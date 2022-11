Na snazi obavezno korištenje zimske opreme, gume 20 posto skuplje nego lani

Od danas pa sve do 14. travnja na snazi je je obavezno korištenje zimske opreme u vožnji. No kako je od početka ove godine došlo do poskupljenja svih drugih proizvoda, poskupile su samim time i zimske gume. No kako ne bi bili isključeni iz prometa mijenjati gume se mora.

‒ Bez obzira je li riječ o gumama ili nekom drugom asortimanu, troškovi energenata, sirovina i neoptimalne zalihe dobavljača, uz inflaciju, čekaju odluke globalnih proizvođača pred kojima su veliki izazovi‒ poručili su iz Tokića dodajući da se poskupljenje ne zbiva u prodavaonicama, već puno prije.

Kako su rekli, iako svjedočimo i padu cijena kontejnerskog transporta te prvim optimističnim znakovima stabilizacije, još uvijek nitko ne može prognozirati što će se dalje događati s cijenama tijekom sljedeće godine.

‒ Teret poskupljenja dijele svi, proizvođači, distributeri i kupci, pa je jedino rješenje kojem se svaki vozač, ali i svaki pružatelj usluge može prikloniti jest adaptacija ‒ objasnili su iz Tokić Grupe.

Istraživanja dva internetska portala u Njemačkoj prikazuju da su cijene zimskih guma porasle preko 20 posto u odnosu na prošlogodišnje. Poskupile su i cjelogodišnje gume i to za 16 posto, a kao glavni razlozi za povećanje cijena guma navode se visoke cijene nafte, plina i električne energije baš kao i činjenica da je do prije nekoliko mjeseci sektor guma važne sirovine za proizvodnju dobivao upravo iz Rusije i Ukrajine.

‒ Uz globalne inicijative ekologije i održivosti, koji postoje već desetljeće, dodatne izazove za gospodarstvo stvorile su značajne oscilacije u cijenama i dostupnosti sirovina i energenata, koje su utoliko dramatičnije zbog inflatornih pritisaka ‒ poručili su iz Tokića.

I dok se rastu cijena ne nazire kraj, oprema se za automobile svakako mora kupovati, osim samih guma su poskupile i usluge zamjene guma. Ipak sve je to nužno kako bi promet u zimsko doba bio siguran i kako bi se izbjegle kazne.

Kazne će se, naravno, od danas naplaćivati svima koji nemaju propisanu zimsku opremu baš kao i svima koji prije uključivanja u promet ne očiste zaleđena vjetrobranska stakla. Za sve koji nemaju zimsku opremu propisana je kazna od 5 do 15 tisuća kuna.