Recept za smirivanje tržišta: Britanska središnja banka privremeno kupuje obveznice od 65 milijardi funti

Kako bi izbjegla kolaps u britanskom mirovinskom sustavu, Središnja banka Engleske u srijedu je najavila program kupnje obveznica u vrijednosti od 65 milijardi funti, a sve u nastojanju da zaustavi krizu državnog duga, prenosi Reuters.

Nakon što je nova britanska vlada u petak predstavila planove za poticanje gospodarskog rasta smanjenjem poreza te najavila subvencije za plaćanje struje i energenata kućanstvima, što će se financirati iz duga od 45 milijardi funti, ulagači su izgubili povjerenje u stabilnost Ujedinjenog Kraljevstva i to je rezultiralo rekordnim padom vrijednosti britanske funte u ponedjeljak.

Kako piše Business Insider, to je također potaknulo rast prinosa na dvogodišnje državne obveznice na 4,3 posto, odnosno na najvišu razinu u 14 godina, dok je prinos na desetogodišnje obveznice porastao na 4,1 posto. Slabija funta čini uvezenu robu skupljom, dok veći prinosi od zlata povećavaju troškove državnog duga. Ako prinosi još više porastu, Središnja banka je objasnila da bi to moglo uzrokovati 'neopravdano pooštravanje uvjeta financiranja i smanjenje dotoka kredita realnom sektoru'. Pojednostavljeno rečeno, veći prinosi na državne obveznice mogli bi uzrokovati kreditnu krizu, što bi kućanstvima i poduzećima otežalo i poskupilo posuđivanje novca.

Upravo je zbog značajnog porasta prinosa dugoročnih državnih obveznica Središnja banka Engleske odlučila intervenirati te privremeno otkupiti dugoročne državne obveznice tijekom dva tjedna, od 28. rujna do 14. listopada.

Kako je rečeno, kupit će onoliko državnih obveznica Ujedinjenog Kraljevstva koliko je potrebno za stabilizaciju tržišta, a troškove će pokriti vlada. Trošit će pet milijardi funti dnevno tijekom tih 13 dana (isključujući vikende) zbog 'materijalnog rizika za financijsku stabilnost Ujedinjenog Kraljevstva' i prijetnje mirovinskom sustavu.

Rizik od povećanja inflacije

Privremeni otkup obveznica osmišljen je da smiri ulagače i njihove strahove da će niži porezi i veća državna potrošnja ubrzati inflaciju, koja je gotovo na najvišoj razini u četiri desetljeća. To bi ih trebalo spriječiti da nastave rasprodaju obveznica.

Međutim, vlada za kupnju obveznica printa novac te povećava ukupnu ponudu novca na tržištu, čime on manje vrijedi, odnosno potiče inflaciju. No, iz Središnje banke Engleske smatraju da kratkoročno kupovanje obveznica neće povećati inflaciju nego će smiriti tržište. Također se nadaju da će takav potez spriječiti još veći rast prinosa na obveznice, a time bi se spriječilo i povećanje duga.

Ipak, kupnjom obveznica riskiraju smanjivanje inflacije koje je potaknuto nedavnim povećanjem kamatnih stopa, na što je Međunarodni monetarni fond već upozorio britansku vladu. To bi dovelo do potrebe dodatnog povećanja kamatnih stopa, a samim time bi porastao ionako velik strah od ulaska u recesiju. No, ako plan uspije, mogla bi se spriječiti kreditna kriza u Ujedinjenom Kraljevstvu.