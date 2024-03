Domaće kompanije iznenadile visokim iznosima dividendi

Ericsson Nikola Tesla (ENT) prošlog je tjedna objavio da su Uprava i Nadzorni odbor kompanije predložili dividendu u iznosu od 15 eura po dionici. Samo za usporedbu, prošle je godine iznosila šest eura po dionici. No, nije ENT jedini koji je u ovoj godini povećao dividendu. I Hrvatski je Telekom najavio povećanje te će dividenda iznositi 1,53 eura po dionici. Najveća je to dividenda u posljednjih 11 godina, a usporedbe radi, prošle je godine iznosila 1,1 eura. Generali Grupa također je predložila nešto višu dividendu, u iznosu od 1,28 eura, što je oko 10 posto više nego godinu ranije.

Sve to rezultat je, kako od reda navode, ‘rekordnih poslovnih rezultata‘ kompanija, a mi smo se za komentar o rastu dividendi uputili prema InterCapital Asset Managementu.

– U aktualnom ekonomskom okruženju, situacija s dividendama na domaćem tržištu nudi iznimno pozitivne izglede za investitore. Premda većina kompanija u domaćem tržišnom indeksu CROBEX10 još nije objavila svoje planove o isplati dividendi, one koje jesu izazvale su pozitivno iznenađenje – govori InterCapitalov analitičar Matej Vujanić.

I on se dotaknuo ENT-ove dividende za koju kaže da se oslanja na dobre poslovne rezultate ostvarene tijekom prethodne godine, stabilnu financijsku poziciju te značajne rezerve novčanih sredstava. Kako tvrdi Vujanić, impresivan je to rast od 150 posto u odnosu na prošlu godinu dok je HT predložio dionicu koja je viša za 40 posto nego ranije.

– Osim toga, Valamar je objavio pozitivne rezultate uslijed rasta cijena turističkih usluga i uspješne turističke sezone, te predložio povećanje dividende od 10 posto na 0.22 eura po dionici, s planom ciljanja dividendnog prinosa od oko četiri posto u budućnosti. Takvi izvrsni rezultati i zanimljive promjene dividendi potvrđuju kako su dionice izuzetno učinkovit instrument za očuvanje vrijednosti tijekom razdoblja inflacije – kaže Vujanić.

Iako ostale kompanije još nisu objavile svoje planove o isplati dividende, gledajući dosadašnje rezultate poslovanja, navodi Vujanić, moguće je očekivati rast dividendnog prinosa na razini indeksa.

– Obzirom na to, CROBEX10 bi mogao ostvariti dividendni prinos od oko tri do 3.5 posto, što predstavlja rast od 0.5 do jednog postotnog boda u odnosu na prošlu godinu. U usporedbi s razvijenim tržištima poput europskog STOXX600 indeksa, s očekivanim dividendnim prinosom od 3.4 posto, i američkog indeksa S&P 500, s prinosom od 1.4 posto, ovaj prinos čini hrvatsko tržište dionica zanimljivim. Međutim, ako usporedimo regiju, slovenski tržišni indeks SBI TOP ističe se kao privlačnija opcija s očekivanim dividendnim prinosom između šest i sedam posto – zaključuje InterCapitalov analitičar.