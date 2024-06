Novo dizanje kamata na štednju, Addiko rekorder s 3,6 posto

Još viša kamatna stopa na oročenu štednju dostupna je od danas u svim poslovnicama Addiko banke. Ponuda se odnosi na sva nova sredstva u eurima koja do 31. svibnja 2024. nisu bila položena na neki od računa Addiko banke te iznosi 3,6 posto za ročnosti od tri do 12 mjeseci. Za ugovoreni period štednje od jedne do dvije godine, kamatna stopa je također porasla na tri posto. Povećanja su to od 0,4 posto u svim navedenim kategorijama, priopćeno je iz Addiko banke.

- U odnosu na ponudu koja je na snazi za već položena sredstva i koja iznosi 3,2 posto za ročnosti od tri do 12 mjeseci, želimo dodatno nagraditi one koji su nam spremni pokloniti povjerenje i svoju ušteđevinu prebaciti u Addiko banku. Kod nas mogu pronaći još isplativiju oročenu štednju - poručio je Nenad Mećava, izvršni direktor Poslovanja s klijentima Addiko banke.

Za ugovaranje štednje po novim uvjetima, potrebno je u jednoj od poslovnica Addiko banke uplatiti gotovinu ili sredstva s računa druge banke. Minimalni polog iznosi stotinu eura. Postojeći klijenti i štediše mogu također ostvariti višu kamatu uplatom novih sredstava, kažu u Addiko banci.