Budućnost obiteljskih tvrtki: Dva dobra čovjeka mogu pokrenuti kolektiv, no dva loša ga mogu i zamrznuti

Obiteljske tvrtke su zaista specifične, s jedne strane su blagodat, no s druge strane nose dosta rizika za koje kompanije koje nisu obiteljske ni ne znaju. Zapošljavanje ljudi iz obitelji koji zapravo ne bi trebali biti tu, toleriranje stvari koje se ostalim djelatnicima tvrtke ne bi tolerirale te jaz između ciljeva, odnosno konfuzija oko toga koji su to ciljevi i što vlasnici žele samo su neki od izazova za obiteljska poduzeća koje je na Liderovoj konferenciji Budućnost obiteljskih tvrtki predstavila konzultantica tvrtke Kontroling Kognosko Jasmina Očko.

Kako je objasnila u svojoj prezentaciji, problem su u tranziciji i zaposlenici koji su dio tvrtke od njenih samih početaka jer su često to zaposlenici koji vuku procese od kojih se teško odvajaju pa je ponekad jedino rješenje zapravo zaposliti nove djelatnike otvorenog uma koji shvaćaju da je jedna od karakteristika današnjeg biznisa konstantna promjena.

‒ Dva ili tri dobra čovjeka mogu pokrenuti kolektiv, no isto tako ga dva ili tri loša čovjeka mogu zamrznuti ‒ objasnila je Očko u svojoj prezentaciji naglašavajući pritom da je vrlo važno dati do znanja zaposlenicima što u transformaciji tvrtke postoji za njih jer ako se tvrtka mijenja, mijenjaju se i zaposlenici i to je za njih žrtva stoga moraju biti svjesni kako će oni profitirati od toga.

Očko je bila moderatorica panela pod nazivom ‘Biznis nove generacije‘ gdje je ugostila predstavnike druge generacije tvrtki, odnosno Domagoja Radića, direktora prodaje tvrtke Pekar te Domagoja Cvetka, direktora tvrtke Oprema.

Predstavnici ove, nove, generacije iznijeli su svoja iskustva tranzicije s jedne generacije na drugu, a kako su obojica potvrdili, posao se zapravo nametnuo sam po sebi te zapravo tu oduvijek postoji ambicija, a uspjesi i neuspjesi dođu sami od sebe.

‒ Mislim da su nove generacije puno otvorenije prema stvarima koje ne mogu donijeti neku matematičku formulu i kada su tu marketing i kontroling jako je teško nekim starijim generacijama prihvatiti trošak od kojeg se ne može izračunati što mi to točno dobivamo ‒ objasnio je Radić.

Kako su potvrdila oba sugovornika takozvani ‘generacijski switch‘ je trajao duže vrijeme pogotovo jer jedna strana misli da zna najbolje dok druga želi preuzeti i započeti s vlastitim vodstvom. Neovisno o tome, tvrde, prisustvo starijih generacija i dalje im je jako važno.

‒ Savjetodavna funkcija mi je u početku zvučala kao neko pametovanje, no shvatiš da su to ljudi koji žele i tebi i sebi dobro ‒ potvrdio je Radić.

Iako skromni, sugovornici panela su potvrdili da su od preuzimanja vodstva unijeli neke nove promjene te napravili korak dalje u širenju obiteljske tvrtke pa je tako Radić potvrdio da je mu je velika želja bila proširiti izvoz i marketing te da je to i uspio, a prepoznatljivi su trenutno i na velikim sajmovima važnim za njihovu branšu gdje su ostvarili značajne rezultate. Cvetko je pak objasnio da je u trenutku njegova dolaska ‘na vlast‘ tvrtka imala blage naznake početka digitalizacije no da je tada zapravo krenula veća tranzicija i prelazak ‘s papira na digitalno‘.

Ipak, kako je to potvrdila Očko prije samog panela, roditelji su mlađim generacijama itekako potrebni i to zbog afirmativne i konstruktivne kritike, razumijevanja te podrške, a ne zaštite.