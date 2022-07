Najveći problem domaćeg online tržišta je dostava

Teškoće u e-trgovini izazvane su ponajprije poremećajem u transportnim tokovima kao posljedicom pandemije, a zatim i rata u Ukrajini. Sljedeći je problem nedostatak radne snage, što dodatno produljuje rokove isporuke, koji su sve dulji i dulji

Teškoće koje trpi hrvatsko gospodarstvo preslikale su se i na e-commerce: poremećaj dobavnih lanaca, rast cijena, skupo oglašavanje, nedostatak radnika, gomilanje zaliha, priprema za uvođenje eura, inflacija… Nakon naglog rasta 2020. i otvaranja stotina online trgovina, danas mnogi vlasnici ne znaju što bi s njima. Hrvatsko je tržište malo, a kriza zvoni na vrata i u njoj će se najteže snaći mali online trgovci. Velike kompanije poput, primjerice, Hrvatske pošte uspješno se nose sa svim izazovima, a one manje mogle bi iskoristiti ulazak Hrvatske u eurozonu i pokušati širiti poslovanje na nova tržišta.

HP se ne brine

Izvršni direktor Uprave Hrvatske pošte Mladen Puzak pojašnjava da su svi poremećaji u e-commerceu uzrokovani ponajprije pandemijom, a potom i ratom u Ukrajini. Dogodile su se brojne promjene u transportnim tokovima, što je utjecalo i na produljivanje transportnih rokova. Posljedica koja se direktno na to veže je da se s takozvanih just-in-time globalnih koncepata vraćamo na just-in-time lokalne, što istodobno radi pritisak, ali i revitalizira tržište skladišnih kapaciteta.

– Uspješno se nosimo s tim promjenama zbog petogodišnjeg investicijskog ciklusa kojim je Hrvatska pošta osigurala logističku infrastrukturu. Istodobno smo se snažno pozicionirali i na međunarodnoj razini kao članica važnih međunarodnih organizacija (IPC, PostEurop, UPU), ali i partnerstvom s tvrtkama poput DHL-a i kvalitetnim međunarodnim mrežama kao Parcel Connect. Također, na raspolaganju smo i lokalnim velikim e-commerce igračima kojima je potrebna podrška ne samo u smislu dostave, već i skladištenja i razrade robe. Tu nam je od presudne važnosti mreža modernih sortirnica u Osijeku, Zadru i Kukuljanovu, s Novim sortirnim centrom u Velikoj Gorici kao glavnom lokacijom za sortiranje s visokoregalnim skladišnim kapacitetima te strojem za automatsku razradu paketa, moderan vozni park i dostavne točke u kojima kao last mile sve važniju ulogu imaju paketomati – nabraja Puzak.

Najvećim izazovom u tom poslu, kao i na ostatku tržišta, drži radnu snagu. Prema njegovim riječima, automatizacija i digitalizacija dodatno su otvorili tržište e-commercea i proširili očekivanja krajnjih korisnika. Hrvatska pošta uvođenjem istodnevne dostave, vremenski definirane dostave, popodnevne dostave i paketomata prati sve europske i svjetske trendove u dostavi. Usto, stabilnim primanjima i uz varijabilni dio plaće radnicima pokušava ponuditi dugoročnu stabilnost i perspektivu.

– Izazove koje imamo, a na koje ne možemo utjecati nastojimo predvidjeti korištenjem naprednih analitičkih sustava koje razvijamo sami i u suradnji s našim partnerima. S druge strane, izazove na koje možemo utjecati rješavamo otvorenom komunikacijom s ključnim dionicima u procesu e-commercea: kupcima, dobavljačima i radnicima – napominje Puzak, ističući da bez obzira na postojeće izazove e-commerce ima vrlo potentnu budućnost.

Nadmetanje na tržištu

Poduzetnik i suvlasnik wow-junkie.com-a, prema glasovima kupaca najboljeg beauty web shopa u Hrvatskoj, i predavač na Visokom učilištu Algebra Claudio Kramarić ističe niz problema e-commercea, a jedan od njih je kompetitivnost, odnosno nadmetanje na tržištu. Prema Kramarićevim riječima, sve je veći broj e-trgovina i sve je veća zagušenost. Malo tko je računao da će e-trgovina u samo nekoliko mjeseci 2020. tako rasti. Naime, prije pandemije, u proljeće te godine, digitalni kanali bilježili su 16 posto maloprodaje u SAD-u, a od ožujka do travnja iste godine taj udio narastao je na 27 posto. Nemamo takve podatke za Hrvatsku, ali rast je golem.

