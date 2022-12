[HR konferencija] Održivost nije ‘hype‘, nego važna tema koja će dugo ostati s nama

– Održivost nije samo hype, to je tema koja će ostati dugo s nama, što je važno i požaljeno. Što prije kompanije to shvate, tim prije će si osigurati alate kojima mogu privući i zadržati zaposlenike. Pritom trebaju izbjeći zamku da održivost postane samo priča za javnost i medije, a zaposlenici ne vide te promjene i da one nisu istinske. Tako zaposlenici gube povjerenje u kompaniju, a ubrzo i javnost shvati da je to samo bila priča, a ne stvarna promjena – izjavila je Bojana Božanić Ivanović, direktorica Lidera, na samom početku Liderove HR konferencije koja se danas održava u hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu.

Nakon mnogih ovogodišnjih Liderovih konferencija tijekom kojih su se prožimale teme o održivosti i ESG-u, poput kontrolinga, compliancea i nabave, današnjom šestom po redu konferencijom o HR-u koju Lider suorganizira s Udrugom U4HR, zaključujemo godinu u znaku održivosti.

– Izuzetno me veseli da godinu zaključujemo s tako važnim temama. Tijekom godine bilo je jasno da će ESG prevladati u svim temama i industrijama, pa tako i u području ljudskih resursa. ESG su važni za svaku tvrtku i pojedinca te se zato bavimo važnosti ove transformacije – dodala je Božanić Ivanović.

Međutim, je li održivost cilj, smjer ili put kojim idemo? Tražimo li svoje odgovore, radimo li teške izbore da bismo ih našli ili prepuštamo drugima da to rade za nas? Upitala je to Hrvojka Kutle, predsjednica Udruge U4HR, najavljujući da će odgovori zasigurno stići tijekom današnje konferencije.

Osim toga, kroz predavanja i panel rasprave, na konferenciji će se govoriti o tome što ESG kriteriji znače za tvrtku, ali i za zaposlenike, te koliko je održivost važna u privlačenju i zadržavanju zaposlenika, posebno generacije Z.

Na konferenciji će se također dodijeliti i tradicionalne nagrade ‘Najbolji poslodavac‘ za male, srednje i velike tvrtke koju MojPosao dodjeljuje već 16 godina zaredom.

– Ponekad održivost ne znamo definirati, što ona je, kako se održava, ali rekla bih da je održivost svakog sustava, bilo političkog, ekonomskog, školskog, obiteljskog, kokreacija ljudi i strana koje su u tom odnosu – zaključula je Kutle.