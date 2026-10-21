Biznis i politika

Europa na ulicama: skupoća je samo dio razloga za nezadovoljstvo

21. listopada 2026.
Protest, demonstracija, Pariz, Francuska, neredi
foto Imago/JNA Press
r
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Od Francuske i Italije do Belgije i Albanije, građani prosvjeduju zbog životnih troškova, stanovanja, obrazovanja i nepovjerenja u vlast

Oči cijeloga svijeta protekloga vikenda bile su uprte u Francusku. Nadrealne slike protesta, nereda i uhićenja na naslovnicama su svih globalnih mainstream medija, a razlog je jasan: Francuzima je prekipjelo živjeti u zemlji s visokim troškovima života i sve lošijim javnim uslugama. U tim je prosvjedima uhićeno gotovo 2400 ljudi, trgovine su opljačkane ili oštećene, zgrade su išarane grafitima, nasilne skupine sukobile su se s policijom, a prema podacima francuskoga Ministarstva unutarnjih poslova, ozlijeđeno je gotovo tisuću policajaca.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Emmanuel Macron#Giorgia Meloni#Pedro Sánchez#Masovni Prosvjedi#Visoki Troškovi života#Nasilje
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right