– E-trgovine otvorile su brojne kompanije, od kojih rijetke znaju što bi s njima danas trebale raditi. Imamo nedostatak radne snage, odnosno stručnjaka koji bi u kratkom roku mogli uskočiti u radne procese u e-trgovini i kvalitetno ih voditi. Naime, ima dovoljno mladih ljudi, ali ih nema tko naučiti u praksi. Hrvatska je relativno malo tržište, na kojemu je u posljednjih godinu dana zabilježeno otvaranje stotina web-trgovina i mnoge od njih nemaju obujam i prihode koji bi im dopustili zapošljavanje dizajnera, developera, stručnjaka za digitalni marketing… To u njihovo ime najčešće rade freelanceri i, rijetko, agencije. Rezultat je nekonzistentnost u kvaliteti ponude, tehnologije i marketingu…. Kupci to osjete, oni vole sigurnost, da sve radi brzo i da je sve 'jednostavno'. Problem je i vidljivost e-trgovne, koju će korisnici naći samo ako ima uključene oglase na Google tražilici. Nema li vas na tražilici – ne postojite – ističe Kramarić.

Rast cijena

Drugim problemom drži skuplje oglašavanje jer se veći broj e-trgovina natječe se za isti broj kupaca, a rezultat je porast cijena oglašavanja. Primjerice, oglašavanje na Facebooku skuplje je za gotovo 50 posto nego godinu prije, a također i Google Adsi. Prema Kramarićevu mišljenju, treći problem je privatnost. Zahvaljujući Appleovoj nadogradnji vlastitog sustava na verziju iOS 14.5 uvedena je stroža kontrola praćenja korisnika od aplikacija, što direktno utječe na oglašavanje na Facebooku, Instagramu i sličnim platformama, na kojima više nije tako efektivno kao prije.

– Rješenje je – kaže Kramarić – u okretanju novim kanalima, TikTok primjerice bilježi snažan rast i postaje iznimno zanimljiva platforma, a Snapchat također. Dobra je vijest i ulazak u eurozonu, jer je prilika za širenje. Tko se dosad nije širio, sada bi trebao ako je to moguće – poručuje Kramarić, ističući da male nišne, specijalizirane trgovine s jedinstvenom ponudom mogu biti sjajan odgovor na postojeće probleme.

Prema riječima Davora Španića, CEO-a Shipshapea, nakon golemog uzleta online prodaje tijekom pandemijske 2020. rast je usporio, kupci su educiraniji i zahtjevniji, a trgovci pod pritiskom opravdavanja uloženih sredstava u e-commerce. Uz logističke probleme dobave robe iz istočnih zemalja, povećane potražnje za dostavom i rasta cijena te usluge, nije nimalo lako. Pogotovo uzme li se u obzir rast cijena, inflacija i recesija na vidiku.

– Nove zakonske regulative u vezi sa zaštitom potrošača i iskazivanja cijena, u Hrvatskoj su začinjene i skorim dvojim prikazivanjem cijena uslijed prelaska na euro, što je dodatna stavka o kojoj se online trgovci trebaju brinuti.

Moguća rješenja

Španić ističe i logističke probleme dobave robe te dostave do krajnjih kupaca, primjerice, cijene transporta robe iz Kine porasle su nekoliko puta u odnosu na prijepandemijsko razdoblje, što je trgovcima znatno smanjilo marže, ali i povećalo rizik upravljanja lagerom. Osim cijena, znatno se povećalo i vrijeme isporuke, pa je razdoblje planiranja zaliha produljeno na šest do devet mjeseci, što je vrlo dugo za online prodaju te donosi i financijsko opterećenje u smislu zaliha. S druge strane, porasle su cijene dostave paketa kupcima pa su i tu trgovci preuzeli dio troška. Primjerice, cijena dostave paketa u vrijednosti od 150 do 200 kuna iznosi 30 – 35 kuna.

– Olakotna okolnost za našu branšu je što izazovi nisu tehnološke prirode, već upravo suprotno – određenim tehnološkim rješenjima možemo ih trgovcima bar djelomično olakšati. Primjerice, povezivanje (integracija) web shopa s dobavljačima omogućava real-time informaciju o dostupnosti i cijeni svakoga pojedinog proizvoda – napominje Španić i dodaje da to trgovcima omogućuje naručiti robu od dobavljača tek nakon što kupac obavi kupnju jer tako smanje vlastite zalihe.