Novi financijski direktor Studenca je Mikolaj Chruszczewski

Novi član Uprave ima više od 20 godina iskustva u financijskom sektoru i upravljanju u kompanijama u vlasništvu private equity fondova

Nadzorni odbor Studenca imenovao je 14. rujna 2026. godine Mikolaja Chruszczewskog članom Uprave i glavnim financijskim direktorom (CFO) kompanije, priopćili su u utorak iz tog trgovačkog lanca. Dolazak Mikolaja Chruszczewskog nastavak je promjena u Upravi koje je Studenac započeo početkom godine, s ciljem daljnjeg jačanja upravljačkog tima i usklađivanja njegovih kompetencija s novom fazom razvoja kompanije.

Na ovoj poziciji Chruszczewski nasljeđuje Michala Halwu, koji je imao važnu ulogu u razvoju Studenca i njegovom pozicioniranju na hrvatskom tržištu tijekom više od šest godina u kompaniji. Ovo imenovanje dolazi u trenutku kada Studenac ulazi u novu fazu poslovanja u kojoj se sve više usmjerava na potpuno iskorištavanje potencijala formata i mreže koju je izgradio, daljnje unaprjeđenje poslovanja te stvaranje dugoročne vrijednosti za zaposlenike, kupce, dobavljače i sve partnere.

- Promjene u Upravi koje smo započeli početkom godine nastavljamo osnaživanjem ključnog segmenta, funkcije člana Uprave za financije, čime dodatno podržavamo strateške ciljeve i novu fazu razvoja Studenca - izjavio je u povodu imenovanja novog člana Uprave Michał Senczuk, predsjednik Uprave Studenca-

- Nakon intenzivnog razdoblja rasta, danas imamo najveću mrežu trgovina i jedini smo kvartovski trgovački lanac prisutan na nacionalnoj razini. To je rezultat velikog rada i predanosti našeg tima, uključujući Michala Halwu kojemu sam iznimno zahvalan na doprinosu današnjoj poziciji Studenca - dodao je Senczuk

U tom će kontekstu novi član Uprave dodatno podržati poslovanje i strateško odlučivanje te imati važnu ulogu u daljnjem osiguravanju financijske stabilnosti i održivog rasta u sljedećoj fazi razvoja. - Studenac je u proteklim godinama napravio izniman iskorak i izgradio jedinstvenu poziciju na tržištu. Radujem se suradnji s cijelim timom i vjerujem da ćemo zajednički dodatno pridonijeti financijskoj stabilnosti kompanije te uspješno ostvariti naše ciljeve za budućnost - izjavio je Mikolaj Chruszczewski.

Mikolaj Chruszczewski u Studenac dolazi s više od 20 godina iskustva u financijskom sektoru i operativnom upravljanju. Svoje je iskustvo stjecao kroz rad u kompanijama u vlasništvu private equity fondova, gdje je bio odgovoran za operativno upravljanje i provedbu refinanciranja, te kao konzultant i na izvršnim rukovodećim pozicijama donoseći ključne poslovne odluke u različitim fazama razvoja kompanija.

Uz njega, Upravu Studenca čine Ivan Slavica, član Uprave za komercijalne poslove, i Matija Subašić Maras, članica Uprave za ljudske resurse, koji su se kompaniji pridružili početkom godine. Upravljački tim od 2018. predvodi Michał Senczuk, predsjednik Uprave.