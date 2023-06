Primorac: Brine rast cijena, to može ugroziti i turističku sezonu

Ministar financija Marko Primorac izjavio je u srijedu da porast cijena brine, a da nastavak takvih trendova može ozbiljno ugroziti i turističku sezonu i općenito gospodarstvo.

- Kada čujete koliko te cijene rastu to je nešto što je u svakom slučaju neprihvatljivo i moram priznati da me na neki način to i plaši. Strahujem od dugoročnih učinaka takvog porasta cijena - izjavio je Primorac nakon sjednice Vlade, odgovarajući i na pitanje o kuglici sladoleda, koja često košta i tri eura.

Ukoliko cijene nastave rasti tom dinamikom, ustvrdio je Primorac, to je nešto što može ozbiljno ugroziti i turističku sezonu i općenito gospodarstvo.

Pojasnio je da, iako službena statistika ukazuje na kontinuirano slabljenje inflatornih pritisaka, brine rast cijena pojedinih proizvoda.

Kada je riječ o turističkoj sezoni, a u kontekstu i ekonomske situacije u kojima se nalaze ključna tržišta, pa tako između ostalog i Njemačka koja je zapala u tehničku recesiju, Primorac je rekao da osobno "ima jednu bojazan u smislu ostvarenja dobrih rezultata, s obzirom na najave", ustvrdivši da su cijene doista previsoke.

- Ima li za to opravdanja, ja osobno sumnjam, ne želim ulaziti u pojedine sektore - izjavio je Primorac, podsjetivši i na Vladino subvencioniranje cijena energenata, kao i niže stope PDV-a na pojedine proizvode i usluge.

Rekao je i da podaci o dobiti i maržama poduzeća ukazuju na to da su od povećanih cijena najveću korist ostvarili upravo poduzetnici.

Naglasivši da nikoga ne proziva, Primorac je pozvao sve poslovne subjekte na oprez.

- Kratkoročno neopravdano povećanje cijena i kratkoročna korist i zarada mogli bi dugoročno imati vrlo nepoželjne učinke - poručio je ministar financija.

U kontekstu visokih cijena na Jadranu o kojima mediji svakodnevno izvještavaju, Primorac je upitan i o punjenju državnog proračuna, na što je odgovorio da stope rasta prihoda od prikupljenih poreza ‘nisu nevjerojatne već konzistentne‘, pri čemu je vrijednost fiskaliziranih računa u odnosu na prošlu godinu veća oko 20 posto.

Vlada je danas u saborsku proceduru uputila paket poreznih izmjena, a na pitanje novinarke je li Vlada uvažila neku primjedbu tijekom javne rasprave, Primorac je odgovorio "da za sada nije uvaženo ništa", dodavši da je bilo jako puno komentara, dominantno vezanih uz primjerice porez na dodatnu vrijednost, odnosno širenje obuhvata primjene niže stope.