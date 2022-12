U naredna dva dana u Hrvatskoj gospodarskoj komori održava se međunarodni skup ‘30. Hrvatski arbitražni dani‘ koje je otvorio predsjednik HGK Luka Burilović koji je uvodno rekao kako je Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u ovih 30 godina steklo veliki domaći ali i međunarodni ugled.

Zatim je naveo da je u zadnjih desetak godina uspješno riješeno više stotina sporova u kojima su sudjelovali i domaći inozemni subjekti, te da vrijednost tih sporova iznosi oko tri milijarde kuna, koje su ‘solobođene i vraćene nazad u gospodarstvo‘.

Na samom arbitražnom sudištu su se zadnjih deset godina odvijali većinom građevinski i investicijski sporovi, njih oko 40 posto, a 30 posto tih sporova su imali međunarodni karakter, dodao je Burilović. Također je pohvalio tim ‘najboljih stručnjaka i arbitara‘ koji pomažu svim pravnim i gospodarskim subjektima u rješavanju sporova.

- Arbitražni postupak se pokazao kao najbrži, najpovoljniji i najefikasniji način rješavanja sporova – zaključio je predsjednik Komore.

Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek naglasila je kako je državno odvjetništvo zastupa Hrvatsku u domaćim i međunarodnim arbitražama, kao i u međunarodnim investicijskim arbitražama što je danas posebno aktualno.

- Državno odvjetništvo je do sada zastupalo RH u 18 od 19 slučajeva. Prvi slučaj je iz 2004. godine i od tada se nosimo s velikim izazovima. Ti su izazovi danas još veći jer se međunarodno pravo i arbitražni postupak kao alternativni način rješavanja sporova, često sagledavaju iz aspekta domaćeg prava ili dnevno političkog previranja – rekla je Šipek i dodala da takav pristup državno odvjetništvo ne može dozvoljavati niti dozvoljava.

Jedna od ustavnih zadaća državnog odvjetništva je poduzimanje pravnih radnji radi zaštite RH. Pri tome se postupanje temelji isključivo na zakonima, objasnila je.

Predsjednik SAS HGK prof.dr.sc. Hrvoje Sikirić je rekao da su Hrvatski arbitražni dani jedno od najuglednijih u ovom dijelu Europe.To je na svjetskoj razini, arbitražno savjetovanje sa najdužom tradicijom, dodao je.

- Savjetovanje mora ispunjavat tri cilja. Da da pravu informaciju u tom trenutku o onome što je u području arbitražnog prava najbitnije na međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Da na taj način produbi poznavanje arbitraže u Hrvatskoj, te da podigne vidljivost arbitražnog sudišta i da predstavio Hrvatsku kao prijateljsku prema arbitraži što je važno za investitore da imaju povjerenje u rješavanje sporova u Hrvatskoj – rekao je Sikirić.

Arbitraža kao način rješavanja sporova pomaže poduzetnicima da svoje poslovanje pravno urede. Može im pomoći da koriste prednosti arbitraže kao načina rješavanja sporova. Te prednosti su da stranke same kreiraju arbitražni postupak, sami biraju arbitre. Također, arbitražni postupak je mnogo kraći nego postupak pred državnim sudom. On skraćuje korisnicima arbitražne usluge put do sigurnog pravnog rješenja– zaključio je Sikirić.

Kroz naredna dva dana, u središtu skupa će biti četiri teme iz suvremene međunarodne trgovačke arbitraže: Izmjena ugovora od strane arbitara – Poredbena rješenja‘, ‘Financiranje od strane trećih osoba u arbitraži – mogućnost pravnog financiranja u Hrvatskoj i regiji‘, ‘Inovativne tehnike upravljanja arbitražnim postupkom‘ i ‘Budućnost energetskih sporova – Energetska tranzicija i obveze iz međunarodnih ugovora‘.