Furjan: Ukoliko se ne promijeni regulacija cijena možemo očekivati dodatni val povlačenja lijekova s tržišta

Iako se naizgled čini da se globalna ekonomska situacija stabilizira, da inflacija jenjava, poslovni svijet još uvijek osjeća ‘repove‘ donedavnog vrhunca krize u svom poslovanju, a rat u Ukrajini i dalje traje.

U punom smo jeku s pripremama najveće Liderove konferencije Dan velikih planova koja se održava 15. godinu za redom, a ove će se godine održati 27. rujna u zagrebačkom hotelu Westin.

I ove godine na pozornici očekujemo predvodnike raznih industrija u Hrvatskoj, predstavnike javnog sektora i državnih institucija, od kojih ćemo iz prve ruke saznati što poduzetničku scenu i hrvatsko gospodarstvo u cjelini čeka u 2024. godini, kako se svi dionici gospodarstva suočavaju s postojećim i pripremaju na nadolazeće izazove te kakve su njihove prognoze i predviđanja za iduću godinu.

Mihael Furjan, predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) i predsjednik Uprave Plive smatra kako je ova godina započela s dobrim vijestima za većinu hrvatskih poduzetnika jer će ulazak u Schengenski prostor i eurozonu dovesti do relativnog smanjenja kamata, smanjenih rizika i dugoročno manjih troškova za poslovanje, ali i za građane generalno.

-Imali smo kratkoročan strah od recesije, ali se prema trenutno pokazateljima čini kako do nje ipak neće doći, što je također jedan od elemenata koji bi se trebao pozitivno odraziti na gospodarstvo. Zahvaljujući pozitivnim očekivanjima od turističke sezone te robusnijem tržištu rada koje će doprinijeti jačanju osobne potrošnje, rastu javnih investicija iz EU fondova te snažnom poboljšanju energetske bilance, povećana je i procjena rasta BDP-a u 2023. godini na tri posto. Navedena pozitivna kretanje utječu i na procjenu rasta plaća iznad inflacije te nominalnog rasta BDP-a. Međutim, istovremeno ne smijemo zanemariti negativne rizike do kojih može doći radi ponovne aktualizacije energetske krize i geopolitičkih nestabilnosti. U ovom trenutku trendovi pokazuju kako bi i poduzetnici i građani u Hrvatskoj trebali osjetiti određeno olakšanje no vjerujemo da je ovo pravi trenutak da ojačamo gospodarstvo kako bi bilo otpornije na potencijalne krize – poručio je Furjan.

U globalnim previranjima Europa će se okrenuti sebi i vlastitoj proizvodnji, što se također odnosni i na farmaceutski sektor. Farmaceutska industrija očekuje puno od nove europske strategije koja potiče inovativnost i želi proizvodnju (koja je u nekim segmentima otišla na Daleki istok), vratiti u zemlje EU.

-Nedavna poskupljenja sirovina i hrane kojima svjedočimo, loše su vijesti za građane i proizvođače, ali i prilika za dio gospodarstva. Otvara nam se mogućnost proizvoditi više, imamo vjetar u leđa jer smo dio veliko europskog tržišta, a Hrvatska, ako pravilno i na vrijeme iskoristi prilike koje se nude, može biti puno bolje mjesto za investitore. Svakako moramo nastaviti s puno odlučnijim provođenjem reformi. I dalje su najveći izazovi za poduzetnike birokratske prepreke i pravna neizvjesnost, uz preskupu državu – smatra Furjan.

Farmaceutska industrija također je, dodaje, snažno osjetila posljedice recentne globalne krize koja je dovela do pucanja lanaca nabave i opskrbe, ali i velikih energetskih nestabilnosti.

-Najveći broj problema nastaje na proizvodima s niskim cijenama te smanjenjem broja dobavljača. Godinama traje pritisak na cijene koje se kontinuirano smanjuju pa stoga imamo i deflaciju u sustavu. Nekim je lijekovima u zadnjih deset godina cijena je pala 50 posto, što utječe na stalno smanjenje broja proizvođača farmaceutskih sirovina. Nedavni prijedlozi Europskog vijeća kojima se predviđa drastičan rast regulatornih troškova, u nekim segmentima i 200 posto, također će se negativno odraziti na održivost pojedinih lijekova. Ukoliko se uskoro ne promjeni način reguliranja cijena cijela Europa, pa tako i Hrvatska, mogu očekivati dodatni val povlačenja lijekova s tržišta – upozorava Furjan.

Unatoč svemu Pliva, kaže, posluje dobro i ostvaruje pozitivne rezultate, a u nadolazećem razdoblju imperativ će biti na ulaganjima u novu tehnologiju, održivom poslovanju, jačanju svih segmenata farmaceutske proizvodnje i stavljanje novih proizvoda na tržište.

-Stabilni rezultati u dosadašnjem dijelu godine potvrda su dobro odabranog strateškog smjera poslovanja te vjerujemo kako ćemo ovu godini završiti u pozitivnom tonu. Tome u prilog ide i činjenica da je u 2023. na našoj proizvodnoj lokaciji u Zagrebu po prvi puta u povijesti planirana proizvodnja osam milijardi tableta te, ako uzmete u obzir da smo prije 15 godina proizvodili gotovo 300 posto manje, možemo reći kako smo u tom kontekstu zadovoljni do sada postignutim. Uz to, nedavno smo zaposlili našeg 3000. zaposlenika, što je dodatna potvrda kontinuiranog napretka i širenja naših poslovnih aktivnosti – zaključuje Furjan.

U posljednjih 14 godina Dan velikih planova postao je zaštitnim znakom Liderovih konferencija. Do sada je okupio oko 5000 sudionika i 250 govornika, mahom industrijskih lidera, makroekonomskih stručnjaka te čelnika iz političkog i javnog života. Konferencija je stekla status političko-ekonomskog ‘must be‘ događaja, a svoj status potvrdit će i ove godine programom i izborom govornika.

