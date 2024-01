Što sve trebate znati o povratu poreza za 2023.

Svake godine dolaskom novog kalendarskog razdoblja počinju i razgovori o povratima poreza na dohodak, koji je u prethodnoj godini plaćen na prihode od rada ili mirovine, a porezni obveznici imaju pravo na povrat ako su plaćeni iznosi poreza veći od stvarnog poreznog duga. Zbog ulaska Hrvatske u eurozonu, ove godine povrati poreza za 2023. godinu prvi će puta u cijelosti biti iskazani u eurima. Iako prema Zakonu o porezu na dohodak Porezna uprava preplaćeni porez treba vratiti u kolovozu, posljednjih nekoliko godina isplate su počele već u svibnju, a isto se očekuje i ove godine.

Tko sve ima pravo na povrat?

Marija Zuber, porezna savjetnica i Liderova stalna suradnica, navodi tko sve ima pravo na povrat poreza u 2024.:

– svaki porezni obveznik koji u 2023. godini iz bilo kojeg razloga nije iskoristio pravo na osobni odbitak za sebe osobno i/ili za uzdržavane članove obitelji i/ili povećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti

– porezni obveznici koji su u 2023. godini koristili porezna prava za uzdržavane članove obitelji, a naknado ih žele drugačije koristiti, podijeliti ili prebaciti na drugi osobu (npr. majka je koristila odbitak za dijete, a naknadno želi odbitak podijeliti s ocem djeteta jer je za obitelj to fiskalno povoljnije zato što je ocu porasla plaća iz koje porez plaća po višoj stopi)

– porezni obveznici koji žele da im se porez plaćen u inozemstvu uračuna u podmirenje porezne obveze u RH

– radnici mlađi od 25 godina imaju pravo na povrat ukupno plaćenog poreza po stopi od 20 posto, a oni između 25 i 30 godina na 50 posto poreza plaćenog također po stopi od 20 posto

– porezni obveznici koji žele povećati osobni odbitak za dane donacija (do 2 posto ukupnog primitka)

– porezni obveznici koji su sami za sebi plaćali doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, po toj osnovi mogu tražiti povećani osobni odbitak

– porezni obveznici koji imaju prebivalište na I. skupini porezno potpomognutih područja i u Vukovaru, ako tijekom godine nisu koristili pravo na umanjenje poreza iz plaće za 50 posto

– svi porezni obveznici koji su u toku 2023. iz godišnjih dohodaka platili porez u iznosu koji prelazi porez obračunan po prepisanoj tarifi koja se za 2023. primjenjuje za godišnje dohotke (plaće, mirovine i drugi dohodak)

Mnogi ne znaju za ZPP-DOH obrazac s kojim mogu ostvariti pravo na povrat poreza po osnovu olakšica koje su mogli iskoristiti u prethodnoj godini, ali nisu na vrijeme o njima obavijestili Poreznu upravu pa to pravo nisu iskoristili. Porezna savjetnica i suvlasnica tvrtke Kancelarija Dora Tripalo Čikeš napominje da je rok za predaju ZPP–DOH obrasca 29. veljače.

Međutim, zahtjev Poreznoj upravi ne moraju podnositi porezni obveznici mlađi od 25 i 30 godina, kao ni oni čiji su podaci o uzdržavanim članovima obitelji upisani u PK karticu.

Porezne promjene u 2024.: Ukidanje prireza, rast plaća...

S obzirom na to da u 2023. godini (za koju se u 2024. dobiva povrat poreza) nije bilo značajnijih poreznih promjena u odnosu na 2022., porezni obveznici i uvjeti za ostvarivanje prava na povrat poreza na dohodak ostaju isti kao i prethodne godine. No zbog porezne reforme koja je krenula s prvim danom 2024. godine, promjene povrata poreza očekuju nas nagodinu.

Najveća je novost u 2024. (a osjetit će se povratom poreza tek u 2025.) ta što će se porez na godišnje dohotke, s obzirom na ukidanje prireza, plaćati po različitim stopama ovisno prebivalištu građana. Sada jedinice lokalne samouprave, dakle, određuju visinu porezne stope poreza na dohodak. To bi, naime, moglo potaknuti građane da prijave prebivališta u općinama i gradovima s nižom stopom, upozorava Zuber. No, s druge strane, niže porezno opterećenje u velikom broju općina i gradova trebalo bi rezultati manjim iznosima poreza koji se plaća u toku godine.

Ogromnu su pažnju javnosti, pak, privukle promjene u oporezivanju dohotka, odnosno porezno rasterećenje plaća, ali osim toga došlo je do mnogih drugih promjena u poreznim propisima, ističe Tripalo Čikeš.

– Promjene u obračunu plaća zaposlenika uključuju povećanje minimalne plaće, povećanje osobnog odbitka, smanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje, ali samo za one čija je bruto plaća do 1300 eura, a tu je i povećanje neoporezivih primitaka. Jedna možda od zanimljivijih promjena jest i porezni tretman napojnica koje postaju neoporezivi primitak do propisanog iznosa, odnosno mogu se neoporezivo isplatiti djelatniku do 3360 eura godišnje – pojašnjava Tripalo Čikeš, ali dodaje da ne idu sve promjene u smjeru poreznog rasterećenja.

– Primjerice, propisane porezne stope koje se primjenjuju pri oporezivanju konačnih dohodaka povećavaju se s 10 na 12 posto, s 20 na 24 posto te s 30 na 36 posto. Povećava se i porez na kuće za odmor, novim Zakonom je maksimalni prag povećan na pet eura po kvadratu korisne površine kuće za odmor – kaže Tripalo Čikeš uz zaključak da i dalje treba raditi na poreznoj pismenosti.