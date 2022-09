Mađarska ulaže 16 milijardi eura u proizvodnju struje

Mađarska želi do investirati do 16 milijardi eura u energetski sektor do 2030. godine kako bi povećala kapacitete za proizvodnju i pohranu struje i smanjila potrošnju plina, rekao je u utorak ministar tehnologije i industrije Laszlo Palkovics.

Prema dugoročnom ugovoru potpisanom prošle godine Mađarska iz Rusije dobiva 3,5 milijardi prostornih metara plina godišnje, preko Bugarske i Srbije, i još milijardu prostornih metara plinovodom iz Austrije.

Ugovor s ruskim Gazpromom sklopljen je na 15 godina, podsjeća Reuters.

U srpnju je vlada premijera Viktora Orbana ukinula višegodišnje ograničenje cijene komunalnih usluga za kućanstva s većom potrošnjom, što će po riječima ministra Palkovicsa vjerojatno smanjiti potrošnju.

Treba ipak uložiti više truda, naglasio je ministar, kako bi se udio plina u konačnoj potrošnji energije u Mađarskoj smanjio s prošlogodišnjih 35 posto na 26 posto na kraju desetljeća.

Većina tog poboljšanja proizaći će iz elektrifikacije velikih razmjera, dodaje ministar.

- Trenutna situacija definitivno je motivirajuća iz nekoliko razloga - rekao je Palkovics na konferenciji koju je organizirao internetski portal s financijskim vijestima portfolio.hu.

Do 2024. instalirani kapaciteti za korištenje solarne energije dosegnut će po njegovim riječima osam gigavata, uz dodatnu potražnju iz industrijskog sektora do 2030. godine, što zahtijeva daljnja ulaganja u reorganizaciju električne mreže i kapacitete za pohranu energije.

- Razvoj elektroenergetske mreže i skladišnih kapaciteta u blizini solarnih elektrana nisu na razini na kojoj bi trebali biti - rekao je ministar i dodao da će detaljnije planove vlada iznijeti u listopadu.

Poručio je ujedno da bi planirani projekt proširenja kapaciteta mogao produljiti rok upotrebe reaktora u nuklearnoj elektrani Paks za dva desetljeća.