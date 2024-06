Način razmišljanja ‘to se tako uvijek radilo‘ moramo zaboraviti

Sigurno smo se svi barem jednom u svom poslovnom okruženju susreli s famoznom izrekom ‘ali to se tako ovdje uvijek radilo‘, koja danas, u doba ubrzanog razvoja tehnologije i inovacija jednostavno ‘ne drži vodu‘. Takav način razmišljanja, naime, možemo zaboraviti želimo li da kompanija u kojoj radimo napreduje te naposljetku bude konkurentna. Bio je to jedna od tema panel-rasprave o vodstvu koje potiče inovacije, održanoga danas u sklopu Innovation Leadership Daya u organizaciji Algebra MBA Poslovne škole, na kojemu su, između ostalih, sudjelovali brojni stručnjaci i predavači s američkog MIT-a (Massachusetts Institute of Technology).

Kako je u raspravi istaknuo Ivan Čulo, predsjednik Uprave Hrvatske pošte, u svojoj je 27-godišnjoj karijeri u toj državnoj kompaniji koja danas broji 8800 zaposlenika tu izjavu najčešće čuo. Međutim, Čulo smatra da nema kompanije koja se ne bi trebala transformirati.

– Ne da smo imali izazov s transformacijom načina razmišljanja ljudi, nego ga imamo i dalje. Transformacijski proces nikada neće završiti jer tehnološki pomaci imaju direktan utjecaj na naše poslovanje i ako ih ne pratimo, vrlo brzo će nas sustići konkurencija – rekao je Čulo, objasnivši kako je Hrvatska pošta u proteklih nekoliko godina unaprijedila svoje poslovanje, između ostaloga uvodeći prva paketomate u Hrvatsku.

Isto tako Čulo misli da brzina donošenja odluka mora biti na prvom mjestu, ‘jer današnji svijet ne funkcionira usporeno i ako ćete tako funkcionirati, nećete biti uspješni‘.

Startup ‘mindset‘ u korporacijama

Na pitanje moderatorice panela Katarine Šiber Makar, predavačice na Algebra e-Leadership MBA studiju, kako na kompetitivnom telekomunikacijskom tržištu u Hrvatskoj Telemach ostaje konkurentan, član Uprave Mislav Galler odgovorio je da potiču poduzetnički duh unutar kompanije, slično kao što se radi u startupu.

– U dvije godine promijenili smo više od 60 sustava i u taj pothvat smo se upustili jer da smo išli drugačijim, dužim putem, ne bismo mogli stvoriti konkurentnost. Morali smo se diferencirati i stvorili smo platformu na kojoj korisnicima pružamo jednostavno iskustvo. Danas imamo portfolio sa samo tri paketa – opisao je Galler kako funkcionira ovaj teleoperater, dio United grupe, koji bilježi najveći rast broja korisnika u Hrvatskoj.

Kao startup djeluje i Mastercard, što je u raspravi napomenula direktorica Gea Kariž, direktorica hrvatske podružnice globalne kartične korporacije koja djeluje u više od 200 zemalja.

– Lokalno funkcioniramo kao startup, ali unutar globalne kompanije koja raste i širi se u druge sfere osim pružanja financijskih usluga – od konzultantstva i big data do kibernetičke sigurnosti – objasnila je Kariž.

Dodala je da u Hrvatskoj surađuju s brojnim startupovima. Primjerice, u sklopu Mastercardova fintech laba pomažu fintech tvrtkama u uvođenju financijskih usluga i kartičnog plaćanja.

Izazovi privlače zaposlenike

Jedna od tih tvrtki je i Aircash koja razvija vlastitu aplikaciju, odnosno digitalni novčanik. Značajke Aircashove aplikacije prije brojnih korisnika u Hrvatskoj i na osam drugih tržišta prvo testiraju Aircashovi zaposlenici, objasnio je Branimir Petrušić, glavni tehnološki direktor Aircasha.

– Svaki zaposlenik ima mogućnost nešto napraviti i prvi se susreće s plodovima svoga rada. Kada vide da usluga radi, postaju najbolji ambasadori naše tvrtke za nove dodatne zaposlenike. S druge strane, naša inovativna aplikacija ljude potiče da dođu raditi u Aircash. Raste broj naših korisnika zbog čega moramo uvoditi nove procese u naše aplikacije, što je izazovno, a to privlači ljude. Nema mnogo kompanija koje su inovativne, a opet dovoljno male da se krajnji utjecaj jednog čovjeka može osjetiti. Za razliku od velikih korporacija u kojima je osoba samo mali kotačić, kod nas svaka osoba ima utjecaj na krajnji proizvod – zaključio je Petrušić.