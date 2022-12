Podaci o inflaciji u SAD-u potakli rast Wall Streeta, azijskih i europskih burzi

Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica porasle jer su ulagače ohrabrili podaci o popuštanju inflacije u SAD-u, no na tržištu nije zavladala euforija jer se čeka odluka američke središnje banke o povećanju kamatnih stopa.

Dow Jones ojačao je 0,30 posto, na 34.108 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,73 posto, na 4.019 bodova, a Nasdaq indeks 1,01 posto, na 11.256 bodova.

Ulagače je potaknuo podatak da su potrošačke cijene u SAD-u u studenome porasle 7,1 posto na godišnjoj razini, manje od očekivanih 7,3 posto i manje od 7,7 posto mjesec dana prije, što pokazuje da inflacijski pritisci i dalje popuštaju. Nakon što je objavljen taj podatak o najnižoj stopi inflacije u gotovo godinu dana, S&P 500 indeks skočio je čak 2,7 posto, no do kraja trgovanja ti su dobici splasnuli.

U srijedu se, naime, očekuje odluka čelnika Feda o kamatnim stopama, koja će pokazati smatraju li u središnjoj banci da je ovakvo popuštanje inflacije dovoljno da bi se usporio tempo povećanja kamata. Nakon serije povećanja kamata za 0,75 postotnih bodova, na tržištu se procjenjuje da će Fed u srijedu podignuti kamate za 0,50 postotnih bodova.

No, i dalje će ostati otvorena pitanja do koje će razine Fed ukupno povećati kamate - na 4,75 ili 5,00 posto - i koliko će se dugo zadržati na tim razinama? Trenutno se ključne kamate kreću u rasponu od 3,75 do 4 posto, najvišoj razini od početka 2008. godine.

– Nakon podatka koji pokazuje da inflacija i dalje popušta, tržište se jako uzbudilo. No, potom su ulagači ponovno promislili i zaključili da ne treba previše riskirati, s obzirom da bi već u srijedu čelnici Feda mogli zaliti tržište hladnom vodom – kaže Jason Ware, direktor u tvrtki Albion Financial Group.

Zbog agresivnog povećanja kamatnih stopa Feda u ovoj godini kako bi se suzbila inflacija, Wall Street je na putu velikih godišnjih gubitaka. S&P 500 indeks trenutno je u minusu oko 15 posto u odnosu na početka godine i na putu je prvog godišnjeg pada od 2018. A ostane li S&P 500 na ovim razinama do kraja godine, zabilježit će najveći godišnji pad od 2008.

Europske burze također u rastu

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,76 posto, na 7.502 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 1,34 posto, na 14.497 bodova, a pariški CAC 1,42 posto, na 6.744 boda.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 0,4 posto i izgubio dio jučerašnjih dobitaka.

Azijski ulagači ohrabreni

A na azijskim su burzama cijene dionica porasle, pa je MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, oko 9,30 sati bio u plusu 0,6 posto, ojačavši drugi dan zaredom.

Pritom je na Tokijskoj burzi Nikkei indeks ojačao 0,7 posto, dok su cijene dionica u Šangaju, Australiji, Hong Kongu i Južnoj Koreji porasle između 0,1 i 1,1 posto.

Azijske ulagače također je ohrabrio jučerašnji rast cijena dionica na Wall Streetu.