Tko još prijavljuje da zapošljava tete čistilice i čuvalice

U cijeloj Hrvatskoj postoje ukupno tri (3) kućanstva koja su prijavljena kao poslodavci. Od ta tri kućanstva samo jedno ujedno ima i (samo jednu) prijavljenu zaposlenu osobu. Ta tri kućanstva zajedno su u prošloj godini ostvarila ukupno 1,08 milijuna kuna prihoda, pri čemu im je ukupan gubitak iznosio devet tisuća kuna.

Taj, pomalo bizaran, podatak doznali smo iz Finine analize rezultata poslovanja poduzetnika u 2021. godini, po područjima djelatnosti.

U Fininoj analizi svi po poslovni subjekti razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. u jednu djelatnost po principu pretežnosti, odnosno u onu u kojoj ostvaruju najveću dobit. Prema NKD-u postoji 20 područja djelatnosti, koja se označavaju slovima od A do T. Primjerice, A je oznaka za djelatnost poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, H je oznaka za prijevoz i skladištenje… Slovo T označuje spomenutu djelatnost kućanstava kao poslodavaca. Po definiciji, ta djelatnost obuhvaća kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe ili zapošljavaju poslugu. Ako ste sad posumnjali u to da tako malo kućanstava u Hrvatskoj zapošljava poslugu i pomislili da sve one tete čistilice i čuvalice koje poznajete rade na crno, vjerojatno ste u pravu.

Osim što podaci o poslovanju djelatnosti s oznakom T sama po sebi izgleda smiješno u usporedbi sa svim ostalim djelatnostima, dodatna je zanimljivost što je upravo ta djelatnost u prošloj godini bila jedina koja je poslovala s gubitkom.

Inače, najveći broj poduzetnika, njih 28 507, nalazi se u djelatnosti pod slovom G (trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala). Ta je djelatnost u prošloj godini ukupno ostvarila i najveći prihod, koji je iznosio preko 296 milijardi kuna, a također i najveću dobiti (11,5 milijardi kuna). Po broju poduzetnika slijedi djelatnost pod slovom M (stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti), u kojoj je čak 22 717 poduzetnika, no s mnogo manjim ukupnim prihodom (38,4 milijarde kuna) i mnogo manjom dobiti (4,5 milijardi kuna) od trgovaca.

Osim djelatnosti označenih slovima, postoji još i posebna kategorija 'fizičke osobe bez djelatnosti'. Takvih je lani prijavljeno bilo 250, a ukupno su ostvarili respektabilnih 240 milijuna kuna prihoda, od čega su prijavili 96 milijuna kuna dobiti.