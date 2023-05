Novi poredak: Tri nove kompanije uskočile među deset najvećih, ispali naftaš, banka i trgovac

Hrvatska postaje država kojom sve više vladaju – trgovci i energetičari. To je zaključak na osnovi deset najvećih tvrtki prema ukupnim prihodima ostvarenima u 2022. godini, unatoč tomu što su od klasičnih trgovačkih lanaca ostali samo Konzum plus i Lidl, a Spar je ispao. No tu su još četiri trgovca plinom i naftom, a i najveća tvrtka – Ina – sve je više trgovac, a sve manje proizvođač nafte i plina. I prerada je ugašena u Sisku, a riječka rafinerija na dugom je remontu još od studenoga prošle godine. U prvih deset još su dva energetičara, HEP i njegova tvrtka kći HEP – Proizvodnja te najveći telekom (HT).

U sljedećih deset još je šest trgovaca (maloprodaja, veleprodaja i energenti), dvije HEP-ove tvrtke – HEP Elektra i HEP ODS, najveća banka (Zaba) i najveća pojedinačna industrijska tvrtka (Pliva). Dakle, među 20 najvećih samo su tri tvrtke izvan trgovačkog i energetskog sektora – HT, Zaba i Pliva.

Energetičari jači od trgovaca

U vladajućoj sektorskoj simbiozi prošle godine klasični su trgovci gubili pozicije, koje su zauzimali energetičari – kako naftaši i plinari, tako i ‘električari‘.

Prosječan rast prihoda top 10 u naftnom sektoru bio je prošle godine 57,1 posto, u rangu najveće kompanije, Ine. Svi su povećali prihode, osim tvrtke Crodux derivati dva, koja nije poslovala cijelu prošlu godinu i pripojena je novom vlasniku, Petrolu. Upravo je Petrol – uz presing iz slovenske matične tvrtke – bio najžešći protivnik Vladine odluke o zamrzavanju cijena naftnih derivata. Logično, njegove obje tvrtke u Hrvatskoj iskazale su gubitak, a među deset najvećih u minus je skliznula samo još Coral Croatia. Čak i s tom gubitaškom trojkom, deset najvećih naftaša povećalo je ukupnu dobit za 82,9 posto, na više od 535 milijuna eura. Ina, koja je dobit gotovo udvostručila, u tome sudjeluje s 398 milijuna eura. Treba spomenuti da bi Petrol s pripojenom tvrtkom Crodux derivati dva prošle godine imao više od 1,8 milijardi eura prihoda, i skočio bi s osme na petu poziciju. A u tom kontekstu pojavio se novi igrač u naftnom sektoru, Delta-oil International, nova tvrtka Ivana Čermaka, koji je lani ostvario gotovo 200 milijuna eura prihoda.

Plinari ispred naftaša

Plinski je biznis, čini se, lani bio i lukrativniji od naftnog. Tu je top deset tvrtki više nego udvostručio prihode (+122,7%), a dobit je multiplicirana čak 153 puta – s 1,5 milijuna eura u 2021. na 232 milijuna eura. No tomu je najviše pridonijela tvrtka OMS – Upravljanje, s vrtoglavih 137 milijuna eura dobiti, odnosno s bruto profitnom maržom od 86 posto! Ipak, račun te ‘gazele‘ blokiran je još od kraja kolovoza prošle godine. Naime, riječ je o tvrtki u vlasništvu poduzetnika Gorana Husića i odvjetnika Josipa Šurjaka, koji je bio jedan od protagonista plinske afere i uhićen zbog sumnji i malverzacija kojima je Ina oštećena za više od milijardu kuna. Dodatna zanimljivost je u značenju naziva tvrtke OMS – Upravljanje. OMS je skraćenica za ‘Only Men Stuff‘ (engl. samo muške stvari).

Tržišni lider PPD povećao je prihode 56,3 posto (na 4,4 milijarde eura), a dobit 25,3 posto (53 milijuna eura), ali je dobio i dva ozbiljna izazivača. Tvrtka MET Croatia Energy Trade povećala je prihode 5,8 puta (na 1,9 milijardi eura), a MVM CEEnergy Croatia 3,6 puta (na 1,7 milijardi), i obje su ušle među deset najvećih.

Pobjednici zamrznutih cijena

Među ‘električarima‘ dominiraju HEP-ove tvrtke. Iako krovna kompanija – HEP – prošlog tjedna još nije predala financijski izvještaj, Vlada je već intervenirala odlukom o dokapitalizaciji u iznosu od 900 milijuna eura, koliko – prema analizi iz HEP-a – iznose gubici pretrpljeni zbog Vladina ograničavanje cijene električne energije. Većina tvrtki u grupaciji poslovala je s velikim rastom prihoda. To vrijedi i za privatne distributere – GEN-I Hrvatsku (+110,3 posto) i E.ON Energiju (+35,5 posto) – koji su unatoč ograničenju cijena poslovali pozitivno. No slovenski GEN-I od 1. prosinca obustavio je za kućanstva i male poslovne korisnike isporuku struje i sklapanje novih ugovora. Teško je reći je li ta poslovna odluka uzrokovala nedavnu smjenu direktora Igora Koprivnikara, umjesto koga hrvatskim ogrankom sad upravlja dvoje članova Uprave matične kompanije – Andreja Zupan i Sandi Kavalič.

Sve u svemu, prema poslovanju najvećih tvrtki čini se da je energetski sektor pobijedio zamrznute cijene.

U digitalnom i tiskanom izdanju Lidera možete pročitati kompletnu analizu poslovanja najvećih tvrtki u 2022.

Lideri i izazivači: 20 uzbudljivih priča iz završnih računa