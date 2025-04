Musk smanjuje ulogu u vladi, zbog pada dobiti fokus vraća na Teslu

Tesla je u prvom kvartalu ove godine zabilježila pad dobiti od 71 posto dok su joj prihodi pali za čak devet posto u odnosu na lani

Elon Musk će značajno smanjiti svoju ulogu u američkoj vladi i ponovno usmjeriti svoju pozornost na Teslu koja je zabilježila pad dobiti u prvom kvartalu ove godine, odnosno u razdoblju kada se Musk pretežito posvetio DOGE-u, odjelu Trumpove administracije koju vodi, pišu američki mediji.

- Od sljedećeg mjeseca posvetit ću mnogo više vremena Tesli. Veliki posao potreban da se DOGE tim uspostavi uglavnom je obavljen – izjavio je Musk ovog tjedna.

Musk je naglasio da neće u potpunosti napustiti Trumpovu administraciju i da će vjerojatno ostati zaštitno lice DOGE odjela do kraja predsjedničkog mandata ‘kako bi osigurao da se rasipanje novca i prijevare koje nastoje zaustaviti ne vrate.

Podsjetimo, DOGE je engleska skraćenica za Odjel za učinkovitost vlade kojeg je Donald Trump osnovao čim je došao na vlast i koji za cilj ima smanjenje proračuna za niz državnih programa.

Muskova uloga savjetnika predsjednika - čiju je kampanju podupro s više od četvrt milijarde dolara - katapultirala je najbogatijeg čovjeka na svijetu u srce vlade i dala mu ogromnu moć da uništi ključne odjele i regulatorne agencije.

Ali neki milijarderovi poslovni interesi također su patili od njegovih političkih saveza. Teslin brend se povezivao s Trumpovim postupcima, a sveobuhvatne carine Kini prijete poremetiti važne opskrbne lance.

Sve to loše je utjecalo na Teslu koja je ovog tjedna izvijestila o padu prihoda od devet posto, dok je prihod od prodaje automobila pao čak 20 posto. Uz to, Tesla je u prvom kvartalu ove godine zabilježila pad dobiti od 71 posto na godišnjoj razini, odnosno izvijestila je o dobiti od 409 milijuna dolara dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarila dobit u iznosu od 1,4 milijarde dolara. Najniža je to kvartalna dobit ovog proizvođača automobila od kraja 2020. godine.

Pad izvoza

Uz to, čini se da su Muskove ambicije za DOGE smanjene posljednjih tjedana. U početku je tvrdio da će taj odjel SAD-u uštedjeti čak dva bilijuna dolara godišnje, a ranije ovog mjeseca je pak izjavio da je uštedio 150 milijardi dolara iako je signalizirao da bi ‘većina posla u DOGE-u mogla biti gotova‘. Nadalje, Musku je sve bliže i kraju svog mandata kao ‘posebnog vladinog zaposlenika‘ koji mu je dodijeljen na razdoblje od 130 dana.

Musk je sveprisutna figura Trumpove administracije još od izbora u studenom, ali i prije njih, iako je posljednjih tjedana sve manje u fokusu. Ipak, upravo je Musk taj koji se sukobio s članovima vlade oko trgovinske politike Bijele kuće. Tako je naprimjer ranije ovog mjeseca tvorca Trumpovih carina Petera Navarra nazvao ‘moronom‘ dok je prije svega par dana izjavio da su niži nameti pravi put za prosperitet. No dodao je da su odluke o carinama ‘u osnovi na izabranom predstavniku naroda, odnosno predsjedniku Sjedinjenih Država‘.

Musk je ipak dugogodišnji kritičar trgovinskih barijera te je, od početka trakavice s carinama, najavio zagovarati za niže namete kod Trumpa. Razlog tomu je i činjenica da njegova Tesla sastavlja vozila koja se prodaju u SAD-u lokalno, ali je izložena Trumpovim carinama na automobile od 25 posto jer nabavlja komponente s drugih tržišta. Pa tako recimo nabavlja i baterije iz Kine.

Ranije ovog mjeseca Tesla je izvijestila da im je izvoz pao za 13 posto u prva tri mjeseca ove godine, u usporedbi s godinom prije, označavajući tako najgore tromjesečje od 2022. Također je izgubila krunu najvećeg svjetskog proizvođača električnih vozila od kineskog rivala BYD-a.

Ipak, tijekom ovotjedne objave financijskih rezultata i najavljenog odstupanja od DOGE-a dionice američkog proizvođača električnih vozila u predtrgovanju su porasle za čak 7,8 posto te su se na kraju stabilizirale na oko pet posto. Podsjetimo, Teslina dionica je u prvom kvartalu ove godine zabilježila pad od gotovo 45 posto te analitičari predviđaju kontinuiran pad cijene dionice kroz cijelu 2025. godinu.