Glavina: Dosad smo bili porezna oaza za strane investitore

Regionalni razvojni forum, u organizaciji Hrvatske zajednice županija, ove je godine u fokus stavio održivi turizam

Jedan od najvećih izazova današnjeg turizma s kojim u Hrvatskoj teško izlazimo na kraj cjenovna je konkurentnost. Od početka 2022. godine do rujna prošle godine cijene u turizmu rasle su 50 posto. Iznimno je to velik skok cijena u poprilično kratkom vremenskom razdoblju, no cijena kao takva ne mora nužno biti problem ako ona prati kvalitetu ponude, rekao je danas na Regionalnom razvojnom forumu ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

- Moramo se prezentirati kao povoljni i cjenovno konkurentni, a za to je potreban napor cijelog sektora. Naš turizam satkan je u cijelom nizu mikro i malih poduzetnika te do njih treba doprijeti. Moramo biti konkurentni i ulagati u sutrašnji turizam i sutrašnji turistički promet, a ne samo gledati sadašnjost – izjavio je ministar na konferenciji koja je u fokus ove godine stavila održivi turizam.

Naglasio je ministar da je cjenovna politika iznimno važna za turizam te je potrebno stvoriti organizirani sustav koji će ju pratiti i prilagođavati se.

- Od 1. listopada pa na dalje treba se ići s first-minute ponudama te na taj način prodati dio kapaciteta. Nama to nije problem, mi dobro kotiramo u tom segmentu, no problem se stvori na samoj lokaciji, odnosno u turističkoj destinaciji, gdje se dobiva percepcija skupoće. Od barova, preko restorana do taksija. Svi se moramo uskladiti i to je nešto što se već dogodilo u Europi, ta stagnacija cijena i to se sada događa i kod nas – rekao je Glavina.

Od ukupno 22 milijuna turista koji u jednoj godini dođu u Hrvatsku čak 60 posto dolazi u sezoni, no prošle je godine zabilježen velik rast u predsezoni i postsezoni, na čemu je i potrebno raditi.

- Ne treba nam više gostiju u sredini turističke sezone. Nemamo prostora za rast u glavnom dijelu sezone jer bi hrvatske destinacije došle do prekomjernog turizma. Rast nam je potreban u predsezoni i postsezoni – izjavio je ministar.

Glavina je podsjetio i da je Vlada RH napravila temeljne promjene u segmentu turizma, tog gospodarskog područja koji ne obuhvaća samo jednu djelatnost i jedan sektor, već mnoštvo njih.

- Ne možemo turističke izazove rješavati samo kroz turističku politiku nego i kroz stambenu, poreznu… I sada smo napravili takav sistemski pristup. Izmijenili smo pet zakona, od kojih je samo jedan isključivo vezan za turizam, ali svi imaju za zadatak rješavanje problema u području turizma – rekao je Glavina dodajući da su novi porezi, definiranje statusa domaćina pa i cijela porezna politika sve dio paketa kojim se želi smanjiti visoka sezonalnost, kontrolirati ulaganja u turizam i nekretnine te se želi omogućiti priuštivo stanovanje za hrvatske građane.

- Mi smo do sada bili porezna oaza, no bili smo to i za domaće i za strane građane i investitore. Novi porezi trebali bi smanjiti interes stranaca. Sada radimo cjelovitu reformu i vjerujem da je to jedna od najvećih koje smo do sada proveli. Prelazimo s oporezivanje rada na oporezivanje imovine – izjavio je ministar napominjući da je Hrvatska po prvi puta jasno donijela zakonodavni okvir te da smo jedina država u EU koja je ograničila kratkoročni najam kako bi podigla kvalitetu života domaćeg stanovništva.

Dotaknuo se ministar i strane radne snage u Hrvatskoj rekavši da je na snagu stupio novi Zakon o strancima u kojem je Vlada dodatno pooštrila uvoz radne snage pa sada ako ne zaposlite hrvatskog građana ne možete uvesti ni stranca.

- Radne snage nedostaje i u ostatku Europe. To vam je promjena cijelog jednog načina života. Ljudi ne žele raditi teške fizičke poslove – naveo je ministar u razgovoru ‘s povodom‘ s voditeljem foruma Mislavom Togonalom.

Prije ministra Glavine uvodno su sve okupljene u zagrebačkom Sheratonu na Regionalnom razvojnom forumu koji je ove godine u fokus stavio održivi turizam pozdravili i organizatori ovog foruma. U ime glavnog organizatora, Hrvatske zajednice županija, okupljene je pozdravio predsjednik zajednice Danijel Marušić koji je naglasio da održivi turizam u fokus stavlja podizanje kvalitete života.

- S obzirom na to da zauzimamo visoko mjesto na ljestvici održivosti i po percepciji sigurnosti, moramo biti izvrsni u turizmu jer smo premali da bismo si mogli dozvoliti prosječnost – kazao je Marušić.

Partneri Regionalnog razvojnog foruma su poslovni tjednik Lider i Zaklada Konrad Adenauer pa se pozdravnim govorom okupljenima u prepunoj dvorani obratio i Dr. Norbert Eschborn, direktor za Hrvatsku i Sloveniju u Konrad Adenauer Stiftungu.

- Turistički problemi u Hrvatskoj jednaki su problemima i u drugim državama. Hrvatska treba raditi na edukaciji o održivom turizmu kako turizam ne bi ‘opekao‘ domaće stanovništvo. Sjetimo se Barcelone, Mallorce, Venecije… oni su morali ograničiti broj turista te Hrvatska mora učiti iz tih primjera i ne dozvoliti si prenapučenost – zaključio je Eschborn.