HSBC banka želi konkurirati Revolutu svojim Zing-om

Iako je fintech relativno nov sektor, u stalnom je porastu. Prema izvješću koje su objavili Boston Consulting Group (BCG) i QED Investors predviđa se šesterostruki rast prihoda od financijske tehnologije s 245 milijardi dolara na 1,5 bilijuna dolara do 2030. godine. Također, procjenjuje se da će fintech sektor, koji trenutačno drži 2 posto udjela u globalnom prihodu od financijskih usluga od 12,5 bilijuna dolara, porasti do 7 posto, od čega se očekuje da će bankarski fintech činiti gotovo 25 posto svih bankovnih procjena u svijetu do 2030. godine.

Veliki potencijal fintecha prepoznale su već mnoge tvrtke, koje su učinile financijske usluge dostupnim i pristupačnijim, a prije svega se tu misli na Revolut, koji je u kratkom vremenu privukao više od 28 milijuna korisnika.

A kako bi konkurirali Revolutu, HSBC najveća europska banka najavila je da će na europskom tržištu uskoro pokrenuti svoju fintech aplikaciju Zing, primarno namijenjenu za međunarodna plaćanja koja će biti dostupna i onima koji im nisu klijenti.

Zing i u RH?

Banka sa sjedištem u Velikoj Britaniji priopćila je da će pokrenuti viševalutnu aplikaciju i debitnu karticu nazvanu Zing koja će korisnicima omogućiti da drže novac u 10 različitih valuta, troše novac jeftino u inozemstvu i vrše međunarodne prijenose u više od 30 valuta. Aplikacija će biti dostupna u Velikoj Britaniji od ovog tjedna, dok se zajmodavac planira proširiti na nova tržišta kasnije ove godine. Prema glasnogovorniku, Zing planira biti dostupan na još najmanje dva kontinenta do kraja 2024.

- Sada je vrijeme za novu vrstu rješenja za međunarodna plaćanja; onu koja kombinira vrhunsku inovaciju s podrškom iskusne globalne banke - rekao je izvršni direktor Zinga James Allan.

Taj je potez pokušaj je globalne banke da se natječe s fintech tehnologijama koje su porasle u popularnosti u posljednjem desetljeću, prije svega s londonskim Revolutom koji je privukao više od 38 milijuna korisnika.

Benjamin Toms, analitičar u RBC-u, opisao je lansiranje kao dugoročni ‘obrambeni‘ potez osmišljen kako bi se privukla mlađa generacija kupaca kako bi im se ponudili i ostali proizvodi HSBC banke.

Aplikaciju Zing, koja će biti dostupna na Googleovim i Appleovim trgovinama aplikacija, regulirat će Financial Conduct Authority kao instituciju za e-novac, a ne kao banku. Njegovi depoziti neće biti zaštićeni prema shemi kompenzacije financijskih usluga.

HSBC-jev prodor u fintech također slijedi prodor američke investicijske banke JPMorgan na britansko tržište digitalnog bankarstva s pokretanjem Chase UK 2021., dok se banka s Wall Streeta nastojala natjecati s postojećim i neobankama kao što su Monzo i Starling.

HSBC je 2022. ušao u britanski fintech sektor s ulaganjem od 35 milijuna dolara u Monese, start-up sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu koji nudi tekuće račune osobama koje glavne banke nedovoljno opslužuju. U financijskim izvještajima, Monese je objavio gubitak od 30,5 milijuna funti za 2022., što je povećanje od gotovo 70 posto u odnosu na prethodnu godinu.