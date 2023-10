SAD najavljuje nova ograničenja za kineske tehnološke tvrtke

Bidenova administracija razmišlja o zatvaranju rupe u zakonu koja kineskim tvrtkama omogućuje pristup američkim čipovima za umjetnu inteligenciju (AI) putem kineskih jedinica i podružnica smještenih u inozemstvu.

Sjedinjene Države su prošle godine narušile odnose s Pekingom kada su obznanile nova ograničenja na isporuke AI čipova i alata za izradu čipova u Kinu, nastojeći osujetiti njezin vojni napredak. Ta će se pravila sljedećih dana još dodatno pooštriti.

U početnom krugu ograničenja, Bidenova administracija ostavila je prekomorskim podružnicama kineskih kompanija nesmetan pristup poluvodičima, što znači da bi ih se lako moglo prokrijumčariti nazad u Kinu, piše Reuters. Istim medij je u lipnju izvijestio da se isti čipovi koji su zabranjeni američkim propisima mogu kupiti od prodavača u poznatom elektroničkom području Huaqiangbei u južnom kineskom gradu Shenzhenu. Zbog toga, u Washingtonu razmišljaju kako da zatvore i tu rupu u zakonu jer Bidenova administracija i dalje želi odsjeći Kinu od vrhunske AI tehnologije, ali dok su sankcije na trenutnim razinama, to čito neće biti moguće.

- Apsolutno je istinito da kineske tvrtke kupuju čipove za korištenje u podatkovnim centrima u inozemstvu - rekao je Greg Allen, direktor Centra za strateške i međunarodne studije, ističući da je Singapur veliko središte za računalstvo u oblaku.

Ministarstvo trgovine odbilo je komentirati ove navode za Reuters, a ni predstavnik kineskog veleposlanstva u Washingtonu nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. Kinesko ministarstvo trgovine prethodno je optužilo SAD za zloporabu kontrole izvoza i pozvalo ga da ‘prestane s nerazumnim potiskivanjem kineskih tvrtki‘.

Iako bi prema američkom zakonu bilo protuzakonito slati te AI čipove u kontinentalnu Kinu, Sjedinjenim Državama je vrlo teško nadzirati te transakcije, rekli su stručnjaci, ističući da zaposlenici u Kini mogu legalno pristupiti čipovima koji se nalaze u stranim podružnicama ‘na daljinu‘.

- Zapravo ne znamo koliko je to velik problem - rekla je Hanna Dohmen, istraživačka analitičarka pri Centru za sigurnost i nove tehnologije (CSET) Sveučilišta Georgetown.

Sjedinjene Države nastoje zaustaviti porast sposobnosti kineske umjetne inteligencije, koja pomaže njezinoj vojsci u razvoju bespilotnih borbenih sustava, prema izvješću u The International Affairs Reviewa.

Kineska AI sposobnost ovisi o njezinom pristupu američkim čipovima. CSET je u izvješću iz lipnja 2022. otkrio da su od 97 pojedinačnih AI čipova nabavljenih putem kineskih vojnih natječaja u razdoblju od 8 mjeseci 2020., gotovo sve njih dizajnirale američke tvrtke Nvidia, Xilinx, Intel i Microsemi.

Washington je u kolovozu rekao Nvidiji i AMD-u da ograniče isporuke AI čipova izvan Kine u druge regije, uključujući neke zemlje na Bliskom istoku. Izvori kažu da će nova pravila o AI čipovima koja se očekuju ovog mjeseca vjerojatno primijeniti ta ista ograničenja šire na sve tvrtke na tržištu.

Manje je jasno kako bi američka vlada mogla zatvoriti rupu u zakonu koja kineskim stranama omogućuje pristup američkim pružateljima usluga oblaka poput Amazon Web Services, koji svojim klijentima daju pristup istim mogućnostima umjetne inteligencije. Ali izvori kažu da se Bidenova administracija također bori s tim problemom.

- Kinezi mogu potpuno legalno pristupiti istim čipovima s bilo kojeg mjesta u svijetu. Ne postoje pravila o tome kako im se može pristupiti - rekao je Timothy Fist, suradnik u think tanku Center for a New American Security sa sjedištem u Washingtonu.