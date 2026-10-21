Europa na ulicama: skupoća je samo dio razloga za nezadovoljstvo

Od Francuske i Italije do Belgije i Albanije, građani prosvjeduju zbog životnih troškova, stanovanja, obrazovanja i nepovjerenja u vlast

Oči cijeloga svijeta protekloga vikenda bile su uprte u Francusku. Nadrealne slike protesta, nereda i uhićenja na naslovnicama su svih globalnih mainstream medija, a razlog je jasan: Francuzima je prekipjelo živjeti u zemlji s visokim troškovima života i sve lošijim javnim uslugama. U tim je prosvjedima uhićeno gotovo 2400 ljudi, trgovine su opljačkane ili oštećene, zgrade su išarane grafitima, nasilne skupine sukobile su se s policijom, a prema podacima francuskoga Ministarstva unutarnjih poslova, ozlijeđeno je gotovo tisuću policajaca.