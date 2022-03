AD Plastik, Ericsson Nikola Tesla, JGL: Kriza će utjecati na prihode, ali ne i na stabilnost

Unatoč svim okolnostima članovi Liderova Kluba izvoznika koji su aktivni na tržištima Rusije, Ukrajine i Bjelorusije poručuju da im poslovna i financijska stabilnost nije ugrožena

Članovi Liderova Kluba izvoznika čiji vrijednosni papiri kotiraju na Zagrebačkoj burzi očitovali su se zainteresiranoj javnosti o utjecaju rusko-ukrajinske krize i sankcija uvedenih Rusiji na njihovo poslovanje.

Ericsson Nikola Tesla Grupa priopćila je da nema ugovornih obveza u Rusiji i Ukrajini, no da situacija za sada nepovoljno utječe na realizaciju ugovorenih poslova u Bjelorusiji, gdje kompanija ima lokalnu tvrtku s 25 zaposlenika. Među najvažnijim su aktivnostima proširenje LTE mreža za tamošnje operatore i informatizacija središnjega zdravstvenog sustava. Prihodi od tih aktivnosti u 2021. imali su udjel od oko četiri posto u ukupnim prodajnim rezultatima Grupe. Premda je situacija zahtjevna i neizvjesna, Uprava i izvršno poslovodstvo procjenjuju da je Grupa poslovno i financijski stabilna. Mogući prekid aktivnosti u Bjelorusiji zasigurno bi utjecao na planirani prihod od prodaje, operativnu marginu i operativni novčani tok, no ne bi narušio poslovnu i financijsku stabilnost Grupe.

JGL poručuje da je pomno pratio razvoj događaja i da je u planiranju bio svjestan rizika pa je to uzeto u obzir pri osmišljavanju planova aktivnosti za 2022. Tvrtka je već doživjela sličnu situaciju 2014. i 2015. na tom tržištu, no danas je mnogo pripremljenija i poslovno otpornija nego što je bila tada, stoga će poslovno upravljati ovom krizom u svom najboljem interesu, kao i interesu zaposlenika. Ukrajinsko tržište jedno je od najvažnijih za JGL, s tržišnom prodajom od 13 milijuna eura 2021. Činjenica je da poslovanje na tom tržištu trenutačno stoji. U Rusiji pak zasad posluje bez teškoća, ali izloženost valutnom riziku zbog pada vrijednosti ruskog rublja sve je veća. No sva su JGL-ova izvozna potraživanja osigurana u bankama ili osiguravajućim društvima, što jamči stabilnost poslovanja.

AD Plastik Grupa ima dvije tvornice u Rusiji i u njima ostvaruje oko 25 posto svojih prihoda. One proizvode isključivo za rusko tržište pa im trenutačne okolnosti otežavaju poslovanje, prije svega zbog velikog slabljenja ruskog rublja, eura, poremećaja u dobavljačkom lancu te najave privremenog prekida rada nekih glavnih kupaca na ruskom tržištu. Novčani tokovi iz Rusije prema matičnom društvu nisu važna stavka u poslovanju, a likvidnost matičnog društva, uključujući i dostupne neiskorištene kreditne linije, zadovoljavaju. Unatoč okolnostima stabilnost poslovanja AD Plastik Grupe nije ugrožena.