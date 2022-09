Novi model prikupljanja otpada ‘čisti‘ grad od kontejnera, građani imaju pravo i na besplatne vrećice

Piše: Anamarija Mujanović

S prvim danom listopada u Zagrebu na snagu stupaju nova pravila o odvozu miješanog komunalnog otpada. Pa dok se na skoro svim tramvajskim stajalištima nalaze promotivni plakati o novim vrećicama one su i dalje za neke stanovnike glavnog grada nepoznanica.

Često pitanje koje se može vidjeti na društvenim mrežama, kao što je na primjer Reddit, je 'zašto se uopće uvode nove vrećice?'. Najjednostavniji odgovor koji se može ponuditi je: zato da se Zagreb ne 'guši' u smeću.

Velika će to promjena biti za stanovnike, no prema riječima gradonačelnika, neophodna je. Kako je i najavljeno 1. rujna, novi model plaćanja otpada trebao bi funkcionirati po principu 'što više odvajaš otpad, manje plaćaš'. Dakle, plastika, metal, papir, staklo i biootpad ostaju po starom i odvaja ih se u zato primjerene vreće i kontejnere, no sve ostalo se baca u nove 'ZG vrećice' koje se još prošlog tjedna moglo kupiti gotovo u svim trgovinama.

Novi način plaćanja

Velika je promjena novi način plaćanja odvoza smeća jer se cijena odvoza sada dijeli na fiksni i varijabilni dio. Fiksni dio iznosit će 45 kuna za kućanstva, odnosno 90 kuna za poduzetnike, i plaćat će se klasično putem računa Zagrebačkog Holdinga. Drugi dio, onaj varijabilni, odnosno promjenjivi, plaćat će se kupnjom 'ZG vrećica' od 10, 20 ili 40 litara i to po cijeni od 2, 4 ili 8 kuna po vrećici, odnosno 20, 40 ili 80 kuna za paket od deset vrećica. Upravo bi to trebalo natjerati Zagrepčane da više odvajaju otpad kako bi manje vrećica kupovali.

‒ Vrećica je najpošteniji i najučinkovitiji način naplate odvoza otpada. Nema više procjene, ovo je najpoštenije ‒ izjavio je na predstavljanju novog modela odvoza miješanog komunalnog otpada početkom rujna šef Zagrebačke Čistoće Davor Vić.

Cijela poanta ovog novog modela odlaganja miješanog komunalnog otpada zapravo je svesti odgovornost na pojedinca koji će na kraju sam odlučiti hoće li više odvajati ili skuplje plaćati. A upravo će na pojedinca 'pasti' i novčana kazna od 500 kuna za kućanstva, odnosno od 1000 kuna za stambene zgrade ukoliko ne budu odlagali miješani otpad u 'ZG vrećice'.

I oko toga se često vodi prepirka u digitalnoj sferi jer se, naravno, postavlja pitanje 'tko će to pratiti?' i 'kako će oni znati tko odlaže, a tko ne?'. U skladu s Odlukom o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Zagrebu sva su kućanstva, baš kao i poduzeća, obvezna svoje spremnike za otpad držati u zaključanim smetlarnicima, podrumima, haustorima, dvorištima, odnosno na mjestima gdje drugi ne mogu lako pristupiti, a ako to pak nije moguće stanovnici grada Zagreba od gradske Uprave trebaju tražiti dodjelu javne površine za spremnike koji isto tako moraju biti zaključani.

Pravo na besplatne vrećice

Baš zato su u haustorima stambenih zgrada ovih dana osvanule i poruke predstavnika stanara da se moraju strogo pridržavati pravila, a neki su čak uveli i nadzorne kamere kako se ne bi morali suočavati s novčanim kaznama. Ipak gradska Čistoća i komunalni redari će prvih dva tjedna onima koji se ne budu pridržavali pravila dijeliti samo pisana upozorenja, a nakon 15. listopada će se početi naplaćivati kazne.

Ipak, pojedini građani imaju pravo na besplatne 'ZG vrećice' i to oni iz kategorije 'kućanstvo' koji tijekom mjeseca najmanje jednom koriste usluge reciklažnog dvorišta ili kompostiraju biootpad. Također na besplatne vrećice imaju pravo i kućanstva u kojima stanuje dijete u starosti do tri godine ili odrasla osoba koja koristi pelene.

Već ovaj vikend će kućanstva mjesnih odbora Hrelić, Jakuševec i Mičevec dobiti besplatne 'ZG vrećice' za razdoblje od sljedećih šest mjeseci, a razlog je blizina odlagališta otpada Prudinec-Jakuševec, što utječe na kvalitetu života ljudi tog područja. Iz istog su razloga stanovnici navedenih naselja već niz godina oslobođeni obveze plaćanja usluge odvoza otpada.

Pa dok mnoge građane ljuti novi način plaćanja koji će ih, kako glasno tvrde na društvenim mrežama, koštati skuplje nego prije iz gradske su Uprave naveli da su prednosti novog sustava čišći grad, uklanjanje većeg dijela spremnika za otpad koji se nalaze na gradskim ulicama te postupno smanjenje količine miješanog komunalnog otpada koji se odvozi na odlagalište otpada.