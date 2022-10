Izgubila je, ali pravdu može potražiti ako sad ona tuži

Kažnjena je temeljem prekršajnog naloga na koji nije odgovorila jer joj, tvrdi nije dostavljen. Tako je postao pravomoćan, no proslijedila nam je spis tog sudskog predmeta do kojeg je došla iz kojeg se mogu vidjeti neusklađene izjave svjedoka

Krajem ožujka pisao sam o slučaju Ljerke Štefanec iz Karlovca koja je tek nakon izvršene ovrhe na njezinom računu, kako je tvrdila, saznala da je Općinski sud u Karlovcu kaznio zbog uznemiravanja zaposlenica trgovine Fitopromet koja se nalazi u njezinom neposrednom susjedstvu. Sada mi se ponovo obratila jer je došla do spisa karlovačkog suda u kojem, ističe, ima kontradiktornosti u izjavama zaposlenica i drugih osoba.

Prije svega, cijenjenoj gospođi Štefanec toplo savjetujem da se posavjetuje s odvjetnikom koji se bavi prekršajnim pravom, on će joj najbolje znati reći kakve su šanse za obnovu postupka. Ali da podsjetim, ona je naknadno doznala, zahvaljujući podacima iz Fine o ovrsi, da je protiv nje održan i završen sudski postupak i da je osuđena novčano radi remećenja javnog reda i mira.

Prekršajni nalog s kaznom navodno je dostavljan Štefanec na očitovanje, no ona ga nije zaprimila, pa je sutkinja Ljiljana Skale odlučila obavijestiti je putem oglasne ploče Suda, što je u skladu sa zakonom. Naime, Štefanec je imala problem s tvrtkom Fitopromet, koja ima trgovinu tik uz njezinu kuću, a zbog navodne buke, kako tvrdi, jednog dana to više nije mogla trpjeti pa se glasno obratila radnicama. Radnice su se, navodno, uplašile zbog čega je pozvana policija (inače vlasnik nekretnine u kojoj je trgovina je policajac), sastavljen je zapisnik i izdan prekršajni nalog.

Samo kad bi se moglo

Štefanec je, kao što sam naveo, došla do spisa predmeta koji mi je proslijedila. U njemu su navedene izjave dviju zaposlenica i vlasnika kuće koji je Fitoprometu iznajmio prostor Davora Božičevića, inače policajca u Karlovcu. U prekršajnom nalogu piše da je Štefanec 23. listopada 2020. ‘narušavala javni red i mir na način da je na djelatnice prodavaonice Fitoprometa vikala i galamila riječima: ‘Što radite, prestanite me maltretirati, jeste li ludi više, ljudi jeste li normalni, nemojte mi nabijati i galamiti ispod prozora, hoćete prestati stvarati buku!‘, čime je izazvala strah i uznemirenost kod djelatnica i susjeda.‘ Zbog remećenja javnog reda i mira kažnjena je sa 387,32 kune, uz dodatne troškove suda, ovrhe i usluge Fine.

U dostavljenoj mi izjavi zaposlenice Fitoprometa Lovorke Plavetić Kranjčec piše da je Štefanec napala nju i njezinu kolegicu Sanju Tonković riječima ‘hoćete prestati stvarati buku, prestanite me maltretirati‘ te su njih dvije otišle u drugi dio dvorišta‘. Sanja Tonković je navela da je Štefanec počela dovikivati i derati se ‘da što radimo, da ju maltretiramo, te da ne može u miru odmarati, te se s kolegicom povukla u trgovinu‘. Vlasnik kuće Božičević, koji se nalazio u kući, čuo je pak da Štefanec viče i galami da zaposlenice stvaraju buku, ali se nije točno sjećao njezinih riječi, osim slijedećih: ‘Jeste ludi više?‘, a što ga je uznemirilo kao građanina. No te riječi nisu čule dvije zaposlenice, iako se njima direktno obratila. U svakom slučaju, iako u pravilu u ovakvim slučajevima ne stajem ni na čiju stranu, imam osjećaj da bi bilo dobro ispitati cijeli predmet ponovo, samo kad bi se to moglo.

Ipak sam ja laik

Naime, Štefanec me pita što da radi jer je sad došla do iskaza iz spisa u tom predmetu u kojem se vidi da dvije zaposlenice ne svjedoče ono što govori vlasnik kuće. Iako sam joj i telefonom rekao, a to ponavljam i sada, najbolje je da nađe odvjetnika, onako laički rečeno, bojim se da od ponovnog postupka nema ništa. Jer da bi se pokrenuo, trebalo bi iskrsnuti nešto novo. U ovom slučaju iskazi svjedoka nisu ništa novo, pa makar bili i kontradiktorni i mislim da je takva priča završena. Ali neka se gospođa Štefanec obrati nekom odvjetniku.

POST SCRIPTUM

Štefanec me pita je li jači Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima od Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, ili je pak obrnuto. U Zakonu o vlasništvu (čl. 110., stavak 4.) piše: ‘Vlasnik nekretnine nije dužan trpjeti da ga itko bez posebnoga pravnoga temelja uznemirava time što posebnim uređajima ili na drugi način neposredno odašilje na njegovu nekretninu dim, neugodne mirise, čađu, otpadne vode, potrese, buku i sl. (neposredne emisije), pa je ovlašten zahtijevati da to uznemiravanje prestane i da mu se nadoknadi pretrpljena šteta.

Dva su zakona iste snage, a u ovom slučaju se ipak ne sudaraju njihove odredbe. No imam prijedlog gospođi Štefanec – raspravu o prekršajnom nalogu vjerovatno ne može obnoviti, ali neka tuži Fitopromet na temelju spomenutog Zakona o vlasništvu,uz angažman advokata.