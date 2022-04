[Poslovna scena] Press Glassovo staklo traženije nego ikad pa mogu biti rigidni oko naplate potraživanja

Građevinski radovi se provode nesmiljenom jačinom unatoč svim vanjskim čimbenicima koji su u posljednje dvije godine potresali gospodarstvo, tako da Press Glass koji opskrbljuje proizvođače prozora i vrata svojim IZO staklima ima pune strojeve posla. Prošle je godine operativnim prihodom od 318 milijuna kuna za 31 posto nadmašio rezultat od 242 milijuna kuna koji je ostvario 2020. No, snažan rast cijena sirovina zaustavio je EBITDA profitabilnost na istoj razini kakva je bila 2020. jer je samo staklo poskupjelo gotovo 50 posto.

- Imamo dugoročne ugovore u kojima nitko nije predviđao da bi rast bio baš tako ekstreman. Nismo mogli korekcijom cijena svojih proizvoda do kraja ispratiti rast cijena sirovina. U 2020. su nam tijekom dva mjeseca lockdowna prihodi pali 25 do 30 posto, već u lipnju se to oporavilo, ali mi do kraja godine više nismo imali prostora to nadoknaditi u pogledu proizvedenih količina i prometa . Međutim, prošlogodišnji financijski rezultat je jako lijep. Ako ga usporedimo s 2019., koja je puno relevantnija za usporedbu, prihodi su bili 21 posto veći, a proizvodnja 16 posto – kaže Igor Vlahović, predsjednik Uprave Press Glassa.

Izvrstan početak godine

Impulsi koji su dolazili s tržišta prije početka sukoba pokazivali su da će poslovanje u 2022. biti još i bolje. Iako cijene sirovina nastavljaju rasti, kao i neizvjesnost, to za sad ne utječe na potražnju koja je za ovo doba godine, ističe Vlahović, veća nego ikada. U prva dva mjeseca imali su čak 40 posto veći promet nego lani, a to zimsko razdoblje je obično mirno i potražnja je manja. U Press Glassu koji je smješten u varaždinskoj poslovnoj zoni Jalžabet, doznajemo, vrhunac proizvodnih aktivnosti rezerviran je za jesen, no to je tako u normalnim godinama, a ove koje trenutno proživljavamo to definitivno nisu. Tako da su, nadajući se najboljem prvom polugodištu dosad, već zaposlili dvadeset novih ljudi koje bi inače angažirali u svibnju ili lipnju. Druga polovica godine u toj branši nikada nije ni bila upitna, ali ove godine očekuju je s više neizvjesnosti nego ikad. Ratni sukob značajno je pojačao neizvjesnost i rizike, no za sad nema panike ni ishitrenih odluka.

– Svi su već pomalo strahovali kad će ta potražnja splasnuti zbog inflacije, a onda se tu umiješalo još puno faktora uzrokovanih ratnim sukobom, ali svake godine imamo nove izazove i slušamo priču 'ove godine nekako, a iduće nikako'. Na početku pandemije svi su govorili da će tekuću godinu izgurati jer imaju narudžbe od ranije, ali 2021. im je izgledala kao da trava neće rasti. Na kraju je 2021. bila svima u branši odlična – smije se Vlahović uvjeren da tvrtka ima dobru perspektivu. To pokazuju i projekcije prema kojima uz isti tržišni udio proizvođači stakla imaju prostora za dizanje kapaciteta jer cijelo tržište raste. Europske politike usmjerene su ka smanjenju ugljičnog otiska i potiču energetsku obnovu, a budući da ona podrazumijeva i zamjenu prozora i vrata u čemu posredno sudjeluje i Press Glass, posla će biti još puno. Najbitnije je, dodaje Vlahović, poslovati s kupcima koji dobro održavaju financijsku higijenu te jačati vlastite financijske pokazatelje jer samo ona tvrtka koja je dočeka snažna može preživjeti krizu. Rigidni su stoga oko naplate potraživanja, takva je praksa u cijeloj grupaciji Press Glassa čije je sjedište u poljskoj Konopiski.

Investicije

Zdravo poslovanje omogućuje im velika ulaganja u unapređenje proizvodnje. Grupacija je konstantno u snažnom rastu, u izgradnji je trenutno pogon u Litvi, a pogon u Jalžabetu ove će se godine dodatno oplemeniti novom opremom vrijednom oko 1,4 milijuna eura kako bi se odgovorilo na najnovije trendove na tržištu te zaposlenicima što više olakšao rad. Iako bi, s obzirom na visoku potražnju, ulaganje u novu proizvodnu halu imalo dobro uporište i neki planovi su već razrađeni, zasad o tome ipak ozbiljno ne razmišljaju. – Iako ima još raspoloživog zemljišta oko ove lokacije za sada u planu nemamo novo širenje. Što se sadašnjih trendova tiče bolje je imati više manjih tvornica strateški raspoređenih što bliže kupcima da su što manji troškovi transporta i da je ugljični otisak što niži te zbog toga nismo razmišljali da ovdje kreiramo megalokaciju, ali vidjet ćemo – ostavlja mogućnost otvorenu šef Press Glassa kompanije koja sada zapošljava 460 ljudi.

Zaposlenici ne smiju biti samo broj

Dvadeset radnih mjesta koja su otvorili ove godine popunili su bez većih poteškoća. Zasad nisu uvozili radnu snagu, ali svjesni su da će u budućnosti zapošljavanje biti sve izazovnije. Stoga ulaganjem u novu tehnologiju i state of art strojeve pokušavaju što više automatizirati proizvodne procese i povećati produktivnost. Također, nestašicu radne snage preveniraju suradnjom sa Srednjom strukovnom školom Varaždin čiji učenici im svaki drugi tjedan dolaze na praksu, a s desetak njih su potpisali ugovor o stipendiranju, tako da će svake godine nekoliko radnika osigurati iz tog izvora. Kako bi bili što konkurentniji na tržištu rada podizali su plaće i 2020. i prošle godine. – Građevina raste, nemamo problem s plasmanom robe, prihod raste i onda u konačnici red je da se dio toga podijeli s radnicima i mi to zasad uspijevamo – kaže Vlahović uz napomenu kako zaposlenici, iako ih ima puno, ne smiju biti samo broj. Pojašnjava da između ostalog to postižu provođenjem ankete zadovoljstva među radnicima te se njihovo mišljenje uvažavaju prilikom donošenja investicijskih i akcijskih planova. – Svojim voditeljima uvijek kažem: 'Nastojte da kad dođe kraj godine imamo zaposlenicima što pokazati. Ako su nabrojali što žele, moramo ih izvijestiti kako smo na te njihove prijedloge odgovorili' – zaključuje prvi čovjek Press Glassa.