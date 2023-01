Von der Leyen iz Davosa: EU treba donijeti novi zakon za ubrzavanje ulaganja u čistu energiju

Predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen rekla je, na drugom danu Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu, da bi Europska unija trebala donijeti novi zakon za ubrzavanje ulaganja u čistu tehnologiju kao odgovor na američki zakon o klimi za koji se strahuje da nepravedno subvencionira američke tvrtke.

‒ Kako bi europska industrija ostala atraktivna, potrebno je biti konkurentan s ponudama i poticajima koji su trenutno dostupni izvan EU-a ‒ rekla je dodajući da se također mora povećati financiranje EU-a kako bi izbjegli fragmentaciju jedinstvenog tržišta i podržali prijelaz na čistu tehnologiju u cijeloj Uniji.

Predsjednica Europske komisije je izjavila i da bi, u sklopu novog industrijskog plana Green Deal, blok trebao privremeno prilagoditi svoja pravila o državnim potporama kako bi ih učinio bržima i jednostavnijima, od izračuna do odobrenja, dodavši da su modeli poreznih olakšica opcija.

Njezin plan otvara vrata financiranju proizvodnje specifičnih projekata čiste tehnologije s ‘Net-Zero Industry‘ aktom, sličnim EU-ovom Aktu o čipovima od prošle godine, kao i pojednostavljivanjem i brzim dozvolama. Također je reklamirala svoj plan za fond za suverenitet, koji se očekuje tek kasnije ove godine.

Čelnici EU-a zabrinuti su što američki Zakon o smanjenju inflacije, koji uključuje poticaje za obnovljivu energiju, diskriminira europske tvrtke te bi mogao privući ulaganja u SAD. Najavljen je sastanak u Bruxellesu sljedećeg mjeseca kako bi razgovarali o odgovoru, a neki se zalažu za pristup ‘Proizvedeno u Europi‘ kako bi se pomoglo jačanju domaćih tvrtki.

EU treba tražiti sporazum sa SAD-om

Bilo je pak na Forumu govora i o potencijalnom trgovinskom ratu, a kako tvrdi španjolski premijer Pedro Sánchez, Europska unija mora reformirati svoje državne potpore za industriju te istovremeno zatražiti sporazum sa SAD-om kako bi s bilo kakva mogućnost trgovinskog rata spriječila.

Robert Habeck, zamjenik njemačkog kancelara, upozorio je da je rizik od dodatnih trgovinskih ratova ‘vrlo visok‘ jer zemlje sve više gledaju prema unutra usred gospodarske nesigurnosti, a napomenuo je i da bi forum mogao biti učinkovit za izbjegavanje bilo kakvih sporova.

‒ Vidjeli smo kod nekih zemalja da su izabrale izolaciju ili konfrontaciju ‒ rekao je Habeck u intervjuu za njemački radio Deutschlandfunk iz Davosa, dodajući da je Kina vodila ‘vrlo agresivnu politiku posljednjih godina‘.

‒ Ako druge nacije u Europi ili Americi odluče učiniti isto, onda nećemo moći riješiti svjetske probleme ‒ zaključio je.

Ako i bude recesije biti će kratka i plitka

Posljednjih je mjeseci temeljno pitanje bilo hoće li gospodarstvo europodručja uspjeti izbjeći recesiju pa je o inflaciji progovorio i član Upravnog vijeća Europske središnje banke Mario Centeno. Centeno je naglasio da gospodarstvo europodručja funkcionira bolje nego što su mnogi očekivali u svjetlu rekordne inflacije i energetske krize koja je izbila nakon ruske invazije na Ukrajinu.

‒ Ekonomija nas je iznenađivala kvartal za kvartalom. Četvrti kvartal u Europi će najvjerojatnije i dalje biti pozitivan. Možda ćemo se iznenaditi i u prvoj polovici godine ‒ rekao je Centeno.

Govorilo se i o ulaganjima pa je tako predsjednik banke Credit Suisse Axel Lehmann rekao da klijenti visoke neto vrijednosti banke još uvijek imaju mnogo za ulaganje te je optimističan da se globalna recesija može izbjeći, uz ponovno otvaranje Kine i ‘veliki rast‘ koji dolazi iz Indije.

‒ Ulazimo u multipolarni svijet, to nije globalna recesija ‒ rekao je Lehmann.

Izvršni direktor UBS-a, Ralph Hamers, rekao je da će 2023. biti godina inflacije te da, iako se svaki mjesec smanjuje, očekuje da će ostati puno viša nego u prošlosti.

‒ Više stope inflacije će ostati ‒ rekao je dodajući da ako Europa i padne u recesiju, ona će vjerojatno biti kratka i plitka. Švicarska banka još uvijek zapošljava, iako su neki konkurenti ukinuli radna mjesta, a sve više gleda na popunjavanje svojih najvažnijih radnih mjesta, dodao je.

U Kini je spas

Nadalje, ponovno otvaranje Kine i otpornost naprednih gospodarstava daju nadu svijetu da će preživjeti 2023.

‒ Zatvaranje u posljednje tri godine stvorilo je zadržanu potražnju na domaćem tržištu, no naravno da će se proizvodni sektor oporaviti. Sve će to biti dobri čimbenici za globalni rast ‒ rekla je Laura M Cha, predsjednica Hong Kong Exchanges and Clearing.

Visoki dužnosnik OPEC-a rekao je da je ‘oprezno optimističan‘ u pogledu izgleda za globalno gospodarstvo, jer je oporavak potražnje za naftom u Kini ublažen znakovima krhkosti drugdje.

‒ Kina je velika gospodarska sila i postoje ‘dobri signali‘ dok ukida karantene povezane s Covidom ‒, rekao je glavni tajnik OPEC-a Haitham Al-Ghais dodajući da će grupacija proizvođača nafte učinit ‘što god je potrebno‘ kako bi svjetska tržišta sirove nafte bila uravnotežena.

Naravno ništa nije moglo proći ni bez govora o klimi pa je tako milijarder Andrew Forrest, bivši izvršni direktor Fortescue Metals Grupe, rekao da su posjetitelji foruma previše usredotočeni na inflaciju, kamatne stope i privremene ekonomske čimbenike dok bi trebali gledati na klimatsku krizu.

‒ Tvrtke koje se snažno upuštaju u zelenu energiju dobro znaju da će to sniziti troškove energije i povećati životni standard te da će smanjiti inflaciju ‒ izjavio je Forrest za Bloomberg, dodajući da je najgore od europske energetske krize gotovo.

‒ Ljudi su se počeli navikavati na to, ali ono na što su se također navikli, bilo podsvjesno ili svjesno, jest da je era fosilnih goriva završila ‒ zaključio je australski milijarder.