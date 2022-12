HR Konferencija: Velike kompanije koje imaju najviše utjecaja moraju graditi nove poslovne paradigme

pišu: Ksenija Puškarić, Roko Kalafatić

Povezanost ESG-a i održivosti danas postaje sve važnija. Velike kompanije koje imaju najviše utjecaja u biznisu moraju graditi nove poslovne paradigme, a bitno je gledati kako to rade najbolji. Cemex Hrvatska d.d. počeo se s time baviti puno ranije od većine kompanija u Hrvatskoj pa se može reći da im je ESG u DNK.

- Naša je industrija vrlo kompleksna I specifična. Kada smo počeli sa razvojem sustava održivog razvoja u Hrvatskoj 2006. godine, Cemex je već tada bio lider od kojega smo dobili cijeli koncept projekta, a mi smo ga morali implementirati u Hrvatskoj i to je bilo jako teško. Njihov je model u to vrijeme tražio puno promjena od nas I uz pomoć uprave smo krenuli s tranzicijom – rekla je na 6. Liderovoj HR konferenciji Merica Pletikosić, menadžerica za održivo poslovanje u Cemexu.

Objašnjavajući njihovu održivu tranziciju, Pletikosić je kazala da je u to vrijeme bilo puno otpora protiv promjene. Neki su kolege smatrali da se to može napraviti bolje I brže, a neki su zaposlenici mislili da poslodavci samo traže načine kako da im zakompliciraju život, makar to stvarno nije bilo tako.

- Nama u Hrvatskoj je bilo posebno teško u usporedbi s europskim kolegama, a postalo je lakše 2013. godine kada smo ušli u EU. Značajna promjena upravljanja održivim razvojem se dogodila 2019. godine kada su mahom sve velike kompanije, naročito nakon Zelenog plana, donijele nove ciljeve.

Cementnoj industriji je bilo jasno da na prostoru EU mora napraviti veliki zaokret za buduće poslovanje. Klimatska politika je toliko jaka da zapravo odlučuje budućnost našeg poslovanja na način hoćemo li uopće poslovati ili ne – dodala je Pletikosić.

- Sve promjene koje se u kompaniji treba provesti, prije svega provode ljudi. Uprava i sam vrh kompanije su oni koji stvaraju uvjete i daju smjer poslovanju, a Cemex to radi svakodnevno i tvrtka je koja uistinu leži na čvrstim temeljima.

Našoj su kompaniji HR procesi vrlo važni, jednako kao i transparentnost i dobri financijski uvjeti za naše djelatnike. Sve naše procese smo strukturirali I stavili na jedno mjesto koje je dostupno svim našim zaposlencima, a za to smo napravili I promotivnu kampanju I radne kvizove unutar firme ne bi li dobili feedback o tome razumiju li zaposlenici što to HR zapravo radi u jednoj organizaciji poput Cemexa. Rezultat toga je napredak – zaključila je Mirela Kotarac, HR direktorica u Cemexu.

Sanja Petek Mujačić, managing partnerica u Hauska&Partner, održala je na konferenciji predavanje pod nazivom ESG kao organizacijska promjena – Jesmo li spremni? Organizacije su danas svjesne da ih čeka važno izvještavanje o ESG-u (okoliš, društvo i upravljanje), dio organizacija je spreman i uzbuđen zbog nečeg novog, a dio u strahu i grču hoće li znati pristupiti ovoj temi, no razloga za strah ne bi trebalo biti.

- ESG nije ideja, nije običan poslovni cilj, već je to holistički koncept, filozofija kojoj tako treba pristupiti, načelo kojim se trebamo voditi – istaknula je Petek Mujačić predstavivši ciljeve okvira za ulaganje na principima ESG-a. ESG je filter za investitore, nastavila je. Kod kriterija zaštite okoliša uzimaju u obzir kako tvrtka upravlja svojim i okolišnim utjecajima svojih partnera, društveni kriteriji ocjenjuju odnos prema zaposlenicima, dobavljačima, kupcima i zajednicama u kojima posluje organizacija, a upravljački kriteriji bave se vodstvom tvrtke, plaćama izvršnih direktora, revizijama, unutarnjim kontrolama i pravima dioničara te odnosima s partnerima. Dosad smo najviše izvještavali o okolišu, ali to se sad s novom europskom metodologijom mijenja.

- Sad se traži i "S" komponenta, a to je važno za vas, HR odjele. Naime, društvena komponenta ESG-a pokriva sve načine na koje su tvrtke u interakciji sa svojim zaposlenicima i zajednicama u kojima posluju – ispričala je počela navoditi primjere od potrage za ljudima, employer brandinga, interakcije s mladim zaposlenicima i nešto generacijski starijim zaposlenicima, prati se odnos privatnog i poslovnog odnosno work life balance, očuvanje mentalnog zdravlja, raznolikost i uključivost, plaće i financijski uvjeti, edukacije i razvoj,… sve je to dio izvještavanja o S komponenti. Osim toga, traži se autentičnost, a ne prazna PR priča, jer se sve kontrolira.

Žana Goić Petričević, direktorica Bold Leadership Culture i coach executive trenerica, svoje je izlaganje posvetila Leadershipu za održivost. Što je to, objasnila je kroz četiri važna „zalogaja“, kako ih je nazvala. Prvo, naglasila je, treba voljeti sebe, pa i druge, onda ćemo stvoriti naslijeđe i svoj mikrosvemir u organizaciji. Predstavila je IDG (Inner Development Goals) inicijativu unutarnje sposobnosti odnosno kapaciteti za nošenje sa ciljevima za održivi razvoj.

- Srećom, to se može razviti odnosno naučiti. Kako razmišljamo, kako motiviramo sebe, kako druge, kako djelujemo s drugima, socijalne vještine, sve se to može naučiti – ispričala je Goić Petričević.