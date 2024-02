Podravka razmatra hoće li sudjelovati u preuzimanju Fortenovine poljoprivrede

Iz Podravke, koja se u javnosti percipira kao najpoželjniji, ako već ne i najizgledniji, interesent za preuzimanje poljoprivrednog segmenta poslovanja Fortenove, potvrđeno je da su i na njezinu adresu stigli informativni materijali kojima je Fortenova grupa započela proces ispitivanja interesa za potencijalnu prodaju poslovnog područja poljoprivreda.

- Grupa Podravka strateški je usmjerena na razvoj poslovanja koji uključuje moguće akvizicije kao i ulaganja u poljoprivredu. Međutim, u ovom trenutku nismo u mogućnosti komunicirati detalje tih planova. Što se tiče samog procesa kojeg je oglasila Fortenova grupa, proučit ćemo uvjete i ovisno o njima donijeti odluku hoćemo li u njemu sudjelovati - priopćeno je iz Podravke Dnevniku Nove TV.

Ukupan portfelj Fortenovinog poslovnog područja poljoprivreda neslužbeno se procjenjuje na oko 400 do 500 milijuna eura, a tržišnu vrijednost njegove perjanice, tvrtke Belje plus, konzultantska kuća Caper prije pola godine ekskluzivno za Lider procijenila je na iznos između 272 i 340 milijuna eura. Ta se procjena odnosi na EV (Enterprise Value), odnosno na vrijednost bez utjecaja novca i duga.

Kako je nedavno proveden Ugovor o podjeli i preuzimanju između Belja plus i dosad neaktivne Fortenovine tvrtke Aisle 40 po kojemu je na Aisle 40 prenešen dio imovine, obveza i pravnih odnosa Belja plus, lanjska Caperova procjena vjerojatno je vrlo blizu iznosu koji bi Fortenova mogla očekivati za Belje u neobvezujućim ponudama koje se očekuju do kraja ožujka.

Podsjetimo, Fortenova grupa krenula je u postupak ispitivanja interesa za potencijalnu prodaju svog poslovnog područja poljoprivreda. Tu je obvezu Fortenova preuzela ugovorom o refinanciranju postojeće obveznice u iznosu od 1,1 do 1,2 milijarde eura s investicijskom tvrtkom HPS Investment Partners sklopljenim koncem lipnja prošle godine. Jedan od uvjeta za refinaniciranje, naime, bio je da najkasnije do zadnjeg dana prošle godine Fortenova započne proces potencijalne prodaje poslovnog područja poljoprivrede.