Superaplikacije: Što je X kojega najavljuje Musk

I dok je Elon Musk sve bliži preuzimanju Twittera, njegov prošlotjedni tvit otkriva i druge planove najbogatijeg čovjeka na svijetu. Naime, on je na ovoj društvenoj mreži objavio kako ‘kupnja Twittera ubrzava stvaranje X-a, aplikacije za sve‘. Iako Musk nije elaborirao kako bi X trebao izgledati, mnogi smatraju da se radi o superaplikaciji poput kineskog WeChata, koji je u proteklom desetljeću u Kini zaista postao aplikacija za sve. Od čitanja vijesti, naručivanja hrane ili prijevoza, do rezerviranja termina kod liječnika, plaćanja računa, stanarine i slično. Sve se može putem WeChata pa Kinezi već duže vrijeme hodaju s malo ili nimalo novčanica u džepu.

Vrlo je vjerojatno da će Musk pokušati X pretvoriti u američki verziju WeChata, jer je u lipnju ove godine bio pun hvale za WeChat koji je u vlasništvu kineskog Tencenta.

- WeChat je zapravo sjajna, sjajna aplikacija, ali nema WeChat pokreta izvan Kine. I mislim da postoji stvarna prilika da se to stvori. Vi zapravo živite na WeChatu u Kini jer je tako koristan i od velike pomoći u vašem svakodnevnom životu. Mislim da bi to bio golem uspjeh ako bismo to uspjeli postići ili kad bi se barem tome približili s Twitterom – rekao je tada Musk.

WeChat na zapadu već dugo slave kao jedan od najvećih izuma proizašlih iz kineskog IT sektora. A Tencentova investicija u Teslu vjerojatno je dala Musku uvid u kineskog internetskog diva. No je li WeChat model doista poželjan proizvod za SAD i ostatak svijeta?

Mnoge značajke WeChata koje impresioniraju Muska također su izvor kritika za aplikaciju. Aplikacija koja nudi ‘sve u jednom‘, tvrde kritičari, nije demokratična. Tako navode da konkurentni Tencenta u Kini, Alibaba i Douyin do nedavno uopće nisu bili dostupni na WeChatu, sve dok antimonopolski pokret u Pekingu nije naredio WeChatu da ‘popusti‘. Zbog toga kritičari smatraju kako bi ovakva aplikacija na Zapadu također mogla ugušiti konkurenciju ali i smanjiti korisnički izbor.

Twitter kao WeChat

Može li Musk Twitter pretvoriti u neku inačicu WeChata? Prilično teško jer se trenutno radi o dvije različite platforme. Dok je Twitter prvenstveno društvena mreža, WeChat je, kako mu i ime govori, prvenstveno aplikacija za razmjenu poruka. Zbog toga, WeChat koristi 1,3 milijarde korisnika te je on glavni messenger u Kini. Kada bi se Twitter na neki način približio messenger aplikaciji borio bi se s mnoštvom drugih poput WhatsUpa, Vibera ili Telegrama.

WeChat naravno nije počeo od nule. Tvrtka Tencent je već bila kineski kralj društvenog umrežavanja sa aplikacijom QQ koja je zapravo bila vrlo slična starom ICQ-u, koji je u doba kućnih računala bio jedna od glavnih aplikacija za razgovaranje. Nakon što je WeChat lansiran 2011. godine, Tencent je omogućio prebacivanje kontakata s QQ- na WeChat što je bazu korisnika odmah diglo na zavidne razine. Ako bi Musk radio X od nule, mogao bi napraviti sličnu stvar s korisnicima Twittera.

Kako god se rasplete situacija s Twitterom i X-om, činjenica je da bi superaplikacije mogle preuzeti primat među aplikacijama, u što vjeruje i šef PayPala Dan Schulman koji je lani rekao kako će u bližoj budućnosti postojati šest do deset superaplikacija koje će dominirati tržištem. Potreba za većim brojem aplikacija će padati zato što se, smatra Schulman, kupci neće moći sjetiti 50 korisničkih imena i lozinki, a i davanje osobnih i financijskih podataka na puno aplikacija nije sigurno. Super aplikacije služit će kao posrednici za sve druge aplikacije, tako da kad se jednom kupci prijave koriste jednu zajedničku lozinku i sve osobne podatke i informacije imaju na jednom mjestu. Takav pristup bit će puno jednostavniji i lakši za krajnjeg korisnika.