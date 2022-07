Poslodavci traže pomoć gospodarstvu zbog rasta cijene struje

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) zatražila je u petak donošenje novog paketa mjera pomoći gospodarstvu zbog enormnog rasta cijene električne energije.

Poslodavci predlažu četiri mjere - ograničenje cijene električne energije na do 150 eura/MWh za sve gospodarske subjekte u razdoblju od 1. kolovoza ove godine do 31. prosinca 2023., privremeno ukidanje (od 1.8. 2022. do 31.12. 2023.), odnosno trajno smanjenje mrežarine i trošarine, razmatranje privremenog smanjenja naknade za obnovljive izvore energije te smanjenje osnovice poreza na dobit za iznos povećanja troška električne energije poduzetnika u odnosu na 2021. godinu.

- Unatoč daljnjem poskupljenju energenata i pogoršavanju stanja u gospodarstvu, Hrvatska još nije proširila prvotni paket mjera donesen u veljači, posebice vezano uz značajno poskupljenje električne energije koja je za većinu poslodavaca primarni energent u poslovanju - navode iz HUP-a te poručuju kako poslovni sektor očekuje daljnje intervencije jer više nije u mogućnosti samostalno iznijeti dodatna poskupljenje energenata.

Poslodavci upozoravaju da bi, ukoliko Vlada ne bi djelovala u cilju ublažavanja rasta cijena električne energije, ugroženo bilo ne samo poslovanje pojedinačnih poduzeća nego i rast cjelokupnog gospodarstva.

Dobar dio poduzeća, kako navode iz HUP-a, već je najavio da će zbog značajnog povećanja troškova morati odustati od planiranih investicija, što za sobom vuče i zaustavljanje novog zapošljavanja, a pridoda li se tome i očekivani pad osobne potrošnje i izvoza uslijed rasta cijena, može se očekivati značajan udar na cjelokupnu ekonomsku aktivnost.

- Bez intervencije Vlade poduzetnici će biti primorani na značajno povećanje cijena svojih proizvoda i usluga što će, u uvjetima galopirajuće inflacije, dodatno i značajno utjecati na opću stopu inflacije - istaknuli su iz HUP-a.

Predlažu stoga mjere koje, kako navode, ne zahtijevaju bilo kakva izravna davanja iz proračuna.

Gospodarstvo je spremno investirati u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore, no potrebno je urediti zakonodavne okvire unutar koji će biti dovoljno poticajno za poduzetnike, istaknuli su iz HUP-a napominjući kako je važno smanjiti pritisak kojem su poslovni subjekti svakodnevno izloženi, a što je moguće kroz smanjenje izravnih troškova.

Kao dugoročnu mjeru HUP podržava pokretanje natječaja prvenstveno za bespovratna sredstva, te posredno pristup financijskim instrumentima, uz otklanjanje nedostatka i izazova u prijavi na iste. Potrebno je, kako su kazali, pojednostavniti prijavu, kao i prilagoditi uvjete provedbe.