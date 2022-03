Edis Felić: Ugovorio radove bez PDV-a pa od naručitelja naknadno tražio 25 posto više

Poduzetnik je potpisao ugovor s klijentom s početkom radova u rujnu, ali nije znao da će u tome mjesecu ući u sustav PDV-a zbog prelaska zakonskog limita prihoda do kojeg se ne mora obračunavati PDV. Uvjeren je da je klijent dužan platiti i PDV na postojeći ugovor

Prošlog tjedna razgovarao sam s poduzetnikom koji je bio ugovorio radove vodovodnih instalacija u jednoj kući u Zagrebu. Ugovor je potpisan u kolovozu, bez PDV-a, jer poduzetnik tada nije bio u sustavu PDV-a. No, od rujna, kada su i počeli radovi, jest, pa se doveo u situaciju da iz toga ugovorenog iznosa mora platiti PDV. Karakteristično je za tog vodoinstalatera da ima neku svoju logiku na temelju koje misli da je u pravu i s takvim je ljudima vrlo teško argumentirano razgovarati.

Odlučio je PDV prebaciti na klijenta nastojeći mu uvećati cijenu vodoinstalaterskih radova za 25 posto, ali klijent nije htio ni čuti. Nakon nekoliko dana rasprave vodoinstalater je odlučio obustaviti radove, koje je završio negdje do pola. Na kraju su raskinuli ugovor, klijent mu je uplatio onoliko koliko je mislio da je vrijednost do tada završenih radova. K tome je još i mene, doduše nedavno, nazvao i ispričao mi priču kako ga je vodoinstalater izigrao te da će ga još i tužiti jer ga je nastavak radova novog vodoinstalatera stajao, kaže, ipak više. Koliko je platio drugom vodoinstalateru ostatak radova nije više ni bitno za ovu priču, ali jest to da i takve situacije mogu dovesti do nesporazuma između ugovornih strana i pogrešnog tumačenja ugovora.

Nije vodio računa o sili zakona

Najprije da kažem da je klijent u pravu, ali nazvao sam vodoinstalatera da čujem i njegovu stranu priče. Bio je ljutit rekavši mi da će i on tužiti klijenta. Našli smo se na kavi, donio je hrpu papira, ugovor i račune za materijal koji je potrošio dok je instalirao cijevi. Bio je totalno uvjeren da se klijent prema njemu ponio nekorektno pokazujući mi ugovor potpisan u kolovozu. Pitao sam ga zašto je tražio veću cijenu za radove, odgovorio mi je samouvjereno da je od rujna u sustavu PDV-a, a s obzirom na to da je radove počeo u rujnu, onda je potrebno korigirati i cijenu. Pitao sam ga je li znao da će u rujnu ući u sustav PDV-a. Tvrdi da nije imao pojma i ja mu vjerujem. On je mali poduzetnik koji nije vodio računa o tome da bi mu prihodi mogli u jednom trenutku prijeći prag od 300 tisuća kuna kada po sili zakona mora ući u sustav PDV-a. Za rješenje Porezne uprave koje mi je pokazao kaže da je i njega iznenadilo zaključujući da 'u Poreznoj upravi očito znaju u svakom trenutku koliki je prihod poduzetnika'. Zadnje riječi nisam htio komentirati, ali rekao sam mu da je on sigurno znao koliko je do kraja kolovoza ukupno uprihodio u 2021. jer to svaki poduzetnik mora znati, ako ništa drugo, barem iz znatiželje. Ono što nije znao je to da bilo kada nakon što ukupni prihod u godini prijeđe prag od 300 tisuća kuna automatski ulazi u sustav PDV-a, o čemu ga rješenjem obavještava Porezna uprava. Dok smo ispijali kavu i razgovarali, on je uporno ponavljao da je klijent dužan platiti PDV jer su radovi počeli u rujnu i da nije imao pojma da će ući u sustav PDV-a. Rekao sam mu da je to mogao znati jer je znao koliki mu je do tada ukupni prihod i da je sigurno imao podatke koliko mu do tada nije uplaćeno za njegove radove te koja je vrijednost sklopljenih ugovora, na temelju čega je mogao očekivati koliki će mu biti prihod u nekom trenutku.

Svatko svojim putom

Tako je mogao, sklapajući spomenuti ugovor u kolovozu, unaprijed znati hoće li mu ukupni prihod do kraja kolovoza biti veći ili manji od 300 tisuća kuna i već unaprijed ukalkulirati to da će morati platiti PDV na uplaćeni iznos nakon završetka radova. Drugim riječima, nije vodio računa o tome i ne može uvećati cijenu za PDV jer je cijena već definirana ugovorom. Ali on je uporno nastavio ponavljati da su radovi počeli u rujnu kada je i on ušao u sustav PDV-a i da je klijent dužan platiti PDV na ugovorenu cijenu. Iako pravni laik, rekao sam mu, bude li tužio klijenta, da su mu šanse minimalne na sudu i da moli Boga da njega klijent ne tuži. Rastali smo se uvjereni svatko u svoje argumente.