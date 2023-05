Oprez na Wall Streetu uoči izvješća o inflaciji

Na Wall Streetu se u ponedjeljak trgovalo oprezno jer nakon snažnog rasta burzovnih indeksa u petak ulagači nisu voljni dodatno riskirati uoči izvješća o inflaciji u SAD-u, koje bi moglo znatno utjecati na tržište.

Dow Jones oslabio je 0,17 posto, na 33.618 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,05 posto, na 4.138 bodova, a Nasdaq indeks 0,18 posto, na 12.256 bodova.

Zahvaljujući boljim nego što se očekivalo podacima o američkom tržištu rada i oporavku cijena dionica regionalnih banaka, u petak su burzovni indeksi snažno porasli. No, na početku ovoga tjedna nije bilo vijesti koje bi podržale daljnji rast tržišta.

– Nakon snažnog skoka cijena dionica ulagačima su uvijek potrebne nove dobre vijesti da bi se rast nastavio – kaže Moez Kassam, portfelj menadžer u tvrtki Anson Funds.

Nakon snažnog skoka u petak, sektor regionalnih banaka nije uspio porasti drugi dan zaredom. Ulagači su oprezni nakon što su u ožujku dvije regionalne banke propale, a neke su posljednjih tjedana morale biti spašavane.

Uz to, u srijedu će biti objavljeno izvješće o inflaciji u SAD-u, koje bi moglo znatno utjecati na smjer tržišta.

Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su potrošačke cijene u travnju porasle 0,4 posto na mjesečnoj razini, brže u odnosu na 0,1 posto u ožujku.

Do kraja tjedna bit će objavljeni i podaci o proizvođačkim cijenama, koji će također pokazati jačaju li ili popuštaju inflacijski pritisci.

Prošloga je tjedna američka središnja banka ponovno, već 10. sjednicu zaredom, povećala ključne kamate, za daljnjih 0,25 postotnih bodova, u raspon od 5 do 5,25 posto.

Moguće je da će to biti posljednje podizanje kamata u ovom ciklusu, no predsjednik Feda Jerome Powell poručio je da je moguće i daljnje povećanje kamata, ako to bude potrebno, da se inflacija neće spustiti tako brzo i da središnja banka neće tako skoro početi smanjivati kamate.

– Glavni je scenarij da će inflacija ostati povišena dulje razdoblje i da gospodarstvo ulazi u recesiju. Ostaje za vidjeti hoće li recesija biti plića ili dublja, no dok nešto ne opovrgne taj scenarij, tržište će se kretati u ograničenom rasponu – kaže Michael James, direktor u tvrtki Wedbush Securities.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Frankfurtski DAX indeks skliznuo je 0,05 posto, na 15.954 boda, dok je pariški CAC ojačao 0,11 posto, na 7.440 bodova. U Britaniji se zbog praznika nije radilo.