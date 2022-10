Boris Teški na Lider investu: Ne treba stati s investicijama jer su one osnova za rast

Na današnjoj svečanoj manifestaciji u sklopu projekta Lider Invest, tema prvog okruglog stola bili su izazovi investiranja. Uvodni govor držao je Boris Teški, vlasnik konzultantske tvrtke Instar.

Izazovi investiranja danas su sasvim drukčiji nego prije tri godine, rekao je Teški, upozoravajući da će trgovinski rat između SAD-a i Kine ostaviti posljedice na svjetsko gospodarstvo, primjerice na cijene sirovina, repromaterijala, energenata. Trendovi pokazuju da gospodarstvo polako, ali sigurno usporava, što je puno gore, upozorio je, nego kad imamo šokove. Osim toga, inflacija se vratila i ne znamo kada i kako će završiti.

– Sve je to otvorilo vrata recesiji, svi pokazatelji na to ukazuju, iako primjerice Amerika živi svoj životni san, njezino je gospodarstvo sada u zamahu, ali i tamo će osjetiti krizu – rekao je Teški.

Monetarne vlasti s obje strane su se pokrenule, FED i Europska centralna banka vode sada bitku za očuvanje vrijednosti novca, no da bi inflacija pala za jedan posto, gospodarstvo treba pasti dva do četiri posto. To znači da bi trebao jako usporiti gospodarstvo, što će malo tko učiniti. Ono što je znakovito, kapital u zadnjih nekoliko mjeseci odlazi iz Europe, stotine milijardi eura ulažu se u američke državne obveznice i zato ljudi koji vode monetarnu politiku nastoje izbjeći da se kriza ne prelije u financijski sektor, kao 2008. godine.

Rast će kamate na korporativni dug, ali i nezaposlenost

Što se tiče Hrvatske, trebamo uzeti u obzir, rekao je Teški, da je vrijednost eura pala, poslovna se klima promijenila i ne bismo se trebali zavaravati dosadašnjim dobrim rezultatima. Sigurno ćemo osjetiti krizu, bio je jasan Teški navevši primjer Njemačke, našeg najvažnijeg vanjskotrgovinskog partnera, koja je najviše pogođena krizom i u kojoj raste insolventnost. Krizu u Njemačkoj osjetit će svi u Europi, pa tako i u Hrvatskoj.

Kao posljedica svih okolnosti rast će kamate na korporativni dug, realno je očekivati da će doseći šest ili sedam posto, ali za dobre investicije, naglasio je, to ne bi trebao ipak biti problem. Očekuje se i rast nezaposlenosti u pojedinim sektorima, prije svih u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini, iako to još nije sigurno te nije isključeno da to osjete neki drugi sektori.

Mnogi se pitaju što poduzetnici trebaju poduzeti ne bi li se što bolje suočili s novonastalim izazovima. Interno, trebaju revidirati svoje planove, pogotovo trogodišnje, osigurati vlastitu likvidnost te ne investirati u kratkoročne pokazatelje potražnje, niti u inovacije (primjerice u mijenjanje ambalaže). Ipak, ne treba stati s investicijama jer su one osnova za rast, ne poznaju granice i u ovim vremenima treba investirati u strateške planove. Bilo bi dobro nastaviti kvalitativnu i održivu tranziciju tvrtke, ali i očuvati i razvijati HR resurse.

– Ključno je da, kad donosimo odluku o investiranju, vodimo brigu o potencijalu zapošljavanja, odnosno gdje će biti pogon, kakvu tehnologiju kupiti – rekao je Teški.

Eksterno pak treba otvoriti nova tržišta, razvijati partnerstva i diverzificirati izvore kapitala.

Energetska sigurnost bitnija no ikada

Na okruglom stolu su o izazovima investiranja uz Teškog razgovarali i Burak Baykan, regionalni direktor Doğuş grupe, Slađana Ćosić, voditeljica zagrebačkog ureda Europske investicijske banke i John Verhaeghe, član nadzornog odbora u EMPWR grupaciji

– Što se tiče planova Europske investicijske banke, uvijek smo bili spremni podržati Hrvatsku. Naravno da smo za vrijeme najnovije krize morali adaptirati svoje strategije i podržati zemlju na najbolji način mogući, od pandemije do rata u Ukrajini – komentirala je Slađana Ćosić.

Trebamo Hrvatsku koja razvija zelenu ekonomiju, kao inkluzivnu i inovativnu zemlju. Zelena i digitalna tranzicija ključne su za razvoj, ali treba ostati svjestan pritiska ekonomske situacije i držati se dugoročnih ciljeva, dodala je. Sada kad vidimo da postoji energetska kriza, jasno je da moramo podržati klimatske akcije i zelenu ekonomiju, ali i energetsku sigurnost, smatra Ćosić.

– U narednom vremenu treba biti vrlo oprezan s budućim investicijama. Naravno da smo zabrinuti oko toga kada možemo ponovno ulagati, ali to nas neće spriječiti. Moramo biti pažljivi s troškovima i ono najvažnije: truditi se da minimiziramo njihove efekte. Ništa neće zaustaviti naš razvoj u budućnosti – komentirao je John Verhaeghe, član nadzornog odbora u EMPWR grupaciji, globalnom lideru na tržištu visokoproteinskih pločica.

Svi plivamo u istom bazenu, dodao je. Najveći izazov su ljudi, radna snaga. Ako već govorimo o birokraciji i institucijama u zemlji, investitorima i poduzetnicima treba pomoć u osiguravanju dobrih uvjeta za život i rad u Hrvatskoj, od prijevoza do pomoći s pronalaskom smještaja, smatra Verhaeghe.

‘Revidirajte svoje planove i fokusirajte se na budućnost‘

Burak Baykan, regionalni direktor Doğus grupe koja je već 12 godina prisutna u hrvatskom turizmu, sagradila je (i prodala) do sada lanac marina i hotele, a trenutno razvija rekonstrukciju hotela Maraska u Zadru, poručio je da vjeruje u svijetlu budućnost Hrvatske.

– Kada smo ušli u zemlju 2009. godine, bilo je to odmah nakon krize pa smo od početka naučili igrati u nešto lošijim uvjetima. Vjerujemo u oporavak gospodarstva i vidimo veliki potencijal, pogotovo u novom periodu eurozone i Schengena – komentirao je Baykan i dodao da je teško reći što Hrvatsku čeka u narednom razdoblju, ali da je ključno prigrliti svaku ozbiljnu investiciju jer je puno oči trenutno upereno u zemlju koja postaje atraktivnija no ikad za ozbiljne ulagače.

Teški je napomenuo da ne treba biti pesimističan u vezi novih investicija, ali smatra da je današnja investicijska klima potpuno drugačija.

– Najveći problem nastaje ako prestanete investirati, to nikako nije rješenje. Revidirajte svoje planove i fokusirajte se na rast u budućnosti – dodao je Teški.

– Krize su neizbježne, ali svaka donosi i prilike s izazovima. Na nama je da te situacije vidimo kao poslovne prilike. Novac je ovdje, a bome i velika obaveza da radimo zajedno – zaključila je na kraju okruglog stola Ćosić.