Upravitelji hedge fondova vjeruju u daljnji rast dolara i oklijevaju prodati dionice

Upravitelji hedge fondova uvjereni su da će vrijednost dolara i dalje nastaviti rasti, nakon što je ove godine njegova vrijednost dostigla povijesne razine te prestigla čak i vrijednost eura, a sve zbog agresivnog podizanja kamatnih stopa američke središnje banke Fed kako bi obuzdali inflaciju.

Prema pisanju Financial Timesa, s obzirom na to da dolar jača u odnosu na kanadski dolar, japanski jen i euro, čelnici hedge fondova više se klade na njegovo daljnje jačanje nego na pad. Podaci su to američke Državne komisije za terminsku trgovinu robama.

Više kamatne stope, naime, privlače strani kapital jer ulagači traže bolje povrate. A podizanja kamatnih stopa u SAD-u će se, kako se čini, nastaviti i dalje jer je Fed već najavio novo povećanje na predstojećim sjednicama 1. i 2. studenoga. S druge strane, godišnji rast potrošačkih cijena u SAD-u na razini je od 8,3 posto. No Bank of England i Europska središnja banka bile su manje agresivne u svojim podizanjima kamatnih stopa, dok je Bank of Japan u potpunosti odustao od takvog poteza i ostao vjeran nultim kamatnim stopama.

Profit od jakog dolara

Dolar je, uz ovogodišnji najveći kvartalni rast od 2016. godine i najveće razine vrijednosti u posljednjih 20 godina, također uživao svoj status imovinskog ‘utočišta‘ tijekom trenutne krize. Zato brojni upravitelji hedge fondova vjeruju da dolar mora još rasti i oklijevaju prodati dionice sve dok ne budu sigurni da će Fed stati s agresivnom monetarnom politikom.

Rat u Ukrajini i strahovi od recesije također su dodatno su ojačali dolar. Ulagači su zbog toga odustajali od imovine tržišta u razvoju i europske imovine u korist trgovanja denominiranih u dolarima, što se smatra sigurnijom opcijom.

Brevan Howard, jedan od najvećih svjetskih upravitelja hedge fondovima, među tvrtkama je koje su se kladile na snagu dolara, kao i londonski Aspect Capital, koji upravlja s oko 9 milijardi dolara imovine. Njihov diverzificirani fond ove je godine porastao za oko 44 posto, a valute su im bile jedna od najprofitabilnijih klasa imovine posljednjih tjedana. Također, prema najnovijim informacijama za investitore, krajem prošlog mjeseca u fondu Tulip Trend Progressive Capital Partnersa oklade na dolar osigurale su investitorima tri od šest najvećih dobitnih pozicija.

Čak i nakon što su ostvarili profite, trgovci makro hedge fondovima i dalje su se kladili na dolar u odnosu na druge valute poput eura, britanske funte i kineskog renminbija.

Još jedan razlog zašto su hedge fondovi ove godine profitirali od dolara jest to što koriste složene algoritme da uoče obrasce i trendove na financijskim tržištima. Fondovi su to koji upravljaju imovinom od 360 milijardi dolara, prema podacima istraživačke kuće HFR.

Sve ovisi o Fedu

Međutim, unatoč snažnom dolaru koji dodatno pomaže povećati inflaciju u drugim zemljama, Fed je više puta odbacio nagađanja da bi mogao stati sa svojim oštrim povećavanjem kamatnih stopa. Na tržištima se trenutno formiraju cijene prema sljedećem očekivanom Fedovom povećanju kamatnih stopa za 0,75 postotnih bodova.

Jak dolar, kao i podrška upravitelja hedge fondova, trajat će sve dok Fed ne ‘prelomi‘ i odluči popustiti s agresivnom monetarnom politikom.