje u Hrvatskoj, prisutno još od 1960-ih, dugo vremena je tražilo svoje stabilno mjesto na tržištu. U protekle tri godine, zabilježen je značajan rast ovog sektora, posebno u domeni domaćih franšiza. Ovaj rast svjedoči o adaptabilnosti i inovativnosti hrvatskog tržišta, kao i o sve većem interesu poduzetnika za franšizni model poslovanja.

Franšizni sektor u Hrvatskoj odlikuje se visokom dinamikom, što je vidljivo iz značajnog broja brendova koji ulaze i izlaze s tržišta. Za razliku od većih tržišta gdje zatvaranje jedne lokacije može ostati neprimjetno zbog brojnosti ostalih, na relativno manjem hrvatskom tržištu, svako zatvaranje jedne lokacije istaknutog brenda postaje vrlo uočljivo.

Mnogi poduzetnici su u proteklih dvadeset godina, privučeni mogućnostima franšiznog modela, pokrenuli poslovne pothvate u ovom sektoru. Međutim, izazovi poput nedostatka specifičnog znanja, neispunjenih očekivanja ili nedovoljne posvećenosti ponekad dovode do neuspjeha određenih franšiznih inicijativa. Prema trenutnim saznanjima, više od 80 franšiznih brendova je u posljednjih dvadeset godina napustilo hrvatsko tržište. To uključuje kako globalno poznate marke poput Marks and Spencer, Sephora, Dr. Vinyl, Southern Fried Chicken, Vapiano i Hooters, tako i domaće franšize te hrvatske primatelje stranih franšiza.

Primjeri poput Subwaya i Costa Coffee ukazuju na to da čak i globalno uspješni franšizni lanci mogu doživjeti teškoće, bilo zbog pogrešnog izbora primatelja franšize, precjenjivanja potencijala tržišta ili nedostatka prilagodbe modela lokalnim specifičnostima.

Međutim, neki brendovi su pokazali sposobnost ponovnog ulaska na tržište s prilagođenim strategijama i novim partnerstvima.

Ukupno gledajući, franšizni sektor u Hrvatskoj je u fazi kontinuiranog rasta i razvoja, s brojnim iskustvima i uspjesima koji oblikuju njegovu budućnost i pružaju važne lekcije za daljnje unapređenje.

Veliki potencijal

Hrvatski franšizni sektor pokazuje značajan potencijal za daljnji rast i razvoj, posebice u kontekstu globalnih trendova i adaptivnosti lokalnog tržišta prema međunarodnim poslovnim modelima. Trenutna situacija u ovom sektoru karakterizira prisutnost 248 franšiznih brendova, kako stranih tako i domaćih, iz različitih sektora poslovanja. Ovaj široki raspon brendova doprinio je stvaranju više od 4 500 franšiznih lokacija u Hrvatskoj, zapošljavajući preko 20 000 ljudi.

U ovom trenutku, domaće franšize čine 29 posto ukupnog broja, ali taj će se udio uskoro promijeniti, s obzirom na to da savjetodavni tim Hrvatske udruge za franšizno poslovanje završava razvoj 8 novih domaćih franšiza i ugovara razvoj još tri za početak 2024. godine.

Usporedba franšiznog sektora u Hrvatskoj s onim u drugim europskim zemljama poput Španjolske, Italije i Njemačke pokazuje značajnu snagu ovog sektora u pogledu broja zaposlenih i prisutnih franšiznih brendova. Ipak, najuočljivija razlika je u visokom udjelu domaćih franšiza u tim zemljama, koji se kreće između 80 i 96 posto, dok je u Hrvatskoj taj udio tek 29 posto, iako je u posljednje tri godine skoro udvostručen.

Primjer Irske, s nešto malo većim brojem prisutnih franšiza, ali značajno većim udjelom domaćih franšiza (44%) i sličnim brojem franšiznih lokacija kao i

Hrvatska, no s duplo većim brojem zaposlenih nego u Hrvatskoj. Sve ovo ukazuje na značajnu priliku za daljnji razvoj franšiznog sektora u Hrvatskoj, osobito kroz stvaranje i promociju novih domaćih franšiznih koncepata, što može dodatno ojačati domaći gospodarski ekosusta.