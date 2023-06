Nikola Požgaj (Požgaj Grupa): Stagnacija u Njemačkoj i Italiji potrajat će i cijelu iduću godinu pa otvaramo nova tržišta

U moru proturječnih makroekonomskih informacija i prognoza ekonomskih analitičara za ovu godinu željeli smo barem donekle rasčistiti kakva je stvarna poslovna situacija ‘na terenu‘ te kakvi su signali za ostatak godine.

Pitali smo čelne ljude kompanija koje su članovi Liderova Kluba izvoznika je li im ova godina jednako stresna kao prošla ili primjećuju da se situacija na tržištu smiruje, koji su recentni trendovi u njihovoj branši i kako im se prilagođavaju, koji su im ključni izazovi poslovanja te kakvi im signali dolaze s njihovih izvoznih tržišta.

Danas na pitanja odgovara Nikola Požgaj, direktor Požgaj Grupe.

Obzirom da su na vanjskim tržištima (primarno na velikim tržištima poput Njemačke i Italije) već od rujna prošle godine poznate naznake o stagnaciji, ušli smo u ovu godinu relativno konzervativno ne planirajući rast nego isključivo konsolidaciju biznisa s obzirom na nepoznanicu ulaznog troška energije koja krivulja rasta cijena se poklopila baš sa krivuljom pada potražnje na tržištima. Trenutačana je situacija vrlo različita od tržišta do tržišta, međutim najveće tržište u EU a to je Njemačko, je u dubokoj recesiji u dijelu građevinske zone budući da radi visokih kamata nitko u ovoj godini ne želi ulaziti u investicije kupnje ili gradnje nekretnina. Nažalost, pad u dijelu građevinskih radova je takav da je tamo izdano 60 posto manje dozvola za gradnju nego u istom razdoblju prošle godine, što zapravo znači da će tržište praktički stati. I to je nama vidljivo, a iskustveno znamo da će to trajati i kroz cijelu 2024. godinu.

Kupac koji je desetljećima navikao imati kamatnu stopu ispod jedan posto, sada mora funkcionirati s četiri do pet posto, što znači da će on drastično izmijeniti svoje planove. I to se dogodilo. S obzirom da je građevinski sektor jaki pokretač bilo koje ekonomije, postepuno će se to prelijevati i na ostale posebice u 2024. godini jer za 2023. godinu svi su budžetirali poslovanje na bazi dobrih rezultata iz prethodnih dviju godina pa imaju pokriće u kapitalu za financiranje slabe 2023. godine. No kada krene budžetiranje za 2024., tada će se zapravo raditi pravi rezovi, počevši od jeseni 2023.

Prednost je biti dovoljno mali

Trendovi nisu dobri jer se očekuje da će stagnacija na tradicionalnim tržištima (Njemačka, Italija), trajati najmanje i kroz cijelu 2024. godinu. Stoga se Požgaj Grupa tome prilagođava tako da otvaramo nova tržišta. Dominantno su to manje zemlje koje će se vjerojatno lakše prilagoditi nepoznanicama koje nailaze. Primjerice, manja tržišta popud Skandinavskih zemalja, Austrije i Švicarske, i dalje imaju stabilnu potražnju pa nam je fokus u ovoj godini smanjiti rizike tržišta Njemačke koje je u našem poslovanju u prošloj godini činilo preko 50 posto prihoda. No, tko bi očekivao da će upravo Njemačka, koja je uvijek bila motor rasta i razvoja Europske unije sada biti u takvoj negativnoj spirali trendova? Zato je nama, nravno, cijela ova godina posvećena tome da se pronađu alternativna tržišta i kupci.

S obzirom da je evidentno kako industrijska proizvodnja generalno pada (u našoj branši, recimo, većina velikih proizvođača u EU rade na 50 posto kapaciteta već mjesecima) manja potražnja za energentima postupno smanjuje cijenu troška energije koja dolazi u realne okvire koje industrija može opravdati kroz svoje proizvodne cikluse i konačne cijene. To će donekle ublažiti udar stagnacije tržišta, ali generalno u ovom trenutku je najveća prednost biti dovoljno mali da u svojoj tržišnoj niši možeš uvijek naći prostor za svoje potrebe plasmana.

Rastu Skandinavija, Švicarska, SAD i Kina

Mi u Požgaj Grupi smo zadnje dvije godine pritisnuti obvezom radi prekida suradnje sa Hrvatskim šumama, presložili svoje poslovanje na tržišnim osnovama i kombinacijom više proizvodnih asortimana u količini da si u svakome ispod jedan posto nazočnosti na nekom tržištu ili tržišnoj niši, smatramo da smo postigli dobre temelje da ovakvu situaciju koja dolazi preživimo ipak stabilno.

Što se tiče pomoći države, svaki prerađivač drva u RH koji ima sklopljene ugovore sa Hrvatskim šumama (90 posto njih) već ima godinama visoku pomoć u cilju subvencionirane cijene sirovine, tako da je to zapravo i značajna prednost na tržištu koja se koristi, stoga ne vidim potrebu da bilo što država tu treba poduzeti dalje. Tržište je tržište i svatko tko ima ideju, znanje I sposobnost uvijek će naći svoj dio kolača na tržištu. Pomoć države dugoročno te samo čini nekonkurentnijim, takva je zapravo i situacija sa većinom ove branše u RH, radi niskog ulaznog troška sirovine vrlo malo je kompanija koje su razvijale biznis model finale i stvaranja dodane vrijednosti, 70 posto branše još uvijek izvozi neki oblik sirovine jer je to najlakše.

Tržišta koja su nam u ovoj godini u padu su veća tržišta poput Njemačke i Italije, manje Francuske. Tržišta koja su u rastu su Skandinavija, Švicarska kao i vanjska tržišta, SAD i Kina. Obzirom da smo početkom ove godine bili prisutni kroz izlaganje na sva tri vodeća sajma u našoj branši ostvarili smo jako dobre kontakte s tih područja, te se nadamo da ćemo tamo našu nazočnost ojačati kako bi do kraja godine sveli tržište Njemačke na ispod 30 posto našeg prihoda.