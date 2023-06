Jurišić: Počinje novo razdoblje povećane volatilnosti na robnim burzama koja će ovisiti o događajima u Rusiji

– Svakako očekujem reakciju na burzama nakon ovih događanja u Rusiji, većina robe će idući tjedan započeti u ‘zelenome‘. U pravilu ovakvi događaji koji mogu dovesti do građanskog rata povlače za sobom reakciju na tržištu jer se stvara velika neizvjesnost i rizik koje tržište u kratkom roku ne može racionalno i objektivno sagledati i/ili evaluirati – istaknuo je Robert Jurišić, direktor tvrtke S-Grain BI za posredovanje u trgovini i Liderov komentator, referirajući se na trenutne nemire koji vladaju u Rusiji.

Podsjetimo, ovog je vikenda u Rusiji izbila najveća domaća kriza s kojom se Putin suočio od početka rata u Ukrajini. Naime, nakon što je vođa pobunjenih plaćenika Evgenij Prigožin u subotu rekao da je preuzeo kontrolu nad južnim gradom Rostovom u sklopu pokušaja svrgavanja vojnog vodstva, ruski je predsjednik Vladimir Putin obećao je da će slomiti ono što je nazvao ‘oružanom pobunom‘.

Pa dok situacija u Rusiji iz sata u sat postaje sve ozbiljnija, otvara se pitanje koliko će cijeli događaj ponovo uzdrmati tržišta i cijene.

Jurišić je objasnio da, iako za sada nema izvještaja koji govore da su aktivnosti vezane uz žetvu koja je u Rusiji upravo počela ili vezano uz izvozne aktivnosti u lukama ugrožene, zbog ruskog značaja u svijetu pšenice, on očekuje u ponedjeljak limit-up na CBOT-u. Slično bi moglo biti i na MATIF-u, dodaje.

– To će svakako utjecati i na ostale robe iz agri sektora, prvenstveno žitarice i uljarice, pa će i one biti u porastu. I cijena energenata, prvenstveno nafte, će svakako imati reakciju na događanja u Rusiji – dodaje Jurišić.

Istaknuo je i da kad bi okolnost bile takve da je danas radni dan, reakcija na burzama roba bila bi momentalna (slično kao i prije godinu i pol dana kada je Rusija napala Ukrajinu).

– Ovako, moguće da do ponedjeljka tržište ima više vremena da procesuira što se sve to događa u Rusiji ili ovaj puč propadne danas/sutra pa će neizvjesnost biti umanjena, a time i reakcija burzovnih igrača. Jedno je sigurno, od idućeg tjedna počinje novo razdoblje povećane volatilnosti na robnim burzama koje će potrajati dok ne vidimo jasnije što će se to sve događati u Rusiji – zaključio je Jurišić.