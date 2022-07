Ivan Čulo: Euro je za Hrvatsku poštu velika prilika za logističku ekspanziju

Iako smo u sezoni godišnjih odmora, u punom su jeku pripreme za najuzbudljiviji gospodarski dan u ovoj godini, tradicionalni Liderov skup Dan velikih planova, koji će se 21. rujna održati u Zagrebu. S obzirom na sve gospodarske i političke okolnosti koje su nas sustigle nakon pandemije poput ruske agresije na Ukrajinu, divlju inflaciju iza koje se naviruje recesija, još uvijek prisutne nestašice materijala i sirovina te (iako u manjoj mjeri) nestabilne dobavne lance, sigurno je da zanimljivih tema i osvrta na konferenciji neće nedostajati. I to iz prve ruke od čelnih ljudi hrvatskog gospodarstva koji će iznijeti svoje prognoze i predviđanja za iduću godinu.

Među njima je i Ivan Čulo, predsjednik Uprave Hrvatske pošte koja je partner najvećim e-commerce igračima na području Europske unije, ali i globalno te se uspješno pozicionirala na logističkom tržištu. Ulazak u eurozonu za Poštu je veliki izazov koji će, kako kaže Čulo, omogućiti kompaniji učvršćivanje pozicije tržišnog lidera te još veće mogućnosti za regionalnu logističku ekspanziju koja se izravno veže na rast e-trgovine.

-Uvođenje eura dugoročno će na nas, kao hrvatske građane, odnosno građane Europske unije, imati pozitivan učinak. Vjerujem da smo spremni za daljnji rast i brojne izazove koji su pred nama. Euro je za Hrvatsku poštu izuzetno važan i jedan je od prioritetnih projekata, jer je 1.016 poštanskih ureda u 800 naselja najveća dostupna mreža za konverziju eura; i to bez naknade u prvih šest mjeseci iduće godine. Priprema za konverziju je opsežna te vertikalno i horizontalno obuhvaća cijelu poštu. Od pripreme softwarea do kompleksnih sigurnosnih aspekata, a naravno uključuje i ljude koji taj posao moraju u konačnici odraditi u poštanskom uredu na zadovoljstvo naših korisnika. Ponosni smo na važnu ulogu koju pošta ima u procesu prelaska na euro i to smatramo velikom prilikom – istaknuo je Čulo.

Segmenti poslovanja u kojima očekuje daljnji rast su logistika, usluga brze dostave Paket24 i paketomati kao suvremeni kanal dostave, u potpunosti usmjeren na korisnika i korisničko iskustvo. A teme na koje će se Hrvatska pošta u idućem razdoblju fokusirati su ljudski potencijali i „zeleni“ projekti, odnosno održivost.

-Izazov koji je pred svima nama pojedinačno i pred cijelim društvom je prelazak s paradigme ljudskih resursa prema ljudskim potencijalima. Potrebna je promjena u svijesti poslodavaca. Kod nekih se već dogodila i to su tvrtke koje jesu i koje će biti uspješne, a za druge još uvijek ima vremena iako ne previše. Hrvatska pošta je podizanjem plaća u 2022. za 20 posto svim radnicima na operativnim radnim mjestima pokazala da je svjesna kretanja na tržištu. U smjeru poboljšanja uvjeta rada ćemo nastaviti i dalje – kaže Čulo. Dodao je i to da, kao društvo moramo izgraditi standard uključivanja radnika koji dolaze izvan naših granica te smatra da je to od presudne važnosti.

Osvrnuvši se na makroekonomsku poziciju države, Čulo smatra da je Hrvatska dosegla stabilnost kakvu do sad nismo imali priliku vidjeti. - Gospodarski rast danas se, između ostalog, razvija i u sektorima poput IT-a ili energije. Nisu više sva očekivanja na turizmu. Pozitivne pokazatelje vidimo i u ekonomskim trendovima i u investicijskoj klimi, a potvrđuju ih i rejtinzi agencija Fitch, Moody's i Standard&Poor's. Duboko vjerujem da ćemo sve najave i krize i rizika, koje možemo predvidjeti i pretpostaviti, snažno i brzo riješiti. Iz aspekta našeg biznisa, imam razloga za optimizam – zaključuje Čulo.

U posljednjih 13 godina poslovni skup Dan velikih planova postao je zaštitni znak Liderovih konferencija, okupivši oko 4600 sudionika i 220 govornika, mahom predvodnika različitih industrija te čelnih ljudi iz političkog i javnog života. Konferencija je stekla status nezaobilaznog političko-gospodarskog eventa, a ove će godine obuhvatiti ključne teme kao što su globalni trendovi, očekivanja od sljedeće godine u regiji, monetarno-kreditna politika u 2023, fiskalna politika i učinci na potrošnju, privlačenje investicija i poticanje izvoza te prognoze za 2023.

