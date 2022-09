Plenković: Uvodimo porez poduzećima čija je dobit posebno narasla u krizi

Na današnjoj sjednici Vlade predstavljen je je jesenski paket mjera vrijedan 21 milijardu kuna kojim Vlada želi ublažiti udar rasta cijena energenata. Paket se odnositi na građane, javni sektor, nevladine udruge, ali i na gospodarstvenike.

- Osim kućanstava mjere ciljaju i na javni i civilni sektor, ali i na gospodarstvo. Oni koji rade na tržištu i plaćaju poreze, kojima je kriza utjecala na troškove - nismo zaboravili na njih - kazao je premijer Andrej Plenković.

Prvi dio paketa koji je Vlada donijela odnosi se na ublažavanje rasta cijena energije, gdje su se koncentrirali na električnu energiju. Plenković je najavio nove cijene struje koje vrijede od 1. listopada do 31. ožujka iduće godine.

Za plin se čeka EU

Poduzetnici su po tom pitanju raspoređeni su tri kategorije, ovisno o potrošnji. Za oni koji imaju polugodišnju potrošnju do 250.000 kWh, jedinstvena cijena će iznositi 0,5295 kn/kWH. Oni koji imaju potrošnju iznad 250.000 kWh sat struje platiti će 1,6176 kn/kWh (za kupce po jedinstvenoj tarifi), 1,7215 kn/kWh (za one po višoj tarifi) ili 0,8447 (za one po nižoj). Zadnja kategorija su oni koji imaju polugodišnju potrošnju iznad 2,5 GWh, a cijena za njih će iznositi od 1,3562 kn/kWh ili 1,73293 KN/kWh. Vrijednost ovih mjera za poduzetnike iznosi 266 milijuna kuna.

Plenković je istaknuo je da ugovori koji su sklapani nedavno po višoj cijeni, past će na donesene standarde, niži ugovori će ostati takvi kakvi jesu, dok će pratiti donesene mjere. Dodao i da svi trebaju obratiti na savjete za uštedu koje je Vlada donijela u srpnju.

Što se tiče cijena plina, Vlada čeka Europsku uniju.

- Kad je riječ o poduzećima, kad smo shvatili što se događa sa tržištima i nerealno visok rast cijena zbog ovih okolnosti, postoji niz zemalja da se na razini EU poduzmu zajedničke mjere kojima bismo obuzdali rast cijena plina. Ministar Filipović danas ide na sastanak u Bruxelles gdje ćemo se zalagati za cjelovito i zajedničko rješenje. Nije realno očekivati da će ijedna država to sama za sebe riješiti bez ulaženja u financijski ofsajd - rekao je Plenković te je dodao da će Hrvatska moći pridonijeti svojom infrastrukturom, od plinovoda i naftovoda i terminala za ukapljeni plin - rekao je premijer.

Također, kod toplinske energije, ostaje nepromijenjena jedinična cijena za kućanstva i poduzetnike u centralnim i zatvorenim sustavima, što znači da nema povećanja cijena do 31. ožujka iduće godine.

Porez na dobitaše

Plenković je danas najavio i da će predložiti uvođenje posebnog poreza na dobit onima koji u krizi ostvaruju značajnu dobit jer nije 'vrijeme prekomjerne dobiti' te da je ona sada 'moralno neprihvatljiva'.

- Predložit ćemo saboru poseban porez na dobit zbog pravedne raspodjele tereta krize. Želimo oporezovati ona poduzeća čija dobit je posebno narasla u okvirima krize. S ovako snažnim paketima svatko mora dati doprinos, prekomjerna dobit nije primjerena ovim okolnostima - rekao je Plenković.

Za poljoprivrednike je Vlada u paketu pripremila potpore od 100 milijuna kuna, a isti iznos predviđen je i za ribare. Potporu od 1,47 kuna po litri dizela mogu očekivati prijevoznici, a za energetsku učinkovitost kuća i višestambenih zgrada, potpore su gotovo milijardu kuna. Na sjednici je naglašeno da će se poticati izgradnja sunčanih elektrana i izgradnja toplinskih stanica, a ukida se i PDV na isporuku i izgradnju solarnih ploča. osigurano je i 3,8 milijardi kuna za kredite i jamstva za poduzetnike te 3,1 milijarda kuna jamstva za izvoznika

Što sa kućanstvima?

Što se tiče cijena za kućanstva, od 1.listopada ove do 31. ožujka, za potrošnju do 2500 kWh plaćat će se 59 eura/MWh, a za potrošnju veću od prosječno 88 eura. U tu kategoriju spadaju i vrtići, škole, fakulteti, domovi za umirovljenike, nevladine udruge, vjerske zajednice, općine, gradovi... Za njih se uvodi univerzalna usluga za kućanstva s cijenom od 62 eura/MWh. Cijena plina je ograničena do proljeća, a uvedene su i mjere pomoći za one koji se griju na drva, ukupno vrijedna 1,1 milijun kuna.

Vlada je ograničila i cijene osnovnih prehrambenih proizvoda te je povećala iznose neoporezivih primitaka. Isplatit će i jednokratni novčani primitak korisnicima doplatka za djecu te jednokratni pomoć korisnicima mirovine. Povećavaju se i sredstva za program "Zaželi - program zapošljavanja žena", za 245 milijuna kuna, a studentima je Vlada namijenila potpore kroz veće stipendije i potpore studentskim centrima.

Plenković je istaknuo da se nalazimo se u vremenu globalnih poremećaja te je kao glavne 'krivce' energetske krize i rasta cijena naveo rat u Ukrajini, koji je trajno narušio i odnose Rusije i Zapada, klimatske promjene, suše i poplave, kinesko usporavanje proizvodnje zbog pandemije..

Smatra i da je paket koji je donose 'snažan, sveobuhvatan i pravedan' te da mjerama žele očuvati standard građana, održati funkcioniranje institucija i zadržati rast gospodarstva. Dodao je i da očekuje da će u trećem kvartalu rast biti iznad očekivanja.