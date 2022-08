Pljačka Ine najveća blokada u povijesti Ureda za sprječavanje pranja novca, dojava stigla od banaka

Kako je tijekom vikenda najavljeno, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović u Ministarstvu financija održao je sastanak u vezi detalja o velikoj pljački Ine. Prije samog sastanka kratko je napomenuo da je sporni ugovor potpisan dva mjeseca prije nego što je on došao u Nadzorni odbor Ine te da će zatražiti reviziju plinskog biznisa 2020. godine kada se to događalo. Sastanak je trajao 45 minuta, a nakon sastanka nitko iz Uprave Ine nije davao izjave, prenosi Index.

Podsjećamo, u velikoj akciji i ispitivanju USKOK-a i policije ispostavilo se da je petero uhićenih – direktor Službe trgovine prirodnim plinom u Ini Damir Škugor, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak, njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje, Škugorov otac te predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić – u pranju novca i zlouporabi u trgovini prirodnim plinom oštetili Inu za više od milijardu kuna.

Šef Ureda za sprječavanje pranja novca Ante Biluš obratio se novinarima u Ministarstvu financija.

– Nakon zaprimljenih obavijesti o sumnjivim transakcijama mi započinjemo istragu. Neću biti u mogućnosti iznositi detalje oko slučaja. U ovom slučaju ostvarena je puna učinkovitost svih sudionika koji su sudjelovali u ovome. Naglasio bih i učinkovitu ulogu banaka. Banke su nam poslale obavijest o sumnjivoj transakciji. Naš je cilj da se onemogući korištenje imovinske koristi do koje se došlo kaznenim djelima. Blokirano je 813 milijuna kuna u osam poslovnih banaka na 16 računa, u šest otvorenih investicijskih fondova. Blokirane su nekretnine u vrijednosti od tri milijuna eura – rekao je Biluš.

Hina prenosi da je blokada tih 813 milijuna kuna u aferi preprodaje Ininog plina najveća u povijesti Ureda za sprječavanje pranja novca, a prvu informaciju o mogućim malverzacijama ured je primio iz bankarskih krugova.

Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša dodao je da sve anlize ne bi bile moguće bez našeg informacijskog sustava.

– Imamo dosta visoke postotke za otkrivanje nepravilnosti. Kroz poreznu reformu aktivnije djelujemo u istragama oko pranja novca. Ne možemo dati više informacija o konkretnom slučaju – rekao je Kutleša.

Dodao je da je sve trajalo oko tri mjeseca, od početka do uhićenja.

Ministar financija Marko Primorac šturo je odgovarao na novinarska pitanja.

– Ne bih ulazio u konkretan slučaj, ne znam kako to unutar Ine funkcionira. Po onome što ja znam radi se o tome da je jedna osoba dogovarala niže cijene. Ako su to dosta interni procesi u Ini dozvoljavali to je neuobičajeno. A kako to dolazi do Uprave i Nadzornog odbora, ne znam. Ta pitanja treba adresirati na prave adrese. I mene zanimaju ti detalji – komentirao je ministar.