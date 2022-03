Dušan Šešok: Industrija u Europi će jačati, morate se okrenuti industrijalizaciji. Posla ima i previše

Dušan Šešok, vlasnik najveće slovenske obiteljske grupacije Iskra, poseban je gost Liderove 13. po redu konferencije Budućnost obiteljskih tvrtki. Nakon Remontnog brodogradilišta Šibenik i Elke, Iskra i dalje traži mogućnosti za M&A u Hrvatskoj, obzirom da je nedavno jedno potencijalno preuzimanje propalo.

Dušan Šešok je većinski vlasnik kompanije, a dva sina imaju oko 46 posto zajedno koje su sami otkupljivali od drugih vlasnika. Iako ima još dvoje djece, u slučaju najgoreg udio koji ima Dušan Šešok dijeli se na četiri dijela. Dva sina koja su u kompaniji i Šešok kao predsjednik Uprave jako dobro funkcioniraju u poslu. Iako ih smatra vrhunskim menadžerima, on im ne misli prepustiti upravljanje, premda je operativa u njihovim rukama. Za sebe kaže da je potkovan financijskim obrazovanjem te da zna čitati bilance i dok može, radit će, a najviše se trenutno bavi preuzimanjima.

- Kad kupujemo kompaniju, točno znam gdje mogu vidjeti uska grla – istaknuo je Šešok te dodao da nikada ne kupuju tvrtke koje su imaju vrlo dobre rezultate, već one koje imaju mogućnosti rasta.

Pričao je i u svojoj kratkoj karijeri u politici, kada je kao ministar financija Slovenije odradio mandat u Vladi koja je bila zaslužna za odcjepljenje Slovenije. On je industrijalac i to onaj klasičan, kaže. U Iskru nije došao zbog politike, već zbog proizvodnje i to je njegova strast. Kad propada industrijsko znanje i kad propadaju industrijska poduzeća, može propasti i ekonomija cijele države, smatre Šešok.

- Kad sam ušao u Iskru kupio sam jedan mali dio rascijepljene tvrtke, a kasnije sam sve okrupnjivao – istaknuo je Šešok te dodao kako smatra da će industrija u Europi jačati, no naglasio je nedostaje radne snage.

- Mi smo u elektroindustriji i mi doslovno ne možemo odraditi sve narudžbe, sve smo već automatizirali, imamo robote, ali svejedno ne stižemo odraditi sve što naši klijenti žele. Posla ima i neće ga biti manje, treba samo raditi - rekao je Šešok koji smatra da se i Hrvatska i hrvatske obiteljske tvrtke trebaju okrenuti industrijalizaciji.