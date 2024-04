Uskoro pogon za preradu litija u Lici. Razgovarali smo s investitorom: Ja sam faca u svjetskom biznisu!

U poslovnoj zoni Smiljansko polje, poduzetničkoj zoni udaljenoj svega kilometar i pol od grada Gospića, uskoro bi trebala početi izgradnja nove tvornice odnosno pogona za preradu litijevog karbonata u litijev monohidroksid - sirovine koja se koristi za punjenje baterija za električna vozila. Investitor je tvrtka Jedro DS Innovation, iza koje stoji Vlado Devčić, široj javnosti nepoznat Ličanin sa zagrebačkom adresom, koji će u tvornicu uložiti sedam milijuna eura.

Tvrtka je zemljište za pogon već kupila na tenderu koji je objavio grad Gospić, ugovor o kupoprodaji je potpisan sa tehničkim gradonačelnikom Karlom Starčevićem, no ni gradonačelnik ni investitor nisu očekivali da će spomenuta investicija biti toliko zanimljiva široj javnosti i da će se za nju zainteresirati mediji koji nisu isključivo lokalni. Starčević tako nije imao vremena pretjerano objašnjavati otkud litij u Lici, jer je ‘o tome sve već rečeno‘, a investitor Devčić je već u prvoj minuti razgovora sa novinarkom Lidera počeo prijetiti tužbama, da bi na koncu ipak teška srca dao par informacija o samom pogonu.

Poprilična tajnovitost oko investicije već se pokazala dobitnom kombinacijom za širenje raznih teorija o posljedicama kakve ta investicija može imati na okoliš u Lici, pa i ne čudi da i Ličane zanima što im se to otvora u dvorištu. Nije to vruća tema samo na društvenim mrežama, o utjecaju pogona na okoliš raspravljalo se o na sjednici Gradskog vijeća grada Gospića. Onečišćenja u Lici biti neće, umirivao je svoje sugrađane tehnički gradonačelnik Gospića u priopćenju javnosti.

- U procesu analize ponude tvrtke Jedro DS Innovation Grad Gospić svakako sam se interesirao za temu i pokušao doći do informacija o tome hoće li ova djelatnost imati štetan utjecaj na okoliš. U tom smislu dobili smo vrlo ujednačene i jednoznačne odgovore da se štetnim za okoliš može smatrati eksploatacija samog litija u zemljama u kojima se eksploatira i ispire, dok se prerada sirovine koja će se dopremati u Zonu poslovnih namjena Smiljansko polje ne može smatrati opasnom za okoliš. Litijeve baterije u širokoj su uporabi, svaki mobitel i svaki automobil s električnim napajanjem ih koristi i to s ciljem smanjenja emisije CO2, što je i u skladu s direktivama Europske unije. Litij koji će se dopremati u Zonu poslovnih namjena, a sve prema poslovnom planu kojega investitor namjerava i realizirati na predmetnoj parceli, litijev je karbonat visok čistoće (99,9 posto), koji je prošao postupak ispiranja. Litijev karbonat preradit će se u litijev monohidroksid također visoke čistoće (99,99 posto) te će se kao takav materijal dalje transportirati na punjenje baterija u pogon koji je izvan Republike Hrvatske - napisao je u priopćenju Starčević.

Litij će se dopremati brodovima iz Južne Koreje

Hoće li doći do zagađenja i kako financira investiciju, pitali smo na koncu i investitora kojem i dalje nije jasno zašto ikog zanima što on radi sa svojim novcem. Šturo je rekao tek da "onečišćenja neće biti jer je cijeli proces prerade zatvoren".

- Imamo know how, imamo iskustvo, imamo znanje, imamo i dobavljače i klijente, samo moramo početi raditi - govori Devčić već pomalo iziritiran što ga i dalje ispitujemo i to ovaj put odakle mu know how, odakle litij dolazi u Liku, kome će ga i kako prodavati i na koncu odakle mu sredstva za investiciju.

Kaže da je godinama u svjetskom biznisu, radio je vani, gdje ne precizira, svojedobno je, kaže, nabavljao ugljen i trgovao naftom, bavio se navodi i kojekavim posredničkim poslovima u svijetu, živio je i u Južnoj Koreji i SAD-u, spominje i Južnu Ameriku, a kako je kaže radio dobre poslove, ‘ponešto je i uštedio‘.

- Od mojih se poslova moglo uštediti puno više od sedam milijuna eura koliko će me ovaj posao stajati - ističe Devčić ponosno napominjući da, ako novinarka slučajno nije svjesna, ‘pričate ipak sa facom u svjetskom biznisu‘.

- Litij će se u Hrvatsku brodovima dopremati iz Južne Koreje pa kamionom do Gospića, a tu će se preraditi i prodavati dalje klijetima u Europi. Opasnosti nema, nikakve - decidirano ponavlja, a na naš upit kome će litij dalje prodavati ne želi odgovoriti. Kratko kaže - kupcima, S Rimcem, dodaje, sigurno neće raditi i nije mu jasno zašto ga za to i pitamo.

- Litij je trenutno jedan od najboljih biznisa u svijetu i to treba iskoristiti - ističe Devčić još jednom spominjući kako do nikakvog nepovoljnog utjecaja na okoliš ne bi trebalo biti jer je, ponavlja po tko zna koji put, ‘prerada zatvorena‘. Uostalom, dodaje, pokrenut je i postupak izrade elaborata utjecaja na okoliš koji je sastavni dio dokumentacije potrebne za realizaciju ovog projekta. Tko to radi, nije htio reći. Kad bude potrebe, pričat će više i počeo se razbacivati latinskim izrazima koje u slobodnom prijevodu glase ovako ‘prije nego skočiš, reci hop‘.

Posebna zaštita voda

Prijetnje tužbama, čini se, nisu neuobičajene u ovom slučaju, njima se ‘razbacivao‘ i Starčević kad je ‘umirivao‘ građane Gospića i Like.

- Potreba za kaosom i širenje dezinformacija bez argumenata nikome ne čine dobro, a smatram shodnim upozoriti i na kaznene odredbe zbog širenja panike na društvenim mrežama pojedinaca koji se usude govoriti o nečemu što je pitanje kemijsko – tehnološke i drugih srodnih struka, a za što se ljudi obrazuju godinama i nije dovoljno samo pretražiti tražilicu na internetu - priopćio je javnosti Starčević.

Drugim riječima, previše pitamo! Pa kad ne smijemo pitati njih, pitali smo struku koja kaže da litiju tepaju da je ‘bijelo zlato"‘ obnovljive energije. Litij je ključna komponenta punjivih litij-ionskih baterija koje napajaju sve, od mobitela do električnih automobila. Takve baterije također su vitalne za pohranjivanje energije proizvedene čistom energijom poput sunca ili vjetra ako svijet želi napraviti odmak od fosilnih goriva.

Prema riječima profesora Igora Dekanića, energetskog stručnjaka, pogon kakav se najavljuje u Lici bit će dijelom vrlo kompleksne kemijske industrije, koji će, obzirom da se ipak radi o preradi litija, morati zadovoljiti visoke standarde zaštite okoliša.

- To se posebno odnosi na zaštitu voda - napominje profesor Dekanić podsjetivši kako je nedavno u Srbiji pronađen litij no vlada u toj zemlji je odbila projekt eksploatacije zbog zaštite okoliša. Inače, globalno opskrbom litijem trenutačno dominiraju Australija, Čile i Kina, te Afrika. Južna Koreja nije na tom popisu, pa se da zaključiti da će litij, ako će u Liku iz te zemlje dolaziti, ipak porijekom biti iz nekog drugog izvora.