Slovenci doveli koncept ‘kupi sada, plati kasnije‘ na hrvatsko tržište

Leanpay, regionalni fintech startup koji nudi uslugu plaćanja na rate u online i fizičkim prodajnim mjestima uskoro će svoje usluge bazirane na principu ‘kupi sada, plati kasnije’ (BNPL) ponuditi i u Mađarskoj I Rumunjskoj.

Krajem prošle godine Leanpay svoje usluge ponudio je i na hrvatskom tržištu, a u četiri godine postojanja u Sloveniji je privukao više od 100 tisuća klijenata. Iz tog fintecha nedavno su najavili i suradnju s Addiko Bankom, no kako je ona još u početnoj fazi, za sada ne otkrivaju detalje te suradnje dok ne dovrše testiranje svih procesa.

Za razliku od drugih BNPL tvrtki, koje nude klasične modele kupnje na 3 ili 4 rate s jednostavnim modelom procjene kreditne sposobnosti, Leanpay se želi fokusirati na veće kupnje, pa trenutno nude i otplatu kupovine na 48 rata.

Za samog korisnika, usluga Leanpaya je potpuno besplatna, odnosno nema kamata, niti drugih dodatnih troškova. Naknadu plaćaju partneri Leanpaya, odnosno trgovci koji prihvaćaju takav model plaćanja.

- Partneri koji prihvaćaju naš model plaćanja na rate plaćaju jednokratnu naknadnu ovisno o broju rata. Cilj nam je ponuditi partneru rješenja kojima može povećati svoju prodaju – objasnila je Danijela Višnjić, menadžerica Leanpaya za Hrvatsku.

Potpuno digitalan proces

Preduvjet za korištenje usluga Leanpaya je punoljetnost i redovita mjesečna primanja, Naravno, budući da je riječ o fintechu, proces je u potpunosti digitalan. Klijent prilikom registracije daje svoje osobne i financijske podatke kao i broj tekućeg računa, kako bi Leanpay u suradnji s ovlaštenim pružateljem informiranja po računu klijenta provjerio ispravnost i točnost podataka.

- Temeljem prikupljenih podataka prilikom registracije Leanpay procjenjuje kreditnu sposobnost klijenta. Ona se procjenjuje na temelju financijskih parametara i osobnih podataka, kao što su dob klijenta, primanja, postojeće obveze i financijska povijest klijenta. Na kraju procesa Leanpay daje kupcu informaciju o ukupnom i mjesečnom dostupnom limitu za plaćanje na rate kod Leanpay ugovornih partnera – rekla je Danijela Višnjić.

Tržište usluga 'kupi sada plati kasnije' u strelovitom je porastu posljednjih godina. Prema podacima Precedence Researcha, na taj način lani je potrošeno 125,09 milijardi dolara, a očekuje se da će to tržište do 2030. godine rasti po godišnjoj stopi od 43,8 posto te dostići iznos o 3268,26 milijardi američkih dolara. Prema InsiderIntelligence-u pak već 2018. godine BNPL tržište je dosegnulo 285 milijardi dolara te bi do 2025. godine trebalo narasti na 680 milijardi dolara.

Najveće BNPL tvrtke

Jedan od glavnih razloga za procvat ovog načina kupovine je što se za razliku od kreditnih kartica koje su namijenjne za višekratnu upotebu, BNPL rješenja primjenjuju na pojedinačne transakcije te su privlačna za potrošače koji ne žele prevelike financijske obveze.

Prema istraživanju InsiderIntelligence-a gotovo 40 posto kupaca na ovaj oblik fiannciranja se odlučilo jer ne žele plaćati kamate kao kod kupovine kreditnim karticama, a sljedećih 38 posto kako bi kupilo proizvode koje si inače ne bi mogli priuštiti.

Usluga BNPL osobito je popularna među mlađim generacijama, milenijalcima i generacijom Z, a s rastom popularnosti ovog oblika plaćanja, broj tvrtki koje nude tu financijsku uslugu se stalno povećava. Najveće BNPL tvrtke su Affirm, čija je trenutna vrijednost na burzi oko sedam milijardi dolara, Afterpay koju ima više od 15 milijuna klijenata i koji je lani kupila tvrtka Square za 39 milijardi dolara te švedska Klarna čija se vrijednost procjenjuje na oko 50 milijardi dolara i o čijem smo fenomenu nedavno pisali. U želji da ugrabe dio ovog tržišta i zadovolje sve financijske usluge svojih korisnika, i brojni postojeći igrači su počeli nuditi BNPL usluge, poput Pay Pala i MasterCarda.