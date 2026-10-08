Kaufland predstavlja Card XTRA – uštedite još više!

Već poznati program lojalnosti Kaufland Card postaje Kaufland Card Xtra i nudi još više pogodnosti za kupce

Kaufland Card program lojalnosti unaprijeđen je u Kaufland Card XTRA, a osmišljen je kako bi kupcima pružio dodatnu vrijednost kroz povoljnije iskustvo kupovine i ponude koje su prilagođene individualnim potrebama kupaca. Glavne pogodnosti programa lojalnosti Kaufland Card XTRA uključuju:

personalizirane kupone: tjedni kuponi kreirani na temelju kupovnih navika svakog pojedinog korisnika, dostupni unutar Kaufland aplikacije

tjedni kuponi kreirani na temelju kupovnih navika svakog pojedinog korisnika, dostupni unutar Kaufland aplikacije gratis proizvode: mogućnost zamjene sakupljenih bodova za besplatne proizvode u aplikaciji

mogućnost zamjene sakupljenih bodova za besplatne proizvode u aplikaciji dodatne popuste i bonus bodove: posebne uštede i pogodnosti prilikom svakodnevne kupovine

posebne uštede i pogodnosti prilikom svakodnevne kupovine Kaufland Pay : brzo, jednostavno i sigurno digitalno plaćanje putem aplikacije

: brzo, jednostavno i sigurno digitalno plaćanje putem aplikacije Kaufland Scan i digitalni račun: unaprijeđene digitalne opcije za praktičniju kupovinu i pregled troškova bez papirnatih računa

„Kaufland Card XTRA podiže lojalnost na novu razinu – uz gratis proizvode, prilagođene kupone i intuitivan Kaufland Pay, fokus stavljamo na digitalna rješenja za maksimalnu vrijednost za kupca prilikom svake kupnje“, ističe Daniel Šturm, član Uprave Kauflanda za Nabavu.

Za korištenje novih pogodnosti potrebno je preuzeti aplikaciju Kaufland Hrvatska iz trgovine Play Store ili App Store i registrirati se za Kaufland Card Xtra. Kao postojeći članovi programa Kaufland Card, kupci se ne moraju ponovno registrirati, već se sustav automatski ažurira.

Saznajte više na kaufland.hr/kaufland-xtra-hr